الحزن على توقف المنتدى بين المنطق و لا منطق

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
بسم الله
السلام عليكم
قبل الخوض في جنبات ثرثرتي البسيطة أرجو من أعماق قلبي أن تكونوا بخير جميعكم أنتم و من تحبون
و الله اشتقت إليكم جميعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شك أن الجميع تأثر بغلق المنتدى و بدرجات متفاوتة طبعا
فمنا من وقع عليه الحدث كالصاعقة
و منا من كان تأثره بسيطا
و بين النقيضين اكيد أمور كثيرة بين الغرابة و المنطق
فأنا شخصيا لم أتمالك نفسي و حزن إلى درجة و كأنني فقدت عزيزا علي
و ذرفت دموعي حصرة و شوقا إلى اللمة و أهلها
كيف لا و هنا إخوتي و أخواتي و عائلتي
و هنا اقضي جل وقتي
و هنا أتعلم
و هنا أفرح
و هنا أضحك
و هنا أروح عن نفسي
و هنا اجد حريتي
و هنا أجد مكانا أفضفض فيه كلما أحسست بالضغط
و هنا أكتب
و هنا أعبر عن نفسي و عن أفكاري
و هنا أستشير و أشير
أسئلتي للمناقشة هي
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
هته الأسئلة و غيرها و إليكم الخط أحبتي

 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,504
الإعجابات
36,112
النقاط
451
#2
شخصيا اول ما سمعت عن التوقف المفاجئ للمة دخلت مباشرة وقرات تلك الرسالة الملعونة
ذرفت دموع حقيقية لانني شعرت بانه تم اغتيال حياتي الشخصية لانو اللمة تعني لي الكثير
لا اخفي عنك اني غضبت من الادارة غضبا شديدا لكن شيئا فشيئا بعد العثور على الاعضاء تم اخماد نار الشوق
لانني اعتبر اللمة اشخاص اكثر من كونها منتدى ...
اجابة على سؤالك اعتقد ان التأثير الذي ناله منا العالم الافتراضي والاشخاص الذين نتواصل معهم في العالم الافتراضي اللمة تحديدا
هم من جعلونا نضطرب لكل شيء يحصل للمنتدى والحمد لله انو عادت الامور الى نصابها لكن تعلمت درسا
انو لا يجب على الانسان الذي يتواصل مع الاعضاء في العالم الافتراضي ان يؤجل تواصله الحقيقي معهم
مثلا لو اننا نقلنا التعارف الافتراضي الى التعارف الواقعي لكان احسن واخف الما
ثانيا بكل صراحة وهذه الاهم :
الذكريات اصعب شيء في اللمة الجزائرية لانو فيها شخصيا كتبت اكبر قصة عشتها في حياتي وتفاعلت مع قصص الاعضاء
ودخلو بزااف لقلبي وان شااء الله دوام العزة والتقدم لمنتدانا
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
14,910
الإعجابات
31,010
النقاط
1,171
#3
السلام عليكم ورحمة الله
انا لا ادخل اى منتدى اخر غير اللمة :whistle:
وعندنا ذكريات كثيرة فى اللمة :love:
لذالك يحزننا فراقها :cry:
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
19,239
النقاط
351
الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
اهلا بزميلي في القسم و اخي في العالم الافتراضي
تعلقنا باللمة بسبب من يتواجد فيها من احبة و من قلوب طيبة
انا شخصيا دخلت عدة منتديات و لم يحدث لي ما حدث لي مع اللمة
يوم اكتشفت انها اغلقت كانت صدمة قوية و كأن أحدهم صفعني صفعة قوية
و احسست بفراغ كبير و بدأنا نتعود شيئا فشيئا على غيابها حتى جاءنا الخبر السار بانها راجعة لا محالة
التعلق و البكاء و الحزن عليه كله امر عادي
لاننا نحس انه بيتنا الثاني و عائلتنا الثانية و لنا فيها احباب و اعزاء نكن لهم كل الاحترام و الود
و بفقدان اللمة نحس اننا افتقدناهم
حقيقة هو واقع افتراضي و لكن قلوبنا الطيبة تتعلق بكل كلمة طيبة و تصرف لائق و ادب و اخلاق من هم هنا
لذا انا اتمنى من كل قلبي ان لا تغيب عنا ابدا
كلمة شكر الى حزن النبلاء الذي فتح لنا فضاءا في لفايسبوك حتى التقينا فيه
و الى طائر الخير الذي فتح لنا نافدة مؤقتة على اللمة اجتمعنا فيها
و اليوم الشكر لكل من ساهم في عودة هذا الصرح المحترم
ربما خرجت عن الموضوع و لكني احاسيسي من كانت تتحدث
شكرا لك
 
ميسم منصور

ميسم منصور

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
1 ماي 2016
المشاركات
659
الإعجابات
1,654
النقاط
51
الإقامة
عَّنِّاٍّبّْةْ
الجنس
أنثى
#5
سلام الله عليكم
أولا أهلا بالعودة جميعكم ان شاء الله تكونوا بخير ..
أما عن نفسي فقد وصلني الخبر عن طريق احدى العضوات هنا في الفيسبوك و قد كانت في قمة الغضب .. دخلت للتأكد وجدت أنه أغلق ..
قلت يا لها من خسارة لأنه كان من أفضل المنتديات التي أداوم على زيارتها صحيح لم أتأثر كثيرا لأنه ليست لي أي ذكرى هنا و لكنه كان محزنا للبقية خاصة بعد انتشارهم في باقي المواقع و قد تحدتث مع الكثيرين منهم ..

المهم التأثر لهذا الحد أكيد أمر طبيعي .. لأن المنتدى كان جزءا من حياتكم .. هي سنوات قضيتموها هنا .. مليئة بالذكريات .. و كم من أخ و أخت تعرفتم عليهم .. فليس بالأمر السهل أن تلقى خبر انقطاع تواصلك معهم فجأة ..

و المفيد انه عاد الآن و ستواصلون من حيث توقفتم .. =)
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,344
الإعجابات
67,641
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#6
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
لم يكن امر طبيعي انزعجت كثيرا
لانو كنت متواجدة في تلك اللحظة
وفجاة اغلق المنتدى
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
اكيد تاثرت كثيرا وذرفت بعض الدموع وكل مرة ارجع افتح ولن اجد سوى تلك الرسالة
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
اكيد للمة فضل كبير بالتعرف على اخوة واخوات
واشتقت للكثير منهم ولم يكن لي وسيلة للتواصل معاهم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#7
قال hakim story:
شخصيا اول ما سمعت عن التوقف المفاجئ للمة دخلت مباشرة وقرات تلك الرسالة الملعونة
ذرفت دموع حقيقية لانني شعرت بانه تم اغتيال حياتي الشخصية لانو اللمة تعني لي الكثير
لا اخفي عنك اني غضبت من الادارة غضبا شديدا لكن شيئا فشيئا بعد العثور على الاعضاء تم اخماد نار الشوق
لانني اعتبر اللمة اشخاص اكثر من كونها منتدى ...
اجابة على سؤالك اعتقد ان التأثير الذي ناله منا العالم الافتراضي والاشخاص الذين نتواصل معهم في العالم الافتراضي اللمة تحديدا
هم من جعلونا نضطرب لكل شيء يحصل للمنتدى والحمد لله انو عادت الامور الى نصابها لكن تعلمت درسا
انو لا يجب على الانسان الذي يتواصل مع الاعضاء في العالم الافتراضي ان يؤجل تواصله الحقيقي معهم
مثلا لو اننا نقلنا التعارف الافتراضي الى التعارف الواقعي لكان احسن واخف الما
ثانيا بكل صراحة وهذه الاهم :
الذكريات اصعب شيء في اللمة الجزائرية لانو فيها شخصيا كتبت اكبر قصة عشتها في حياتي وتفاعلت مع قصص الاعضاء
ودخلو بزااف لقلبي وان شااء الله دوام العزة والتقدم لمنتدانا
إضغط للتوسيع...
أهلا بحبيب القلب حكييم
فعلا هته مشكلتي انا أيضا و هو ليس عندي شيء أسمه إفتراضي أنا لما نحب أخ أو أخت رايح
يكون شعوري كامل على أن هته الأخوة واقعية و ليست إفتراضا
خصوصا أن الإخوة و الأخوات في اللمة يخلوك تحس أنهم صادقين إلى أبعد حد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#8
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#8
قال Ma$Ter:
السلام عليكم ورحمة الله
انا لا ادخل اى منتدى اخر غير اللمة :whistle:
وعندنا ذكريات كثيرة فى اللمة :love:
لذالك يحزننا فراقها :cry:
إضغط للتوسيع...
أهلا بالأخ الغالي
كلامك قليل لكن معناه كبير
ليس لنا مكان آخر نجد فيه ما نجده في المة
بإختصار
بارك الله فيك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#9
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#9
قال أم منيــــــر:
السلام عليكم
اهلا بزميلي في القسم و اخي في العالم الافتراضي
تعلقنا باللمة بسبب من يتواجد فيها من احبة و من قلوب طيبة
انا شخصيا دخلت عدة منتديات و لم يحدث لي ما حدث لي مع اللمة
يوم اكتشفت انها اغلقت كانت صدمة قوية و كأن أحدهم صفعني صفعة قوية
و احسست بفراغ كبير و بدأنا نتعود شيئا فشيئا على غيابها حتى جاءنا الخبر السار بانها راجعة لا محالة
التعلق و البكاء و الحزن عليه كله امر عادي
لاننا نحس انه بيتنا الثاني و عائلتنا الثانية و لنا فيها احباب و اعزاء نكن لهم كل الاحترام و الود
و بفقدان اللمة نحس اننا افتقدناهم
حقيقة هو واقع افتراضي و لكن قلوبنا الطيبة تتعلق بكل كلمة طيبة و تصرف لائق و ادب و اخلاق من هم هنا
لذا انا اتمنى من كل قلبي ان لا تغيب عنا ابدا
كلمة شكر الى حزن النبلاء الذي فتح لنا فضاءا في لفايسبوك حتى التقينا فيه
و الى طائر الخير الذي فتح لنا نافدة مؤقتة على اللمة اجتمعنا فيها
و اليوم الشكر لكل من ساهم في عودة هذا الصرح المحترم
ربما خرجت عن الموضوع و لكني احاسيسي من كانت تتحدث
شكرا لك
إضغط للتوسيع...
أهلا بأستاذتي الغالية
و أنا أعتبرك أختي و أستاذتي و إحساسي واقعي و ليس أفتراضا
و بسببك أحببت كثيرا تلمسان و أهلها و خليتيني أحترمهم كثيرا كثيرا بأخلاقك و طيبتك سيدتي
و راي نزور تلمسان في القريب إن شااء الله
فعلا لا نجد في أي مكان ما نجده في اللمة خصوصا الطيبة و روح الأخوة و الصدق و الأخلاق و الاحترام الموجود بين الجميع
طبعا هي فرصة لشكر الكل بدون إستثناء خصوصا الذين تعبوا للم الشمل
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#10
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#10
قال ميسم منصور:
سلام الله عليكم
أولا أهلا بالعودة جميعكم ان شاء الله تكونوا بخير ..
أما عن نفسي فقد وصلني الخبر عن طريق احدى العضوات هنا في الفيسبوك و قد كانت في قمة الغضب .. دخلت للتأكد وجدت أنه أغلق ..
قلت يا لها من خسارة لأنه كان من أفضل المنتديات التي أداوم على زيارتها صحيح لم أتأثر كثيرا لأنه ليست لي أي ذكرى هنا و لكنه كان محزنا للبقية خاصة بعد انتشارهم في باقي المواقع و قد تحدتث مع الكثيرين منهم ..

المهم التأثر لهذا الحد أكيد أمر طبيعي .. لأن المنتدى كان جزءا من حياتكم .. هي سنوات قضيتموها هنا .. مليئة بالذكريات .. و كم من أخ و أخت تعرفتم عليهم .. فليس بالأمر السهل أن تلقى خبر انقطاع تواصلك معهم فجأة ..

و المفيد انه عاد الآن و ستواصلون من حيث توقفتم .. =)
إضغط للتوسيع...
فعلا كانت أيام صعبة و نحن نبحث عن الإخوة و الأخوات
و كنت اقول هل فعلا أنتهى الامر و لن ألتقي بالإخوة و الأخوات و كنت أدوا الله دائما أن يجمعنا بكم
و لله الحمد أولا و أخيرا اننا رأيناكم مرةو أخرى
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#11
قال الحلم الوردي:
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
لم يكن امر طبيعي انزعجت كثيرا
لانو كنت متواجدة في تلك اللحظة
وفجاة اغلق المنتدى
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
اكيد تاثرت كثيرا وذرفت بعض الدموع وكل مرة ارجع افتح ولن اجد سوى تلك الرسالة
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
اكيد للمة فضل كبير بالتعرف على اخوة واخوات
واشتقت للكثير منهم ولم يكن لي وسيلة للتواصل معاهم
إضغط للتوسيع...
معنتها انا كنت واقعي مثلكم لما بكيت و ذرفت دموع
لأن إحساس أنك رايح لن تلتقي بأهل اللمة كان إحساس محزن جدا جدا
بارك الله فيك أختي على كرم المروور
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#12
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,515
الإعجابات
13,269
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#12
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمد لله على سلامتك أخي الكريم ،وسلامة جميع الاخوة والأخوات

بارك الله فيك على هذا الموضوع....

عندما دخلت الى اللمة أول مرة دخلته هروبا من واقع مر في هذه البلاد التي منذ وصلت إليها وأنا أختنق الى حد الهذيان ...

دخلت الى اللمة وشعرت من خلالها أنني عدت إلى وطني عدت الى ما كنت عليه
تعلقت بها لدرجة أنني أصبحت أخاف من أن تقطع النت أو أن تغلق
وبعد أن سمعت الخبر ،الله وحده يعلم مافي القلوب حزنت كثيرا وأحسست بالغربة مرتين أمشي وأحس أن شيئا ما ينقصني
(رضيع وفطمتو على الحليب :()
نكتب منتدى اللمة لا يخرج إلا ذلك الاعلان المشؤوم ...
فقدت الامل ،وفقدت الرغبة في الانتساب لأي منتدى آخر ،وعقدت العزم أن هذه آخر مرة أشارك في منتدى ،لأني شديد التعلق بالأخوة والأخوات ،وأراعي شعور الجميع مثلما أفعل في حياتي اليومية
نعم هو محزن أن تألف أناسا ويألفوك ثم لاتجد إليهم من سبيل ،بأي حق لك ذلك السبيل...تقول في نفسك هنا تكمن المعضلة فلا المجتمع ولا الأسرة ولا شيء حولك سيعطيك الحق ....أننا في المنتدى كالعائلة ،وعندما تتلاشى أو تغلق نصبح مجرد ذكرى إسمية للأسف الشديد ،هذا محزن...

كل منا يختفي وراء قناع اسمه وما يكتبه ،لكننا نعز بعضنا ونعتني بمشاعر بعضنا كالاخوة بل وأكثر لأن ألاخ الحقيقي لا يكترث كثيرا لحزنك
أن تتعلق بشخص من الواقع الافتراضي فهذا بديهي لأننا طوال الوقت هنا ،نحكي آلامنا ونستمع للآخرين ونحس بآلامهم ...

وليس هناك حل في رأيي لأن كل واحد منا بحاجة إلى شيء وجده هنا في هذا المنتدى ....

عن نفسي وجدت وطني وجدت ذكرياتي وجدت نفسي التي خلت أنني فقدتها ،وجدت عالمي الذي طالما دافعت عنه وكان تافها للآخرين ممن حولي ،وجدت أناسا طيبة تدعمني في مشواري وتنصحني
والأهم من كل هذا ،طريق الله التي أصبحت صعبة في زماننا ،وجدت مرشدا هنا وطوق نجاة وهو المنتدى الاسلامي ومشرفه الفاضل حفظه الله أين ما كان

أخي الأمين تحية إلى روحك الطيبة والى خلقك الراقي الذي يدعم بشكل كبير ترابط الأخوة هنا
وإني لأراك وسيط خير ومحبة بين الجميع
حماك الله ورعاك
وحفظ الله لنا هذا الصرح لنعيش فيه تلك اللحظات القاسية والسعيدة معا ،ولنتآزر بيننا ....
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري لشخصك الكريم​
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
13 جويلية 2014
المشاركات
3,701
الإعجابات
14,536
النقاط
901
العمر
23
الإقامة
حوشنا
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم و رحمة الله
اولا عودة ميمونة ان شاء الله
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
اراه أمر طبيعي جدا .. الولف ياخويا ساهل ههه
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
مع اني لم أبكي لكن حزنت و غضبت جدا ليس فقط بسبب غلق اللمة و لكن أكثر ما أغضبني هي طريقة الغلق التي كانت أشبه بالطرد!!!
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
في اللمة اشخاص نحبهم و لهم في قلوبنا معزة كبير فهم ليسو مجرد اسماء افتراضية
و الشيء الذي خفف عني انه أحبابي في اللمة عندي معهم تواصل خارجها و الحمد لله
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,877
الإعجابات
37,196
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللمة بالنسبة لي مش شيئ عادي فيها كي تصرالي اي حاجة لازم نجي نحكيها هنا. ومن المهم بزاف اني نشارككم كل اموري لحد الان راهي صراتلي حاجة لبارح ومتحمسة بش نكتب موضوع ونحكياكم وش صرالي لاني نعتبركم عايلتي الثانية
وكما قال الاخ حكيم انا اللمة بالنسبة لي منتدى افتراضيييي اما الاعضاء مهمين بكثرة


صراحة دخلت اللمة فجاة هداك النهار بقيت فاتحة فمي من الخلعة ونضت نبكيي قلت لخويا اللمة راحت قالي ايه مليحة ليك بش تقراي شوي وتهتمي بواقعك شوي وتنساي النت هادي هو قال هكاك زدت قلتلو اللمة راااحت بقيت مشوكية وبكيت هداك النهار اول حاجة فكرت فيها الناس الي صراولي معاهم مشاكل حتى الي تصالحت معاهم وخفت يكونو مزالو حاكمين حاجة فقلبهم عليا
قلت صايي راحو اعضاء اللمة
لكن بعد ما دارو الجروب هداك صاي ماوليتش مهتمة نهائيا بالحكاية

بالنسبة ليا تاثرنا بهذا الشي يدل على القلب الصافي الي قاعدين نحملوه و اننا مش جايين هكاك برك انا وحدة منحبش نكون مجرد رقم في هذا العالم نحب نكون مؤثرة ومتأثرة ..
لكن صراحة و بش مانكذبوش على بعضانا بزااااف يعتبرونا مجرد ارقام تكتب وتمحى بكبسة زر
والدليل بزاف بزاف اعضاء قربناهم لينا وراحو فجأة من حياتنا دون سابق انذار
ياما درت اخوات هنا درتهم كي خواتاتي صح وحبيتهم صح و بعدها مايبانش عليهم خبر ونخاف ونخلع عليهم وفالاخير كي ينشف ريقي من البحث عليهم نعرف بلي راهم قررو ترك اللمة فحسب
هههه نبكي كي الجايحة فوق سريري وهكذا مع الوقت وليت ديما ديمااا نحط فبالي بلي الناس هادو تع النت مهما نحبهم فاي وقت قادرين يروحو لانهم ممكن حاسبيني مجرد رقم في صورة ^^
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#15
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#15
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحمد لله على سلامتك أخي الكريم ،وسلامة جميع الاخوة والأخوات

بارك الله فيك على هذا الموضوع....

عندما دخلت الى اللمة أول مرة دخلته هروبا من واقع مر في هذه البلاد التي منذ وصلت إليها وأنا أختنق الى حد الهذيان ...

دخلت الى اللمة وشعرت من خلالها أنني عدت إلى وطني عدت الى ما كنت عليه
تعلقت بها لدرجة أنني أصبحت أخاف من أن تقطع النت أو أن تغلق
وبعد أن سمعت الخبر ،الله وحده يعلم مافي القلوب حزنت كثيرا وأحسست بالغربة مرتين أمشي وأحس أن شيئا ما ينقصني
(رضيع وفطمتو على الحليب :()
نكتب منتدى اللمة لا يخرج إلا ذلك الاعلان المشؤوم ...
فقدت الامل ،وفقدت الرغبة في الانتساب لأي منتدى آخر ،وعقدت العزم أن هذه آخر مرة أشارك في منتدى ،لأني شديد التعلق بالأخوة والأخوات ،وأراعي شعور الجميع مثلما أفعل في حياتي اليومية
نعم هو محزن أن تألف أناسا ويألفوك ثم لاتجد إليهم من سبيل ،بأي حق لك ذلك السبيل...تقول في نفسك هنا تكمن المعضلة فلا المجتمع ولا الأسرة ولا شيء حولك سيعطيك الحق ....أننا في المنتدى كالعائلة ،وعندما تتلاشى أو تغلق نصبح مجرد ذكرى إسمية للأسف الشديد ،هذا محزن...

كل منا يختفي وراء قناع اسمه وما يكتبه ،لكننا نعز بعضنا ونعتني بمشاعر بعضنا كالاخوة بل وأكثر لأن ألاخ الحقيقي لا يكترث كثيرا لحزنك
أن تتعلق بشخص من الواقع الافتراضي فهذا بديهي لأننا طوال الوقت هنا ،نحكي آلامنا ونستمع للآخرين ونحس بآلامهم ...

وليس هناك حل في رأيي لأن كل واحد منا بحاجة إلى شيء وجده هنا في هذا المنتدى ....

عن نفسي وجدت وطني وجدت ذكرياتي وجدت نفسي التي خلت أنني فقدتها ،وجدت عالمي الذي طالما دافعت عنه وكان تافها للآخرين ممن حولي ،وجدت أناسا طيبة تدعمني في مشواري وتنصحني
والأهم من كل هذا ،طريق الله التي أصبحت صعبة في زماننا ،وجدت مرشدا هنا وطوق نجاة وهو المنتدى الاسلامي ومشرفه الفاضل حفظه الله أين ما كان

أخي الأمين تحية إلى روحك الطيبة والى خلقك الراقي الذي يدعم بشكل كبير ترابط الأخوة هنا
وإني لأراك وسيط خير ومحبة بين الجميع
حماك الله ورعاك
وحفظ الله لنا هذا الصرح لنعيش فيه تلك اللحظات القاسية والسعيدة معا ،ولنتآزر بيننا ....
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري لشخصك الكريم​
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أهلا بالأخ الغالي
أقسم بالله أني تذكرتك و تذكرت أنك في الغربة و ان اللمة هي متنفس لك
مشكلتي يا أخي أنا دموعي يملكهم قلبي ففي هته اللحظة سالت العبرات
لأن قلبي أحس بكل كلمة قلتها أخي الغالي فربما معانتكم أنتم أكثر من معاناتنا
لذالك على الإخوة مراعاة مثل هته الحالاتن لأن اللمة ملك الجميع و اللمة للجميع
أتمنى في هته اللحظة أني نلمكم كامل في بيت واحد و أسألكم واحد واحد عن أحوالكم
و الله إشقت للجميع و دعيت للجميع و بكيت من أجل الجميع
:cry::cry::cry::cry:
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#16
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#16
قال حروف تائهة:
السلام عليكم و رحمة الله
اولا عودة ميمونة ان شاء الله
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
اراه أمر طبيعي جدا .. الولف ياخويا ساهل ههه
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
مع اني لم أبكي لكن حزنت و غضبت جدا ليس فقط بسبب غلق اللمة و لكن أكثر ما أغضبني هي طريقة الغلق التي كانت أشبه بالطرد!!!
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
في اللمة اشخاص نحبهم و لهم في قلوبنا معزة كبير فهم ليسو مجرد اسماء افتراضية
و الشيء الذي خفف عني انه أحبابي في اللمة عندي معهم تواصل خارجها و الحمد لله
إضغط للتوسيع...
هههههههههههه عجبتني نتاع الولف كيف ساهل هههههههههههه
ها علاه اللمة عزيزة لأن فيها ناس طيبين و عفويين مثلك أختي
و الله تخلوا الواحد يضحك و لو كان في ألف غمة ههههههههههههه
ربي يخليكم كااااامل و يخلي لينا لمتنا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#17
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#17
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللمة بالنسبة لي مش شيئ عادي فيها كي تصرالي اي حاجة لازم نجي نحكيها هنا. ومن المهم بزاف اني نشارككم كل اموري لحد الان راهي صراتلي حاجة لبارح ومتحمسة بش نكتب موضوع ونحكياكم وش صرالي لاني نعتبركم عايلتي الثانية
وكما قال الاخ حكيم انا اللمة بالنسبة لي منتدى افتراضيييي اما الاعضاء مهمين بكثرة


صراحة دخلت اللمة فجاة هداك النهار بقيت فاتحة فمي من الخلعة ونضت نبكيي قلت لخويا اللمة راحت قالي ايه مليحة ليك بش تقراي شوي وتهتمي بواقعك شوي وتنساي النت هادي هو قال هكاك زدت قلتلو اللمة راااحت بقيت مشوكية وبكيت هداك النهار اول حاجة فكرت فيها الناس الي صراولي معاهم مشاكل حتى الي تصالحت معاهم وخفت يكونو مزالو حاكمين حاجة فقلبهم عليا
قلت صايي راحو اعضاء اللمة
لكن بعد ما دارو الجروب هداك صاي ماوليتش مهتمة نهائيا بالحكاية

بالنسبة ليا تاثرنا بهذا الشي يدل على القلب الصافي الي قاعدين نحملوه و اننا مش جايين هكاك برك انا وحدة منحبش نكون مجرد رقم في هذا العالم نحب نكون مؤثرة ومتأثرة ..
لكن صراحة و بش مانكذبوش على بعضانا بزااااف يعتبرونا مجرد ارقام تكتب وتمحى بكبسة زر
والدليل بزاف بزاف اعضاء قربناهم لينا وراحو فجأة من حياتنا دون سابق انذار
ياما درت اخوات هنا درتهم كي خواتاتي صح وحبيتهم صح و بعدها مايبانش عليهم خبر ونخاف ونخلع عليهم وفالاخير كي ينشف ريقي من البحث عليهم نعرف بلي راهم قررو ترك اللمة فحسب
هههه نبكي كي الجايحة فوق سريري وهكذا مع الوقت وليت ديما ديمااا نحط فبالي بلي الناس هادو تع النت مهما نحبهم فاي وقت قادرين يروحو لانهم ممكن حاسبيني مجرد رقم في صورة ^^
إضغط للتوسيع...
أهلا أختي الغالية
أختي مشكلتنا في اللمة أنها لمت كل الطيبين
الكل في اللمة أو الجل حنين و يبكي بسرعة
الجميع في اللمة إذا غاب واحد يسألوا عليه , إذا حزن نحزنوا معاه و إذا فرح نفرح معاه
نعرفوا الوفاء و لا نعرف الجفا
فمن طعننا بالخنجر قدمنا له الورد الود معا هذا طبع الطيبين و الله في عونهم كان

أنما لما غلقت اللمة أخبرت زوجتي و فعلا حزنت معايا و كانت تتأمل دائما في عودتها
لأنها عرفت أن بسمتي و سعادتي هي في وجود اللمة و أهلها مثل عايلتي تماما
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#18
إنضم
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#18
قال الامين محمد:
أهلا بالأخ الغالي
أقسم بالله أني تذكرتك و تذكرت أنك في الغربة و ان اللمة هي متنفس لك
مشكلتي يا أخي أنا دموعي يملكهم قلبي ففي هته اللحظة سالت العبرات
لأن قلبي أحس بكل كلمة قلتها أخي الغالي فربما معانتكم أنتم أكثر من معاناتنا
لذالك على الإخوة مراعاة مثل هته الحالاتن لأن اللمة ملك الجميع و اللمة للجميع
أتمنى في هته اللحظة أني نلمكم كامل في بيت واحد و أسألكم واحد واحد عن أحوالكم
و الله إشقت للجميع و دعيت للجميع و بكيت من أجل الجميع
:cry::cry::cry::cry:
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دموع فرحة إن شاء الله يعوضك بها الله أخي
غربتي تلاشت منذ أن دخلت بينكم
ولست اتكلم لأملأ السطور فقط بل من أعماق قلبي
صحيح أن عائلتي تنسيني غربتي فهي كل ما أملك هنا ،لكن نقصني شيء وباللمة إكتمل وكفى ...
لأنو كون نكمل نبكي ويشوفوني هنا نبكي علامات الاستفهام تطلع ..
ربي يحفظك خويي ويجعل لمتنا لمة خير
دائما وأبدأ
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
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الجنس
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#19
قال الامين محمد:
أهلا أختي الغالية
أختي مشكلتنا في اللمة أنها لمت كل الطيبين
الكل في اللمة أو الجل حنين و يبكي بسرعة
الجميع في اللمة إذا غاب واحد يسألوا عليه , إذا حزن نحزنوا معاه و إذا فرح نفرح معاه
نعرفوا الوفاء و لا نعرف الجفا
فمن طعننا بالخنجر قدمنا له الورد الود معا هذا طبع الطيبين و الله في عونهم كان

أنما لما غلقت اللمة أخبرت زوجتي و فعلا حزنت معايا و كانت تتأمل دائما في عودتها
لأنها عرفت أن بسمتي و سعادتي هي في وجود اللمة و أهلها مثل عايلتي تماما
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اكبد الله يديم محبتنا يا رب كأسرة واحدة بإذن الله
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#20
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#20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشتاق لك الجنة ان شاء الله يارب
اللمة اعتبرتها بيتي الثاني، لم اجرؤ يوما على قول ما احس وما اريد الا هنا
عرفت اناسا، اخوة واخوات احببتهم في الله سعادتهم صارت سعادتي وحزنهم اصبح حزني رغم انهم لا يعتبرونني كدلك لكن لا يهمني
حين اغلق وكان احد ما صفعني، تغيرت امور كثيرة واثر امر اغلاقه في حياتي طولها وعرضها ولم اغضب في حياتي مثلما غضبت يومها
وحين التقيت بعض الاخوة والاخوات في صفحة الفيس قبل ان اغلقه سعدت كثيرا ثم وجدت اخرون في منتديات الطاسيلي
لن اقول بكيت فقط بل مرضت
لكن ادركت انه ممكن ان ياتي يوم وترحل فيه اللمة ويرحل اولئك الاخوات والاخوة من حياتي، اتوقع الاسوا كي لا اصدم مجددا
الان صرت بادرة المشاعر والاحاسيس ببساطة، ولازلت هنا فقط لاطمئن عليكم وعلى اخباركم اما ان اعود كما كنت فالله اعلم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
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