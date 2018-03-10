كـرسـي التعآرف { الضيـف الاول } صدام بكل فخر

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
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- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هو
فكــرة الموضوع
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره
ملاحظات
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر وهكذا دواليك
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع
واليوم قد اخرت لكم عضو غامض نوعا ما كثير التواجد بأقسام التجارة الإلكترونية
لنتعرف عليه عن قرب
اخي صدام شكرا لقبولك الدعوة أهلا وسهلا بك 💐💐