ربي اغفرلي
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متى نرتقي
سؤال يخطر على بالي وأردده داخل أعماقي كثيراً متى نرتقي?
عندما أرى رجلين يتخاصمان من أجل مبلغ بسيط او من أجل تشجيع فريق أجنبي
أو من أجل كذبه تداخلت على الخط من فريق ثالث
عندما أمشي في السوق وأرى معركة حامية الوطيس من أجل فنانه أفضل من الأخرى
عندما الاختلافات تنشب من أجل لعبه من أجل درهم من أجل كلمه وكأننا لا نعرف معنى كلمة ( تسامح )
أو محبه أو تعاون
كلمات نذكرها ولا نعمل بمحتواها
حينها أردد متى نرتقي?
عندما تجبر فتاة أو شب على زواج لا يحبه أو لا يثمر عن منفعه فقط من أجل النسب و المال
حينما يهاجم الشخص الناجح من أشخاص فاشلون ساقطون لا يعلمون عن ماذا او لماذا يعيشون
أقول متى نرتقي?
عندما أرى شاب يشغل المسجل ويدندن على أنغام "شيلة فخر" او أغنيه حزينه
متى نرتقي?
متى نتساعد ونكون عون لبعضنا
متى?
أما حان الأوان لنحب بعضنا البعض أما حان الوقت لنفكر بشكل جيد
لنتطور
لنلتحق ببقية الأمم ? فالعالم يسير بسرعة
ونحن… …
أترك لكم الأجابه
سؤال يخطر على بالي وأردده داخل أعماقي كثيراً متى نرتقي?
عندما أرى رجلين يتخاصمان من أجل مبلغ بسيط او من أجل تشجيع فريق أجنبي
أو من أجل كذبه تداخلت على الخط من فريق ثالث
عندما أمشي في السوق وأرى معركة حامية الوطيس من أجل فنانه أفضل من الأخرى
عندما الاختلافات تنشب من أجل لعبه من أجل درهم من أجل كلمه وكأننا لا نعرف معنى كلمة ( تسامح )
أو محبه أو تعاون
كلمات نذكرها ولا نعمل بمحتواها
حينها أردد متى نرتقي?
عندما تجبر فتاة أو شب على زواج لا يحبه أو لا يثمر عن منفعه فقط من أجل النسب و المال
حينما يهاجم الشخص الناجح من أشخاص فاشلون ساقطون لا يعلمون عن ماذا او لماذا يعيشون
أقول متى نرتقي?
عندما أرى شاب يشغل المسجل ويدندن على أنغام "شيلة فخر" او أغنيه حزينه
متى نرتقي?
متى نتساعد ونكون عون لبعضنا
متى?
أما حان الأوان لنحب بعضنا البعض أما حان الوقت لنفكر بشكل جيد
لنتطور
لنلتحق ببقية الأمم ? فالعالم يسير بسرعة
ونحن… …
أترك لكم الأجابه