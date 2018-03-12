مسابقة==LAMMA FOOT==النهائي==

Salah eddin
:: مشرف ::
طاقم المشرفين
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ناس اللمة و رواد قسم الرياضة و النشاطات البدنية
ان شاء الله أحوالكم بخير و عافية ... الحمد لله على كل حال
أهلا و سهلا و مرحبا بكم في
المرحلة الهائية التنقيط فيها من أصل 10 نقاط ...
أي صاحب العلامة الكاملة سيتحصل على 10 نقاط كأقصى تقدير
و الأسئلة فنعتمد فيها على النظام السلبي ... أي :
يتحصل صاحب الاجابة الصحيحة على العلامة الكاملة في السؤال
بينما من يجيب إجابة خاطئة تُخصم منه نقطة (-3ن)
و من يترك المكان فارغا يتحصل على (0ن)
و يـفوز بالمسابقة صاحب المرتبة الأولى طبعا
المعنيون بالمشاركة في النهائي :
@صدام بكل فخر
@وحي القلم
@لؤلؤة قسنطينة
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المسابقة تحت إشراف :
@الامين محمد
@Salah eddin
@أشــواق 19
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