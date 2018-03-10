كـرسـي التعآرف { الضيـف الاول } صدام بكل فخر

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
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أزمير
الجنس
أنثى
#1





يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هو



فكــرة الموضوع
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره

ملاحظات
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر وهكذا دواليك




في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة

تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع


واليوم قد اخرت لكم عضو غامض نوعا ما كثير التواجد بأقسام التجارة الإلكترونية
لنتعرف عليه عن قرب

اخي صدام شكرا لقبولك الدعوة أهلا وسهلا بك 💐💐​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
@صدام بكل فخر
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,024
الإعجابات
21,813
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
أحسنت الأختيار أختي
صدام أحد الأقلام الراقية
و الذي بدأ في الآونة الأخير يظهر الكثير من المواهب في الرياضة خصوصا
لي عودة بحول الله تعالى
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم أول شيء نرحب بالضيف الكريم @صدام بكل فخر
و نقول له اهلا و سهلا بك اخي على الكرسي و نتمنى لك قضاء وقت ممتع معنا

images (6).jpg

images (4).jpg


و اول الأسئلة ساكن لنتعرف على شخصيتك اخي :

- الاسم الحقيقي ؟
- العمر ؟
- الولاية ؟
- المستوى الدراسي ؟
- الحالة الاجتماعية ؟
- الهوايات ؟
- اهدافك و طموحاتك ؟


و لي عودة ان شاء الله ^^​
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#6
و عليكم السلام و رحمة الله
أسعدني التواجد معكم في هذا الركن و اتمنى ان أكون عند حسن ظنونكم
و يسعفني الله ان اكون دقيقا في الإجابة على تساؤلاتكم ... ألف شكر أختي على اهتمامك بشخصي

قال الامين محمد:
أحسنت الأختيار أختي
صدام أحد الأقلام الراقية
و الذي بدأ في الآونة الأخير يظهر الكثير من المواهب في الرياضة خصوصا
لي عودة بحول الله تعالى
إضغط للتوسيع...
أشكرك أخي الكريم على كلماتك الصادقة هذا شرف لي ان
يخاطبني عمود من أعمدة اللمة بهذا الوصف ... ألف مرحب
قال أشــواق 19:
السلام عليكم..
احب هذه المواضيع 😍😍😍
احسنت اختي
ومرحبا بالاخ صدام
في المتابعة 😋
إضغط للتوسيع...
شكرا أختي العزيزة و اتمنى ان أكون ضيفا خفيف الظل عليكم
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#8
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم أول شيء نرحب بالضيف الكريم @صدام بكل فخر
و نقول له اهلا و سهلا بك اخي على الكرسي و نتمنى لك قضاء وقت ممتع معنا

مشاهدة المرفق 82341

مشاهدة المرفق 82342


و اول الأسئلة ساكن لنتعرف على شخصيتك اخي :

- الاسم الحقيقي ؟
- العمر ؟
- الولاية ؟
- المستوى الدراسي ؟
- الحالة الاجتماعية ؟
- الهوايات ؟
- اهدافك و طموحاتك ؟


و لي عودة ان شاء الله ^^​
إضغط للتوسيع...
بدأنا على بركة الله بأختي الصغيرة " مولات ال20 سنة " هههههه
اسمي / صدام
العمر / 25 سنة ( أصبح 26 في 28 افريل القادم لا تنسوا تحضير الهداية من الان ههه )
الولاية / تبسة
المستوى الدراسي / ليسانس علم إجتماع / لدي شهادات في التسويق الالكتروني
الهوايات / ممارسة الرياضة + متابع لكرة القدم و ممارس لها + كتابة الشعر و القصص + هواية خاصة ههه
أهدافي و طموحاتي / اهدافي معظمها وقتية يعني اسعى الى تحقيقها بالتدريج و بدون عجلة و اهمها تحسين
حالتي المادية و مساعدة الاسرة الكريمة بكل السبل .. و طموحاتي كبيرة سوف تكتشفونها مع الوقت اذا أذن و سهل الله عز و جل

قال جميلة أنا:
مرحبا بالاخ و جلسة هنيئة هههه لي عودة باذن الله فقط مررت للتحية
إضغط للتوسيع...
حياك الله أختي العزيزة ... ألف مرحب
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#9
السلام عليكم
شكرا على صراحتك اخي و عدت من جديد ^^

- ما هو ترتيبك في العائلة ؟
- ما هي حكمتك في الحياة ؟
- اجمل فترة مرت عليك في حياتك ؟
- كيف تعرفت على اللمة ؟
- ماهو فريقك المفضل ؟
- من هو قدوتك في الحياة ؟
- هل فكرت يوما في الحرڨة ؟
- اذا كانت حياتك قصة فما هو عنوانها ؟
- لونك المفضل ما هو ؟

اكتفي بهذا و لي عودة هههههه حتى تحاوزني خويا
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#11
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,797
الإعجابات
8,298
النقاط
191
#11
الف تحيه لكل من الضيف والمستضيف ...
بودي لو اعرف هل خريج علم الاجتماع لديكم له الاحقيه بالعمل في مجال التدريس
ام انه يكون مخصص على ملاك وزارة الشئون الاجتماعيه ..
ماهو انطباعك عن منتدى اللمه ...
شكرا
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#12
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#12
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم
شكرا على صراحتك اخي و عدت من جديد ^^

- ما هو ترتيبك في العائلة ؟
- ما هي حكمتك في الحياة ؟
- اجمل فترة مرت عليك في حياتك ؟
- كيف تعرفت على اللمة ؟
- ماهو فريقك المفضل ؟
- من هو قدوتك في الحياة ؟
- هل فكرت يوما في الحرڨة ؟
- اذا كانت حياتك قصة فما هو عنوانها ؟
- لونك المفضل ما هو ؟

اكتفي بهذا و لي عودة هههههه حتى تحاوزني خويا
إضغط للتوسيع...
ههه لا يوجد اي مشكل الف مرحب
تريتيبي في العائلة / 4
حكمتي في الحياة / أكون او لا أكون
أجمل فترة / بصدق الفترة الحالية لعدة اسباب
تعرفت على اللمة / بالصدفة
فريقي المفضل / اي سي ميلان فريق القلب و اشجع ريال مدريد
قدوتي في الحياة / سؤال لديه عدة إجابات بالطبع الرسول عليه الصلاة و سلام بدون منازع
+ الزعيم الراحل صدام حسين رحمه الله + لطفي دوبل كانون + والدتي
الحرقة / لا لم أفكر في حياتي في الحرقة و لكن فكرت في الهجرة الشرعية و اتيحت لي بعض
الفرص و لكن بصدق أعشق والدتي و حتى التفكير انني سابتعد يأرقني
عنوانها / لكل جواد كبوة
لوني المفضل / كلون احب الاحمر و كلباس احب الازرق
قال أشــواق 19:
أين درست التسويق الالكتروني !؟😁
إضغط للتوسيع...
درست التسويق عبر الإنترنات o_O
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#13
قال aljentel:
الف تحيه لكل من الضيف والمستضيف ...
بودي لو اعرف هل خريج علم الاجتماع لديكم له الاحقيه بالعمل في مجال التدريس
ام انه يكون مخصص على ملاك وزارة الشئون الاجتماعيه ..
ماهو انطباعك عن منتدى اللمه ...
شكرا
إضغط للتوسيع...
مرحبا بك أخي أسعدني مرورك ...
بالنسبة لسؤالك لدينا الاحقية في العمل في مجال التدريس الابتدائي و لدينا الاحقية
ايضا في المجال التربوي كمستشاري توجيه ثانوي ...
اللمة بصدق لا استطيع وصفها بالكلام دعني اقول لك بالمختصر انها سبب من اسباب نجاحي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#14
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,362
الإعجابات
9,932
النقاط
1,051
الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#15
ولاية حاب تزورها؟
دولة حاب تزورها؟؟
اشخاص في المنتدي تتمني تعرفهم في الواقع ؟؟؟
رايك في تخصص علم الاجتماع؟
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,489
الإعجابات
41,496
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#16
- ما هي اجمل ولاية زرتها ؟
- ماذا كنت تتمنى أن تدرس في الجامعة غير تخصص علم الاجتماع ؟
- ما رأيك في حال بلادنا ؟
- هل حياتك تقف عند شخص معين ؟
- ما هي اكلتك المفضلة ؟
- ماهو الفريق المحلي الذي تشجعه ؟
- ما هو القسم الذي يعجبك في المنتدى ؟


و بالتوفيق ^^
 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#17
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,330
الإعجابات
1,483
النقاط
111
الإقامة
من غادي
الجنس
ذكر
#17
شكرا على طرحك الرائع اختي الكريمة
وشكرا كذلك وتحية للبطل صدام على تلبية هذه الدعوة
ومرحبا بك اخي صدام في كرسي الاعتراف
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#18
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#18
قال أشــواق 19:
ولاية حاب تزورها؟
دولة حاب تزورها؟؟
اشخاص في المنتدي تتمني تعرفهم في الواقع ؟؟؟
رايك في تخصص علم الاجتماع؟
إضغط للتوسيع...
ولاية حاب نزورها / وهران + تمنراست
دولة حاب نزورها / مصر هههه يعجبوني الاحياء الشعبية بصراحة و اكيدة مكة المكرمة
اشخاص في المنتدى نتمنى نلاقيهم / @Fethi.dz + @وحي القلم + @الامين محمد
و خصوصا الاخوة @cherif algeria و @MESSI23000 و الكثير من الاخوة و الاخوات
رايي في تخصص علم الاجتماع / تخصص رائع و ثري جدا و يعد مكسب علمي لمن درسه و لكنه
للاسف بدون قيمة في بلادنا


قال عآشقة الجنـة:
- ما هي اجمل ولاية زرتها ؟
- ماذا كنت تتمنى أن تدرس في الجامعة غير تخصص علم الاجتماع ؟
- ما رأيك في حال بلادنا ؟
- هل حياتك تقف عند شخص معين ؟
- ما هي اكلتك المفضلة ؟
- ماهو الفريق المحلي الذي تشجعه ؟
- ما هو القسم الذي يعجبك في المنتدى ؟


و بالتوفيق ^^
إضغط للتوسيع...
- أجمل ولاية زرتها هي " جيجل "
- كنت اريد ان اتخصص في علم النفس لكن لسوء الحظ لا يوجد هذا التخصص في ولايتنا و الظروف
منعتني بالالتحاق بجامعة اخرى في ولاية اخرى
- حال البلد اسوء من السيء " بدون تعليق " ... ربي تستر و خلاص
- بالطبع حياتي لا تقف على اي شخص لكن انا لا احب الفراق و لا احب خسارة الاشخاص لانني بطبعي
لست اجتماعي كثيرا لذا ان تعرفت بشخص و ارتحت له لا احبذ او لا استطيع فراقه بشكل نهائي
- أكلتي المفضلة " الشخشوخة " و " المحاجب " و " المسخن " و " الرفيس التونسي "
- مناصر وفي لفريق وفاق سطيف
- القسم الذي يعجبني " أعرف واش تهدر "

 
آخر تعديل:
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#19
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,195
الإعجابات
711
النقاط
351
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#19
قال dahman kz:
شكرا على طرحك الرائع اختي الكريمة
وشكرا كذلك وتحية للبطل صدام على تلبية هذه الدعوة
ومرحبا بك اخي صدام في كرسي الاعتراف
إضغط للتوسيع...
ألف مرحب بك اخي العزيز و يسعدني و يشرفني مرورك الراقي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#20
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,024
الإعجابات
21,813
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#20
اعجبتني ردودك اخي صدام
لي عودة لمتابعة الموضوع و لطرح الاسئلة بحول الله تعالى
 
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