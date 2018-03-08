طريقة تحضير دانيت بالكراميل ودانيت شكلاط

Fleur Rouje
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مقادير دانيت بالكراميل
نحتاج
نصف لتر من الحليب
بيضة
الشكلاط أبيض تقريبا 4 مكعبات صغار
2 م ك ميزينة او النشا
سنيدة حسب الذوق
كريم كراميل
اذا لم يتوفر عندك يمكنك تعويضه
بالسكر سنيدة ضعيه فوق النار حتى يصبح مثل الكراميل
و استعمليه
طريقة تحضير دانيت بالكارميل في البيت
نضيف الشكلاط و الكراميل على الحليب الساخن
ثم نضعهم في الخلاط مع البيضة و مايزينة
و القليل من سنيدة لان الكراميل يكون جد حلو
ثم نضع الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر
حتى يعقد الخليط
ثم نضعه في الثلاجة ليبرد جيدا
طريقة تحضير دانيت بالشكلاطة
نصف لتر حليب
2ملاعق مسحوق السكر.سانيدة.
3ملاعق شكلاط بودرة
3ملاعق ميزينا
الطريقة
فوق النار
نضع كسرونة +حليب+ميزينا+شكلاط بودرة+سكر+التحريك حتى يعقد نضعه في كؤس يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويقدم
و بالصحة و راحة