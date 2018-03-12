مسابقة==LAMMA FOOT==النهائي==

ناس اللمة و رواد قسم الرياضة و النشاطات البدنية

ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال

أهلا و سهلا و مرحبا بكم في

المرحلة الهائية التنقيط فيها من أصل 10 نقاط ...

أي صاحب العلامة الكاملة سيتحصل على 10 نقاط كأقصى تقدير

و الأسئلة فنعتمد فيها على النظام السلبي ... أي :

يتحصل صاحب الاجابة الصحيحة على العلامة الكاملة في السؤال

بينما من يجيب إجابة خاطئة تُخصم منه نقطة (

-3ن

)

و من يترك المكان فارغا يتحصل على (

0ن

)

و يـفوز بالمسابقة صاحب المرتبة الأولى طبعا

المعنيون بالمشاركة في النهائي :

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