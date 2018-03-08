طريقة تحضير دانيت بالكراميل ودانيت شكلاط

مقادير دانيت بالكراميلنحتاجنصف لتر من الحليببيضةالشكلاط أبيض تقريبا 4 مكعبات صغار2 م ك ميزينة او النشاسنيدة حسب الذوقكريم كراميلاذا لم يتوفر عندك يمكنك تعويضهبالسكر سنيدة ضعيه فوق النار حتى يصبح مثل الكراميلو استعمليهطريقة تحضير دانيت بالكارميل في البيتنضيف الشكلاط و الكراميل على الحليب الساخنثم نضعهم في الخلاط مع البيضة و مايزينةو القليل من سنيدة لان الكراميل يكون جد حلوثم نضع الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمرحتى يعقد الخليطثم نضعه في الثلاجة ليبرد جيداو بالصحة و راحة