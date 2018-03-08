مسابقة==LAMMA FOOT==المرحلة الثانية==

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
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ذكر
#1
1520514966281.png
ناس اللمة و رواد قسم الرياضة و النشاطات البدنية
ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
1520514849613.png

-تنسيق-المرحلة-الثانية-2017.png

المرحلة الثانية التنقيط فيها من أصل 10 نقاط ... أي صاحب العلامة الكاملة سيتحصل على 10 نقاط كأقصى تقدير
و بالنسبة للاسئلة متعددة الخيارات QCM فنعتمد فيها على النظام السلبي أي :
يتحصل صاحب الاجابة الصحيحة على (+2ن)
بينما من يجيب إجابة خاطئة تُخصم منه نقطة (-1ن)
و من يترك المكان فارغا يتحصل على (0ن)

و يـتأهل أصحاب المراتب ال3 الأولى الى المرحلة النهائية

1520514924476.png
المعنيون بالمشاركة في المرحلة الثانية :
@صدام بكل فخر
@Malika Tlm
@وحي القلم
@لؤلؤة قسنطينة
@حروف تائهة
@زهرة اللمة
@طيب الكلام

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المسابقة تحت إشراف :
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19




 
آخر تعديل:
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#2
الاسئلة :

السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟


السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟

1520518312257.png



السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس ... هل :
1- يتوقف اللعب و يعاد من جديد ؟
2- يتم احتساب الهدف بصورة عادية ؟
3- تُمنح بطاقة صفراء لصاحب التسديدة ؟

السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟
1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0 .
2 - يتم ايقاف المباراة و اعادتها في يوم آخر مع اجراءات تأديبية للفريق المطرود منه .
3 - يتم مواصلة المباراة بصورة عادية حتى نهاية الوقت الاصلي لها .

السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟

1- كريتسيانو رونالدو
2 - ليونيل ميسي
3 - زين الدين زيدان
4 - دييغو أرماندو مارادونا

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حظ سعيد للمشاركين :)

تذكير : تُرسل الاجابات على الخاص لأحد المشرفين على المسابقة
آخر أجل لاستلام المشاركات 9 / 3 / 2018






 
آخر تعديل:
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
27 جانفي 2016
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#4
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24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,800
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12,828
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

بالتوفيق للمشاركين
جميعا، واسفة على
عدم المشاركة بسبب
انقطاع النت عندي
بارك الله فيكم
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#5
قال yaso ياسمين:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

بالتوفيق للمشاركين
جميعا، واسفة على
عدم المشاركة بسبب
انقطاع النت عندي
بارك الله فيكم
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اعتذارك مقبول اختي
و حظ اوفر في مسابقة اخرى ان شاء الله
شكرا على دعمك
و شرفينا بمتابعتك للمجريات
شكرا :)


 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#7
ههه خويا صلاح فهمني برك علاه جبتو لنا اسئلة غير مباشرة
يعني المرحلة هاذي مستحيل نستعينو بعمي قوقل
وجدو رواحكم مالا للاجابات الكارثية هههه
يعطيكم الصحة خويا . و ربي يعينكم في التصحيح
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,271
الإعجابات
9,870
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#8
قال طيب الكلام:
ههه خويا صلاح فهمني برك علاه جبتو لنا اسئلة غير مباشرة
يعني المرحلة هاذي مستحيل نستعينو بعمي قوقل
وجدو رواحكم مالا للاجابات الكارثية هههه
يعطيكم الصحة خويا . و ربي يعينكم في التصحيح
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لازم نصعبوها شوي باه يكون شوي تحدي :p
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
885
الإعجابات
2,982
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#9
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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5,807
النقاط
1,011
الإقامة
غليزان
#10

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوتي الكرام
تغيير مفاجئ في طريقة طرح أسئلة المرحلة الثانية :eek::eek::eek:
ههههه يعجبني تخمامك يا المير @Salah eddin
ألف شكر للقائمين على هذه المسابقة المباركة بارك الله فيكم
وبالتوفيق للجميع
تحياتي
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
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الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#11
قال طيب الكلام:
ههه خويا صلاح فهمني برك علاه جبتو لنا اسئلة غير مباشرة
يعني المرحلة هاذي مستحيل نستعينو بعمي قوقل
وجدو رواحكم مالا للاجابات الكارثية هههه
يعطيكم الصحة خويا . و ربي يعينكم في التصحيح
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اهلا بالاخت الكريمة مروة
لازم تخدموا شوي ريسانكم ههه
صايي السهولة
هذي المرحلة النصف نهائية
حظ سعيد :)


 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#12
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
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ذكر
#12
قال وحي القلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوتي الكرام
تغيير مفاجئ في طريقة طرح أسئلة المرحلة الثانية :eek::eek::eek:
ههههه يعجبني تخمامك يا المير @Salah eddin
ألف شكر للقائمين على هذه المسابقة المباركة بارك الله فيكم
وبالتوفيق للجميع
تحياتي
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و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اهلا بالاخ الكريم عبد الحليم
صحيح تغيير مخالف لما كان عليه الحال في المرحلة الاولى
و ما يميز هذه المرحلة هو النظام السلبي في التصحيح
حظ سعيد في الاجابة ههه
ركزوا مليح مليح و الي ما يعرفش حاجة في الكوسيام يخليها فارغة خير
ههه
بالتوفيق


 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#13
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,041
الإعجابات
5,807
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1,011
الإقامة
غليزان
#13
قال Salah eddin:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اهلا بالاخ الكريم عبد الحليم
صحيح تغيير مخالف لما كان عليه الحال في المرحلة الاولى
و ما يميز هذه المرحلة هو النظام السلبي في التصحيح
حظ سعيد في الاجابة ههه
ركزوا مليح مليح و الي ما يعرفش حاجة في الكوسيام يخليها فارغة خير
ههه
بالتوفيق


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ههههه حاجة مليحة كما هاك تبدلو في طريقة طرح الأسئلة
أكدلي على اللي يغلط في الإجابة تروحلو نقطة :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
بالتوفيق لبقية المشاركين
الجمهور راه ساكت الله يجيب الخير يا المير ههههه

 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,535
الإعجابات
41,637
النقاط
1,151
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الجنس
ذكر
#14
قال وحي القلم:

ههههه حاجة مليحة كما هاك تبدلو في طريقة طرح الأسئلة
أكدلي على اللي يغلط في الإجابة تروحلو نقطة :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
بالتوفيق لبقية المشاركين
الجمهور راه ساكت الله يجيب الخير يا المير ههههه

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الجمهور يبدا يشجع خاصة في الامتار الاخيرة
ههه
بالتوفيق نشالله ههه
و سلمولنا على عمي غوغل و خالتي ويكيبيديا
ههه


 
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