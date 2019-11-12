ضيفة العدد الثالث عشر من كرسي التعارف ( soso ana)

السلام عليكماهلا بك في كرسي التعارفواتمنى لك جلسه مريحهضيافتك عندنا شايهذه بعض الاسئله الروتينيه كالعاده_ كيف تعرفتي على منتدى اللمه_ ما اللذي يستهويك في المنتدى وما الفرق بينه وبين المواقع الاخرى_احب الاركان اليك في المنتدى وتدخليه مباشره بعد تسجيل الدخول_ اي الاركان استفدتي منه بصفة مباشره_ مستواك الدراسي اذا امكن_ ما قولك في منادى النقاش والمنتدى السياسي_ اسمك المستعار له معنى ام انه اسن وفقط_ هل انت مسجله في منتديات اخرى ام اللمه فقط وان كانت ايها احب اليك_ ما قولك في الحراك والانتخابات اي الوضع عامه_ موضوع تحبين الدخول اليه كلما دخلتي اللمه ولو مره واحدهلي عوده ان شاء الله