مسابقة==LAMMA FOOT==النهائي==

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#1

1520879341887.png

ناس اللمة و رواد قسم الرياضة و النشاطات البدنية
ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في

1520880072414.png

المرحلة الهائية التنقيط فيها من أصل 10 نقاط ...

أي صاحب العلامة الكاملة سيتحصل على 10 نقاط كأقصى تقدير

و الأسئلة فنعتمد فيها على النظام السلبي ... أي :

يتحصل صاحب الاجابة الصحيحة على العلامة الكاملة في السؤال

بينما من يجيب إجابة خاطئة تُخصم منه نقطة (-3ن)

و من يترك المكان فارغا يتحصل على ()


و يـفوز بالمسابقة صاحب المرتبة الأولى طبعا



المعنيون بالمشاركة في النهائي :
@صدام بكل فخر
@وحي القلم
@لؤلؤة قسنطينة

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المسابقة تحت إشراف :
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19

 
آخر تعديل:
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#2
أسئلة النهائي :

السؤال الأول ( الإجابة بالتفاصيل ):
ما السبب الحقيقي الذي دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم الى اعتماد نظام البطاقات الصفراء و الحمراء في الانذار في مباريات كرة القدم ؟

السؤال الثاني ( QCM ) :
لماذا يحتسب الهدف عن اصطدام الكرة بالحكم و دخولها للمرمى ؟

1- لأن الحكم هو قاضي المباراة و سيد اللقاء ؟
2- لان الحكم هو من يقرر ذلك ؟
3- لأن الحكم يُعتبر لاعبا من اللاعبين ؟

السؤال الثالث ( QCM ) :
لعب لريال مدريد ... و هو أكثر لاعب سجل أهدافا في نهائيات دوري أبطال أوروبا ... فمن هو ؟

1- سيرجيو راموس
2- كريتسيانو رونالدو
3- زامورا
4- ألفريدو دي ستيفانو

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حظ سعيد للمشاركين :)

تذكير : تُرسل الاجابات على الخاص لأحد المشرفين على المسابقة
آخر أجل لاستلام المشاركات 13 / 3 / 2018





 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#3
دعوة عامة للأعضاء

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Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#5
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#5
قال hakim story:
ياه يعطيك االصحة ا صلاح ديجا راك منظم مسابقة
بالتوفيق لجميع المشاركين
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اهلا خويا حكيم بارك الله فيك
ههه المسابقة عندها مدة
مرحلتين فاتو و هذا الفينال نشالله
بارك الله فيك خويا و شرفنا بالمتابعة تاعك
شكرا


 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
905
الإعجابات
3,022
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يعطيكم الصحة على المسابقة الرائعة . و بالتوفيق للمتنافسين
و بالتوفيق للاخت @لؤلؤة قسنطينة و ان شاء الله تشرفنا و تتحصل على المرتبة الاولى
ربي يعينكم في التصحيح خويا . في انتظار النتيجة النهائية ان شاء الله
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#7
قال طيب الكلام:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يعطيكم الصحة على المسابقة الرائعة . و بالتوفيق للمتنافسين
و بالتوفيق للاخت @لؤلؤة قسنطينة و ان شاء الله تشرفنا و تتحصل على المرتبة الاولى
ربي يعينكم في التصحيح خويا . في انتظار النتيجة النهائية ان شاء الله
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و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اهلا بالاخت مروة ههه
وش راكم درتلونا تنظيم نسائي مضاد وقيلا ههه
راكم قاع تسيبورتو في مريم يا درا وش راح ادير فيها ههه
شكرا اختي على متابعتك للمسابقة بارك الله فيك
شكرا جزيلا

 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,427
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم
وأخيرا المرحلة النهائية ههه مع أنو ماشكيتش حفاظتي تنفعني هاد المرة ههه
بصح واش هادي -3 ؟ كنت نقول فيكم الرحمة على الاساتذة :cautious:
ساع ظهرتو كتر عليهم ههه، غير نضحك طبعا
هاد المرة عدد الأسئلة تقلص معرف اذا نجيبوها في الصواب
المهم المشاركة :LOL: ههه
بالتوفيق للأخوين وشكرا للقائمين على المسابقة
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,427
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#9
قال طيب الكلام:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يعطيكم الصحة على المسابقة الرائعة . و بالتوفيق للمتنافسين
و بالتوفيق للاخت @لؤلؤة قسنطينة و ان شاء الله تشرفنا و تتحصل على المرتبة الاولى
ربي يعينكم في التصحيح خويا . في انتظار النتيجة النهائية ان شاء الله
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ان شاء الله حبيبتي، كونو معي في السراء والضراء هههه
باه كي نخسر تطلعولي المورال هههه
رايحة نحاول نبذل جهدي بإذن الله :giggle:
شكرا على تشجيعك بارك الله فيك​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,494
الإعجابات
41,518
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم
شكرا لك اخي صلاح على المسابقة الرائعة بارك الله فيكم عليها
هههه كنت نتمنى لوكان راني في النهائي لكن الاخت @لؤلؤة قسنطينة شرفنا و كي تأهلت هي كي شغل تأهلت انا
آمالا شرفينا مريومة ههه
بالتوفيق للجميع
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#11
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
وأخيرا المرحلة النهائية ههه مع أنو ماشكيتش حفاظتي تنفعني هاد المرة ههه
بصح واش هادي -3 ؟ كنت نقول فيكم الرحمة على الاساتذة :cautious:
ساع ظهرتو كتر عليهم ههه، غير نضحك طبعا
هاد المرة عدد الأسئلة تقلص معرف اذا نجيبوها في الصواب
المهم المشاركة :LOL: ههه
بالتوفيق للأخوين وشكرا للقائمين على المسابقة
تحياتي​
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و عليكم السلام و رحمة الله
اهلا بالفيناليست ههه
الله قالب الاسئلة تتقلص و النقاط ثاني تتقلص ههه
و رانا نعاونوكم نشالله
بالتوفيق :)


 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#12
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#12
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
شكرا لك اخي صلاح على المسابقة الرائعة بارك الله فيكم عليها
هههه كنت نتمنى لوكان راني في النهائي لكن الاخت @لؤلؤة قسنطينة شرفنا و كي تأهلت هي كي شغل تأهلت انا
آمالا شرفينا مريومة ههه
بالتوفيق للجميع
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و عليكم السلام
اهلا بالاخت الكريمة اسماء
الله قالب ههه نتي تسترعتي في المرحلة الاولى ههه ولا كن راكي نتي في النهائي نعرفك تفهمي شوية بلون
و راكم كلي درتو تنظيم نسائي راكم قاع مع مريم ههه
المهم بالتوفيق نشالله لمريم وللاخرين
و بارك الله فيك ع التشجيع
شكرا


 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,375
الإعجابات
9,968
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#13
قال Salah eddin:
و عليكم السلام و رحمة الله
اهلا بالفيناليست ههه
الله قالب الاسئلة تتقلص و النقاط ثاني تتقلص ههه
و رانا نعاونوكم نشالله
بالتوفيق :)


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احمدو ربي لي صلاح هو لراه يصححلكم
ههههه انا والو نعرف ق 0000 ههههههههههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#14
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,427
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#15
قال أشــواق 19:
احمدو ربي لي صلاح هو لراه يصححلكم
ههههه انا والو نعرف ق 0000 ههههههههههه
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هههههه يا لطيف
ستر ربي مالا ارسلت مشاركاتي للاخ صلاح
هادو دعاوي الوالدين نجاوني هههه
ولا كن راني خرجت من المرحلة الاولى :LOL:
أشواق بيناتنا رانا نساء كيف بعضانا هاد المرة نرسلك الأجوبة
ونتي موديفيهم كيما يلزم هههه
أعتمد عليكِ :p
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#16
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#16
قال لؤلؤة قسنطينة:
هههههه يا لطيف
ستر ربي مالا ارسلت مشاركاتي للاخ صلاح
هادو دعاوي الوالدين نجاوني هههه
ولا كن راني خرجت من المرحلة الاولى :LOL:
أشواق بيناتنا رانا نساء كيف بعضانا هاد المرة نرسلك الأجوبة
ونتي موديفيهم كيما يلزم هههه
أعتمد عليكِ :p
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نتي عندك المعريقة عيني عينك ولا وش
هههه



 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,427
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#17
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
شكرا لك اخي صلاح على المسابقة الرائعة بارك الله فيكم عليها
هههه كنت نتمنى لوكان راني في النهائي لكن الاخت @لؤلؤة قسنطينة شرفنا و كي تأهلت هي كي شغل تأهلت انا
آمالا شرفينا مريومة ههه
بالتوفيق للجميع
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شكرا شكرا أسومتي
ربي يحفظك الزينة
خليتوني وحدي في نصهم وتقوليلي شرفينا؟ هههه
خايفة لا المرتبة الثالثة وماطيرليش ههههه
ان شاء الله فيها خير
وشكرا اسومتي على التشجيع :giggle:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,258
الإعجابات
48,427
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#18
قال Salah eddin:
نتي عندك المعريقة عيني عينك ولا وش
هههه



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هيه رشوة عيني عينك هههه
رانا نضحكو برك لا نزيد نربح وتحطوني غشيت هههه
كلي مصدقة بلي رايحة نربح ههه​
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,375
الإعجابات
9,968
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#19
قال لؤلؤة قسنطينة:
هههههه يا لطيف
ستر ربي مالا ارسلت مشاركاتي للاخ صلاح
هادو دعاوي الوالدين نجاوني هههه
ولا كن راني خرجت من المرحلة الاولى :LOL:
أشواق بيناتنا رانا نساء كيف بعضانا هاد المرة نرسلك الأجوبة
ونتي موديفيهم كيما يلزم هههه
أعتمد عليكِ :p
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هههههههه هيها داعينلك بلخير 😁😁
اااا هذي باينة ها متحشميناش مريومة لازم تنجحي..💪💪💪💪💪
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#20
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,932
الإعجابات
41,900
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#20
قال أشــواق 19:
هههههههه هيها داعينلك بلخير 😁😁
اااا هذي باينة ها متحشميناش مريومة لازم تنجحي..💪💪💪💪💪
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والو هذي صححيلها نتي ورقتها هههه
و زيريها زين هههه
تغش عيناني راها ههه


 
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