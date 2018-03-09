==نتائج المرحلة المرحلة الثانية==مسابقة==LAMMA FOOT==

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
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#1
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ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
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من
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المرحلة الثانية رأينا فيها مشاركة من كل الاعضاء المشاركين
و هنا يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى الى المرحلة النهائية
و هنا اعلان لنتائح المرحلة الثانية

أولاً الاجابة النموذجية :

السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟
الاجابة : اذا كان الطرد قبل بداية المباراة

السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟ 2ن
الاجابة : 2

السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة ... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس هل : 2ن
- يتم احتساب الهدف بصورة عادية

السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟ 2ن
1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0

السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟ 2ن
1- كريتسيانو رونالدو
2 - ليونيل ميسي

ثانيا النتائج كانت كالآتي :

المتأهلون :
@صدام بكل فخر ( 10/10 )
@لؤلؤة قسنطينة ( 10/10 )
@وحي القلم ( 9/10 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصيون :
@Malika Tlm
( 8/10 )
@زهرة اللمة ( 7/10 )
@طيب الكلام ( 7/10 )
@حروف تائهة ( 7/10 )


مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين
و
شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الثانية
من مسابقة ==LAMMA FOOT==
الى اللقاء في المرحلة النهائية ان شاء الله




ملاحظة : بامكانكم الاطلاع على المشاركات في المرحلة الثانية
هنا
تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==

المسابقة تحت إشراف :
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19


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آخر تعديل:
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
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ذكر
#2
#3
دعوة عامة للأعضاء

@حروف تائهة
@acher.dz
@dahman kz
@فيتامين سي
@حمزةusma
@عمر عبد السلام
@ربي اغفرلي
@{هِشام}
@scorpion16
@باتنية و نص
@الحلم الوردي
@إنسانة ما
@زهور الشوق
@Skor m@k
@زهرة اللمة
@يونس قاسم
@صدام بكل فخر
@madridista
@chirine zina
@بنت سطيف
@ميلينا
@بشرى ملاك
@aYyÖub aDaM
@جيهان جوجو
@لؤلؤة قسنطينة
@امين احمد
@جلال عبدالمنعم
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@طيب الكلام
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@عاشقة الإحسان
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@Queen Fati
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وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#3
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23 فيفري 2014
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1,011
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غليزان
#3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف مبارك للفائزين وحظ أوفر للبقية
وألف شكر للقائمين على هذه المسابقة المباركة وعلى نجاحها
بارك الله فيكم
تحياتي
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
6,565
الإعجابات
41,746
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#4
قال وحي القلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف مبارك للفائزين وحظ أوفر للبقية
وألف شكر للقائمين على هذه المسابقة المباركة وعلى نجاحها
بارك الله فيكم
تحياتي
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و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مبارك التاهل الى النهائي
وجد روحك ههه الدعوة اصعب من هاك نشالله
ههه
شكرا و فيكم بارك الله




 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
23 فيفري 2014
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الإعجابات
5,885
النقاط
1,011
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غليزان
#5
قال Salah eddin:
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مبارك التاهل الى النهائي
وجد روحك ههه الدعوة اصعب من هاك نشالله
ههه
شكرا و فيكم بارك الله




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ههههه المرحلة النهائية ننتظر أسئلتها بفارغ الصبر خويا صلاح
بوركتم على نجاح المسابقة وبالتوفيق للبقية
أكدلي على الجمهور راه في سبات تام هههههههههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
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41,746
النقاط
1,151
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ذكر
#6
قال وحي القلم:

ههههه المرحلة النهائية ننتظر أسئلتها بفارغ الصبر خويا صلاح
بوركتم على نجاح المسابقة وبالتوفيق للبقية
أكدلي على الجمهور راه في سبات تام هههههههههه
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ياودي الجمهور ديرلو مسابقة ولا اقعد ههه
الجمهور جيبلو نانسي عجرم ينويض يرقص هههه
ما راحلو في البالون
ههههه
وش راح نديرو والو هههه

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
41,445
النقاط
1,251
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أزمير
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم
ههههه شكون ربح @صدام بكل فخر ألف ألف ألف ألف مبروك خويا صدام

و الف مبروووووووك لحبيبة قلبي @لؤلؤة قسنطينة

و مبارك للأخ @وحي القلم

ان شاء الله الاخت مريم تشرفنا ^^

بالتوفيق للجميع
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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غليزان
#8
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
ههههه شكون ربح @صدام بكل فخر ألف ألف ألف ألف مبروك خويا صدام

و الف مبروووووووك لحبيبة قلبي @لؤلؤة قسنطينة

و مبارك للأخ @وحي القلم

ان شاء الله الاخت مريم تشرفنا ^^

بالتوفيق للجميع
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ههههه حضور نسوي بقوة في المسابقة لكن للأسف مسابقة خونا صلاح صفاتهم كامل وقصاتهم :LOL::ROFLMAO::ROFLMAO:
بقات الأخت @لؤلؤة قسنطينة ممثلة الأخوات اللمة وتشريف لهن في النهائي الممتع :D:D:D
بالتوفيق للجميع
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
4,806
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12,850
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#9
الف مبرووك للمتاهلين
و تحية خاصة
لؤلؤة قسنطينة و جيبيها
عليهم
ان شاء الله الفوز لمريومة ههه
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#10
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,137
الإعجابات
670
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#10
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
ههههه شكون ربح @صدام بكل فخر ألف ألف ألف ألف مبروك خويا صدام

و الف مبروووووووك لحبيبة قلبي @لؤلؤة قسنطينة

و مبارك للأخ @وحي القلم

ان شاء الله الاخت مريم تشرفنا ^^

بالتوفيق للجميع
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السلام عليكم
حمد لله توفيق من عند ربي سبحانو .... مبارك للمتؤهلين و الله يبارك عليك اختي مريم راكي ظهرتي
سبورتيفا ههههه ... مبروك عليك تاني خويا وحي القلم
--------
شكرا اختي لعزيزة عآشقة الجنـة ... الله يبارك فيك و باذن الله نديو الفينال هيهيهيههيهي
و اذا عطاولي تيليفون هدية ضرك نعطيك شارجور ههههه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,026
الإعجابات
48,361
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#11
السلام عليكم
هههههه يا سلااام ماتوقعتش خلاص نربح
راني فرحانة هههه وأخيرا ماندخلش راتراباج هههه
من المفروض بما أنو أنا العنصر النسوي الوحيد في النهائيات
راني درت انجاز لازم تساعدوني شوي على الأقل نقدرو نطلبو مساعدة من الجمهور ولا
والنهائي أكيد مافيهاش فوز ههه بصح معليش نحاول نسرق على الاقل المرتبة الثانية
راني واجدة بإذن الله
وشكرا للقائمين على المسابقة ^^
كي تحطو المرحلة الأخيرة خبروني باه نبدا نريفيزي هههه
وبالتوفيق للأخوين في النهائي
تحياتي
 
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