نتائج النهائي من مسابقة ==LAMMA FOOT==

Salah eddin
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
- إنضم
- 27 جانفي 2016
- المشاركات
- 9,002
- الإعجابات
- 42,059
- النقاط
- 1,151
- الإقامة
- الجلفة
- الجنس
- ذكر
مشاهدة المرفق 82105
ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
مشاهدة المرفق 82116
من
مشاهدة المرفق 82118
المرحلة النهائئية رأينا فيها مشاركة الاعضاء الثلاثة الذين وصلو اليها
و طبعا يفوز بالمسابقة صاحب المركز الاول
و هنا اعلان لنتائح المرحلة النهائية
أولاً : الاجابة النموذجية
السؤال الأول ( الإجابة بالتفاصيل ):
ما السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم الى اعتماد نظام البطاقات الصفراء و الحمراء في الانذار في مباريات كرة القدم ؟
الاجابة : في احدى المباريات الدولية بين انجلترا و الارجنتين اعطى الحكم لاحد اللاعبين الأرجنتين إنذارا وقد كان سابقا يعطى بالكلام وكان الحكم يجيد الإنجليزية فقال للاعب الإنذار باللغة ذاتها ولم يفهم اللاعب, فجاءت لعبة كان يستحق عليها الطرد فقال له الطرد وأمره بالخروج إلى خارج الملعب بيده ولكن جميع الأرجنتينيين احتجوا على أساس ان اللاعب لايعرف الإنجليزية وبالفعل اجتمع الاتحاد الدولي بعد هذه الحادثة وأقر خطا حكم المباراة. فاضطر الاتحاد للتفكير وكان الحل على يد السيد ستانلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق فقرر استخدام البطاقات الأحمر للطرد والأصفر للإنذار.
السؤال الثاني ( QCM ) :
لماذا يحتسب الهدف عن اصطدام الكرة بالحكم و دخولها للمرمى ؟
1- لأن الحكم هو قاضي المباراة و سيد اللقاء ؟
2- لان الحكم هو من يقرر ذلك ؟
3- لأن الحكم يُعتبر لاعبا من اللاعبين ؟
السؤال الثالث ( QCM ) :
لعب لريال مدريد ... و هو أكثر لاعب سجل أهدافا في نهائيات دوري أبطال أوروبا ... فمن هو ؟
1- سيرجيو راموس
2- كريتسيانو رونالدو
3- زامورا
4- ألفريدو دي ستيفانو
ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
مشاهدة المرفق 82116
من
مشاهدة المرفق 82118
المرحلة النهائئية رأينا فيها مشاركة الاعضاء الثلاثة الذين وصلو اليها
و طبعا يفوز بالمسابقة صاحب المركز الاول
و هنا اعلان لنتائح المرحلة النهائية
أولاً : الاجابة النموذجية
السؤال الأول ( الإجابة بالتفاصيل ):
ما السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم الى اعتماد نظام البطاقات الصفراء و الحمراء في الانذار في مباريات كرة القدم ؟
الاجابة : في احدى المباريات الدولية بين انجلترا و الارجنتين اعطى الحكم لاحد اللاعبين الأرجنتين إنذارا وقد كان سابقا يعطى بالكلام وكان الحكم يجيد الإنجليزية فقال للاعب الإنذار باللغة ذاتها ولم يفهم اللاعب, فجاءت لعبة كان يستحق عليها الطرد فقال له الطرد وأمره بالخروج إلى خارج الملعب بيده ولكن جميع الأرجنتينيين احتجوا على أساس ان اللاعب لايعرف الإنجليزية وبالفعل اجتمع الاتحاد الدولي بعد هذه الحادثة وأقر خطا حكم المباراة. فاضطر الاتحاد للتفكير وكان الحل على يد السيد ستانلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق فقرر استخدام البطاقات الأحمر للطرد والأصفر للإنذار.
السؤال الثاني ( QCM ) :
لماذا يحتسب الهدف عن اصطدام الكرة بالحكم و دخولها للمرمى ؟
1- لأن الحكم هو قاضي المباراة و سيد اللقاء ؟
2- لان الحكم هو من يقرر ذلك ؟
3- لأن الحكم يُعتبر لاعبا من اللاعبين ؟
السؤال الثالث ( QCM ) :
لعب لريال مدريد ... و هو أكثر لاعب سجل أهدافا في نهائيات دوري أبطال أوروبا ... فمن هو ؟
1- سيرجيو راموس
2- كريتسيانو رونالدو
3- زامورا
4- ألفريدو دي ستيفانو
ثانياً اعلان الفائزالمسابقة تحت إشراف :
المتأهلون :
الفائز بالمسابقة هو الأخ : @صدام بكل فخر ... برصيد 6/10
و يتحصل على وسام الفائز
فيم نال الأخ @وحي القلم المركز الثاني برصيد 4/10
و نالت الأخت @لؤلؤة قسنطينة المركز الثالث برصيد 3/10
مبارك للأخ @صدام بكل فخر
و
شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الثانية
من مسابقة ==LAMMA FOOT==
الى اللقاء في المرحلة النهائية ان شاء الله
ملاحظة : بامكانكم الاطلاع على المشاركات في المرحلة الثانية
هنا
تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==
المتأهلون :
الفائز بالمسابقة هو الأخ : @صدام بكل فخر ... برصيد 6/10
و يتحصل على وسام الفائز
فيم نال الأخ @وحي القلم المركز الثاني برصيد 4/10
و نالت الأخت @لؤلؤة قسنطينة المركز الثالث برصيد 3/10
مبارك للأخ @صدام بكل فخر
و
شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الثانية
من مسابقة ==LAMMA FOOT==
الى اللقاء في المرحلة النهائية ان شاء الله
ملاحظة : بامكانكم الاطلاع على المشاركات في المرحلة الثانية
هنا
تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19