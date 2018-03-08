مسابقة==LAMMA FOOT==المرحلة الثانية==

الاسئلة :

السؤال الأول : متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟ 2ن

السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟ 2ن

السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة نحو الهدف... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس ... هل : 2ن

1- يتوقف اللعب و يعاد من جديد ؟

2- يتم احتساب الهدف بصورة عادية ؟

3- تُمنح بطاقة صفراء لصاحب التسديدة ؟

السؤال الرابع (QCM) :

في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟

2ن

1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0 .

2 - يتم ايقاف المباراة و اعادتها في يوم آخر مع اجراءات تأديبية للفريق المطرود منه .

3 - يتم مواصلة المباراة بصورة عادية حتى نهاية الوقت الاصلي لها .

السؤال الخامس(QCM) :

من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟

2ن

1- كريتسيانو رونالدو

2 - ليونيل ميسي

3 - زين الدين زيدان

4 - دييغو أرماندو مارادونا

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حظ سعيد للمشاركين

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