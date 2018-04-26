أيام الشتات بعد غلق اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك اخي الكبير

ماشاء الله ان ومالم يشا لن يكون

اللمة، بكيت وغضبت وعشت اياما سيئة اثرت على دراستي وحياتي

لكن الان الحمد لله، اقول اني احببت اللمة من اعضاءها ولاننا كاسرة واحدة

لكن بعد غلقها صدمت كثيرا وقررت حتى وان فتحت فسامر لاطمئن عليكم فقط والله اعلم

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​