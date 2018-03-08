بريوش مورق

F

Fleur Rouje

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
106
الإعجابات
23
النقاط
7
العمر
21
محل الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
#1
1520538337710.png
المكوّنات
8 اشخاص
  1. كأس و نصف حليب سائل
  • ملعقة كبيرة خميرة فورية
  • ملعقة صغيرة خميرة حلويات
  • 4 ملاعق حليب بودر
  • 4 ملاعق زبدة
  • 4 ملاعق سكر
  • طحينة حسب الحاجة
  • بيضة للتزيين و لوز و نباج ملمع الفواكه
طريقة التحضير



  2. اول شي تشيله ندفي الحليب و نضيفله خميرة سكر و حليب بودر و نخليهم يتفاعلو و بعدين ما يتفاعلو نضيف الطحينة حتي نتحصل علي عجينة ملساء.

  3. نعجن مدة خمسة دقائق من و نضيف الزبدة نعجنها مدة خمس دقائق اخري حتي تمتص العجينة كل محتوي الزبدة نخليها تتفاعل مدة لا تقل عن 45 د.

  4. بعدين نبسط العجينة سمك نصف سم و نقطع الي شرائط طويلة ندهنهم من فوق بالزبدة و نلوي العجينة علي شكل حلزوني و نخليهم يتفاعلو ربع ساعة كمان و ندهنهم بالبيض و ندخلهم للفرن ساخن 200 د.

  5. لما يستو ندهن بالملمع ونزين باللوز المحمص وصحتين وعافية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top