ضيفة العدد الثالث عشر من كرسي التعارف ( soso ana)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,075
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد

أو فوق كرسي واحد
هــــــــو














فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره












ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة














واليوم بما انني راسلت بعض الاخوة الأعضاء من الذكور لكنهم ارادو تأجيل وقت جلوسهم
على كرسي التعارف
اخترنا أختا عضوة مرحه وطيوبة وتتفاعل في المنتدى وقت من وقت ااخر



فلنرحب بها ونشاركها فرصة التعرف عليها عن قرب
هي الأخت سمية
نجمة اللمه وتسكن غير هنا
مسجلة ف2018

@soso ana
198162.jpg

اتمنى لك جلسه مريحه
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,075
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اهلا بك في كرسي التعارف
واتمنى لك جلسه مريحه
ضيافتك عندنا شاي
FB_IMG_1566167354347.jpg

هذه بعض الاسئله الروتينيه كالعاده
_ كيف تعرفتي على منتدى اللمه
_ ما اللذي يستهويك في المنتدى وما الفرق بينه وبين المواقع الاخرى
_احب الاركان اليك في المنتدى وتدخليه مباشره بعد تسجيل الدخول
_ اي الاركان استفدتي منه بصفة مباشره
_ مستواك الدراسي اذا امكن
_ ما قولك في منادى النقاش والمنتدى السياسي
_ اسمك المستعار له معنى ام انه اسن وفقط
_ هل انت مسجله في منتديات اخرى ام اللمه فقط وان كانت ايها احب اليك
_ ما قولك في الحراك والانتخابات اي الوضع عامه
_ موضوع تحبين الدخول اليه كلما دخلتي اللمه ولو مره واحده

لي عوده ان شاء الله
 
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