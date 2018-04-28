نتائج النهائي من مسابقة ==LAMMA FOOT==

من

المرحلة النهائئية رأينا فيها مشاركة الاعضاء الثلاثة الذين وصلو اليها

و طبعا يفوز بالمسابقة صاحب المركز الاول

و هنا اعلان لنتائح المرحلة النهائية

أولاً :

الاجابة النموذجية

السؤال الأول ( الإجابة بالتفاصيل ):

ما السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم الى اعتماد نظام البطاقات الصفراء و الحمراء في الانذار في مباريات كرة القدم ؟

الاجابة :

في احدى المباريات الدولية بين

انجلترا و الارجنتين

اعطى الحكم لاحد اللاعبين

الأرجنتين

إنذارا وقد كان سابقا يعطى بالكلام وكان الحكم يجيد

الإنجليزية

فقال للاعب الإنذار باللغة ذاتها ولم يفهم اللاعب, فجاءت لعبة كان يستحق عليها الطرد فقال له الطرد وأمره بالخروج إلى خارج الملعب بيده ولكن جميع الأرجنتينيين احتجوا على أساس ان اللاعب لايعرف الإنجليزية وبالفعل اجتمع الاتحاد الدولي بعد هذه الحادثة وأقر خطا حكم المباراة. فاضطر الاتحاد للتفكير وكان الحل على يد

السيد ستانلي