الحزن على توقف المنتدى بين المنطق و لا منطق

وليس هناك حل في رأيي لأن كل واحد منا بحاجة إلى شيء وجده هنا في هذا المنتدى

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهالحمد لله على سلامتك أخي الكريم ،وسلامة جميع الاخوة والأخواتبارك الله فيك على هذا الموضوع....عندما دخلت الى اللمة أول مرة دخلته هروبا من واقع مر في هذه البلاد التي منذ وصلت إليها وأنا أختنق الى حد الهذيان ...دخلت الى اللمة وشعرت من خلالها أنني عدت إلى وطني عدت الى ما كنت عليهتعلقت بها لدرجة أنني أصبحت أخاف من أن تقطع النت أو أن تغلقوبعد أن سمعت الخبر ،الله وحده يعلم مافي القلوب حزنت كثيرا وأحسست بالغربة مرتين أمشي وأحس أن شيئا ما ينقصني(رضيع وفطمتو على الحليبنكتب منتدى اللمة لا يخرج إلا ذلك الاعلان المشؤوم ...فقدت الامل ،وفقدت الرغبة في الانتساب لأي منتدى آخر ،وعقدت العزم أن هذه آخر مرة أشارك في منتدى ،لأني شديد التعلق بالأخوة والأخوات ،وأراعي شعور الجميع مثلما أفعل في حياتي اليوميةنعم هو محزن أن تألف أناسا ويألفوك ثم لاتجد إليهم من سبيل ،بأي حق لك ذلك السبيل...تقول في نفسك هنا تكمن المعضلة فلا المجتمع ولا الأسرة ولا شيء حولك سيعطيك الحق ....أننا في المنتدى كالعائلة ،وعندما تتلاشى أو تغلق نصبح مجرد ذكرى إسمية للأسف الشديد ،هذا محزن...كل منا يختفي وراء قناع اسمه وما يكتبه ،لكننا نعز بعضنا ونعتني بمشاعر بعضنا كالاخوة بل وأكثر لأن ألاخ الحقيقي لا يكترث كثيرا لحزنكأن تتعلق بشخص من الواقع الافتراضي فهذا بديهي لأننا طوال الوقت هنا ،نحكي آلامنا ونستمع للآخرين ونحس بآلامهم .......عن نفسي وجدت وطني وجدت ذكرياتي وجدت نفسي التي خلت أنني فقدتها ،وجدت عالمي الذي طالما دافعت عنه وكان تافها للآخرين ممن حولي ،وجدت أناسا طيبة تدعمني في مشواري وتنصحنيوالأهم من كل هذا ،طريق الله التي أصبحت صعبة في زماننا ،وجدت مرشدا هنا وطوق نجاة وهو المنتدى الاسلامي ومشرفه الفاضل حفظه الله أين ما كانأخي الأمين تحية إلى روحك الطيبة والى خلقك الراقي الذي يدعم بشكل كبير ترابط الأخوة هناوإني لأراك وسيط خير ومحبة بين الجميعحماك الله ورعاكوحفظ الله لنا هذا الصرح لنعيش فيه تلك اللحظات القاسية والسعيدة معا ،ولنتآزر بيننا ....بارك الله فيكإحترامي وتقديري لشخصك الكريم​