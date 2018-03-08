مسابقة==LAMMA FOOT==المرحلة الثانية==

Salah eddin
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
- إنضم
- 27 جانفي 2016
- المشاركات
- 6,535
- الإعجابات
- 41,637
- النقاط
- 1,151
- الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
ناس اللمة و رواد قسم الرياضة و النشاطات البدنية
ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
المرحلة الثانية التنقيط فيها من أصل 10 نقاط ... أي صاحب العلامة الكاملة سيتحصل على 10 نقاط كأقصى تقدير
و بالنسبة للاسئلة متعددة الخيارات QCM فنعتمد فيها على النظام السلبي أي :
يتحصل صاحب الاجابة الصحيحة على (+2ن)
بينما من يجيب إجابة خاطئة تُخصم منه نقطة (-1ن)
و من يترك المكان فارغا يتحصل على (0ن)
و يـتأهل أصحاب المراتب ال3 الأولى الى المرحلة النهائية
المعنيون بالمشاركة في المرحلة الثانية :
@صدام بكل فخر
@Malika Tlm
@وحي القلم
@لؤلؤة قسنطينة
@حروف تائهة
@زهرة اللمة
@طيب الكلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسابقة تحت إشراف :
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19
آخر تعديل: