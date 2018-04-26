الحزن على توقف المنتدى بين المنطق و لا منطق

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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بسم الله
السلام عليكم
قبل الخوض في جنبات ثرثرتي البسيطة أرجو من أعماق قلبي أن تكونوا بخير جميعكم أنتم و من تحبون
و الله اشتقت إليكم جميعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شك أن الجميع تأثر بغلق المنتدى و بدرجات متفاوتة طبعا
فمنا من وقع عليه الحدث كالصاعقة
و منا من كان تأثره بسيطا
و بين النقيضين اكيد أمور كثيرة بين الغرابة و المنطق
فأنا شخصيا لم أتمالك نفسي و حزن إلى درجة و كأنني فقدت عزيزا علي
و ذرفت دموعي حصرة و شوقا إلى اللمة و أهلها
كيف لا و هنا إخوتي و أخواتي و عائلتي
و هنا اقضي جل وقتي
و هنا أتعلم
و هنا أفرح
و هنا أضحك
و هنا أروح عن نفسي
و هنا اجد حريتي
و هنا أجد مكانا أفضفض فيه كلما أحسست بالضغط
و هنا أكتب
و هنا أعبر عن نفسي و عن أفكاري
و هنا أستشير و أشير
أسئلتي للمناقشة هي
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
هته الأسئلة و غيرها و إليكم الخط أحبتي
السلام عليكم
قبل الخوض في جنبات ثرثرتي البسيطة أرجو من أعماق قلبي أن تكونوا بخير جميعكم أنتم و من تحبون
و الله اشتقت إليكم جميعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا شك أن الجميع تأثر بغلق المنتدى و بدرجات متفاوتة طبعا
فمنا من وقع عليه الحدث كالصاعقة
و منا من كان تأثره بسيطا
و بين النقيضين اكيد أمور كثيرة بين الغرابة و المنطق
فأنا شخصيا لم أتمالك نفسي و حزن إلى درجة و كأنني فقدت عزيزا علي
و ذرفت دموعي حصرة و شوقا إلى اللمة و أهلها
كيف لا و هنا إخوتي و أخواتي و عائلتي
و هنا اقضي جل وقتي
و هنا أتعلم
و هنا أفرح
و هنا أضحك
و هنا أروح عن نفسي
و هنا اجد حريتي
و هنا أجد مكانا أفضفض فيه كلما أحسست بالضغط
و هنا أكتب
و هنا أعبر عن نفسي و عن أفكاري
و هنا أستشير و أشير
أسئلتي للمناقشة هي
هل التعلق بالمنتدى إلى هذا الحد أمر طبيعي
و هل الوصول إى حد الحزن و البكاء أمر عادي
و هل التعلق بأناس من الواقع الإفتراضي حد جعلهم إخوة و اخوات و تشتاق لهم حد الشوق أمر عادي
هته الأسئلة و غيرها و إليكم الخط أحبتي