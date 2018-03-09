==نتائج المرحلة المرحلة الثانية==مسابقة==LAMMA FOOT==

Salah eddin
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ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
من
المرحلة الثانية رأينا فيها مشاركة من كل الاعضاء المشاركين
و هنا يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى الى المرحلة النهائية
و هنا اعلان لنتائح المرحلة الثانية
أولاً الاجابة النموذجية :
السؤال الأول :متى يمكن تغيير لاعب مطرود بالبطاقة الحمراء بلاعب آخر ؟ 2ن
الاجابة : اذا كان الطرد قبل بداية المباراة
السؤال الثاني (QCM): في أي موضع من المفترض أن تتواجد الكرة ؟ 2ن
الاجابة : 2
السؤال الثالث (QCM) : اذا سدد لاعب في فريق كرة ... و اصطدمت بالحكم و دخلت الى المرمى المنافس هل : 2ن
- يتم احتساب الهدف بصورة عادية
السؤال الرابع (QCM) : في حالة طرد 5 لاعبين من فريق واحد في مباراة كرة قدم رسمية ماذا يحدث؟ 2ن
1 - يتم ايقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه خاسراً بنتيجة 3-0
السؤال الخامس(QCM) : من هو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات ؟ 2ن
1- كريتسيانو رونالدو
2 - ليونيل ميسي
ثانيا النتائج كانت كالآتي :
المتأهلون :
@صدام بكل فخر ( 10/10 )
@لؤلؤة قسنطينة ( 10/10 )
@وحي القلم ( 9/10 )
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المقصيون :
@Malika Tlm
( 8/10 )
@زهرة اللمة ( 7/10 )
@طيب الكلام ( 7/10 )
@حروف تائهة ( 7/10 )
مبارك للمتأهلين و حظ أوفر للمقصيين
و
شكرا لكل من شارك و شجع و تابع المرحلة الثانية
من مسابقة ==LAMMA FOOT==
الى اللقاء في المرحلة النهائية ان شاء الله
ملاحظة : بامكانكم الاطلاع على المشاركات في المرحلة الثانية
هنا
تجميع مشاركات ==المرحلة الثانية==LAMMA FOOT==
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19
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