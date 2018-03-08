بريوش مورق

Fleur Rouje
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 6 مارس 2018
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- النقاط
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- محل الإقامة
- جزائر
- الجنس
- أنثى
المكوّنات
8 اشخاص
- كأس و نصف حليب سائل
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- ملعقة صغيرة خميرة حلويات
- 4 ملاعق حليب بودر
- 4 ملاعق زبدة
- 4 ملاعق سكر
- طحينة حسب الحاجة
- بيضة للتزيين و لوز و نباج ملمع الفواكه
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- اول شي تشيله ندفي الحليب و نضيفله خميرة سكر و حليب بودر و نخليهم يتفاعلو و بعدين ما يتفاعلو نضيف الطحينة حتي نتحصل علي عجينة ملساء.
نعجن مدة خمسة دقائق من و نضيف الزبدة نعجنها مدة خمس دقائق اخري حتي تمتص العجينة كل محتوي الزبدة نخليها تتفاعل مدة لا تقل عن 45 د.
بعدين نبسط العجينة سمك نصف سم و نقطع الي شرائط طويلة ندهنهم من فوق بالزبدة و نلوي العجينة علي شكل حلزوني و نخليهم يتفاعلو ربع ساعة كمان و ندهنهم بالبيض و ندخلهم للفرن ساخن 200 د.
لما يستو ندهن بالملمع ونزين باللوز المحمص وصحتين وعافية