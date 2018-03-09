==نتائج المرحلة المرحلة الثانية==مسابقة==LAMMA FOOT==

ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال

أهلا و سهلا و مرحبا بكم في





من

المرحلة الثانية رأينا فيها مشاركة من كل الاعضاء المشاركين

و هنا يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى الى المرحلة النهائية

و هنا اعلان لنتائح المرحلة الثانية

أولاً الاجابة النموذجية :

السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟ 2ن

الاجابة : اذا كان الطرد قبل بداية المباراة

السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟ 2ن

الاجابة : 2

السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة ... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس هل : 2ن

- يتم احتساب الهدف بصورة عادية

السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟ 2ن

1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0

السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟ 2ن

1- كريتسيانو رونالدو

2 - ليونيل ميسي

ثانيا النتائج كانت كالآتي :

المتأهلون :

المقصيون :

مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين

و

شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الثانية

من مسابقة ==LAMMA FOOT==

الى اللقاء في المرحلة النهائية ان شاء الله

ملاحظة :

بامكانكم الاطلاع على المشاركات في المرحلة الثانية