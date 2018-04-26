أيام الشتات بعد غلق اللمة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم
الشتات و منه التشتت و التفرق و رميك لشيء كنت تجمعه في يدك هو التشتيت و هو الرمي العشوائي
و هو الحالة نفسها التي عشناها و عايشناها لما غلق المنتدى
خصوصا مع توالي الأيام و طول المدة
لم نعرف أين الحل و بحثنا يمينا و يسارا و بحثنا في المواقع و المجموعات
علنا نجد إسما أو همسا أو رائحة من عبق اللمة
فكنت كلما وجدت إسما من إسماء أهل اللمة في أي مكان أسأل هل أنت من أهل اللمة
فإذا قيل لي لا ......... أحزن و أعيد البحث
ثم أعود لفتح صفحة اللمة لعلي أجد المنتدى قد عاد
فأصطدم بتلك اللافتة سيئة الذكر
فأحزن
و أستلقي على الفراش ..... بعد العناء الكبير في البحث
فتسألني زوجتي هلى وجدت أملا فأجيبها لم أجد شيئا لكن يوجد في داخلي أمل
أننا سنجتمع بمن و مع من نحب لأن ما كان لله دام و اتصل
و ما كان بيننا في اللمة كان لله
كنت كالمفقود في الصثحراء
الباحث عن أهله و إخوته و أخواته
أتلمس الطريق و أتلمس بكل خيط امل
أفتش بين هذا الفضاء الواسع عن خيط أمل
في كل لحظة أسأل نفسي كيف حال إخوتي هل هم بخير هل ليليا سافرت أم لا
هل الأخ التبسي تزوج أم لا و هل و هل و هل
imgres.jpg
حتى وجدت مجموعة اللمة التي أنشأها الإخوة بارك الله فيهم
دخلت و سألوني هل كنت منتسب للمة سابقا فبكيت و بكي معي كل الإخوة
خصوصا الأخت لؤلؤة للتي بكت كثيرا
و كانت فرحتي لا توصف و عاد بعض الأمل بلقاء بعض الإخوة
لكن بقي أملي أن تعود اللمة ليعود الجمع و ألتقي بكل إخوتي و عائلتي

أما اليوم فهو يوم عيد بعودة اللمة و عودة اللقاء مع الكل بدون إستثناء
حافظوا على اللمة رجاءا فهي أمانة في أعناقكم جميعا
فربما حزن واحد منا بسبب عدم أكتراث منا سيكون ذنبا عظيما نقترفه في حق بعضنا البعض
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
993
الإعجابات
4,701
النقاط
51
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#2
بارك الله فيك أخي
حقيقة تشتت شملنا ولم نعرف اين المفر أنا شخصيا سجلت في أكثر من أربع منتديات علني أجد أحد الأعضاء اللمه ...نعم وجدت الكثير منهم القيت تحية عليهم فرحت لتعرفهم علي ...لأني تركت نفس اسمي صفاءdzيسألونني هل أنت صفاء اللمه فا أفرح وأجيب نعم نعم هههه ... من بين الأعضاء الذين وجدتهم
@صمت المشاعر
@السحاب العابر
@missing heart
@erjenal
@عماد خطاب
والكثيرين منهم
استمتعت معهم ذكروني بلمة ههه
شكرا جزيلا لك أخي الفاضل
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,336
الإعجابات
21,136
النقاط
751
الجنس
أنثى
#3
قال صفاءdz:
بارك الله فيك أخي
حقيقة تشتت شملنا ولم نعرف اين المفر أنا شخصيا سجلت في أكثر من أربع منتديات علني أجد أحد الأعضاء اللمه ...نعم وجدت الكثير منهم القيت تحية عليهم فرحت لتعرفهم علي ...لأني تركت نفس اسمي صفاءdzيسألونني هل أنت صفاء اللمه فا أفرح وأجيب نعم نعم هههه ... من بين الأعضاء الذين وجدتهم
@صمت المشاعر
@السحاب العابر
@missing heart
@erjenal
@عماد خطاب
والكثيرين منهم
استمتعت معهم ذكروني بلمة ههه
شكرا جزيلا لك أخي الفاضل
إضغط للتوسيع...
اجل وجدتك في منتدى الطاسيلي، فرحت كثيرا وبشدة اني وجدت القليلين
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
993
الإعجابات
4,701
النقاط
51
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#4
قال missing heart:
اجل وجدتك في منتدى الطاسيلي، فرحت كثيرا وبشدة اني وجدت القليلين
إضغط للتوسيع...
ههه حتى انا فرحت كي شفتك مي تواصل ثم صعيب بزاااف الحمد لله لمتنا رجعت ولمتنا ربي يدومها
شكرا الحبيبة
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,336
الإعجابات
21,136
النقاط
751
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك اخي الكبير
ماشاء الله ان ومالم يشا لن يكون
اللمة، بكيت وغضبت وعشت اياما سيئة اثرت على دراستي وحياتي
لكن الان الحمد لله، اقول اني احببت اللمة من اعضاءها ولاننا كاسرة واحدة
لكن بعد غلقها صدمت كثيرا وقررت حتى وان فتحت فسامر لاطمئن عليكم فقط والله اعلم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,138
الإعجابات
58,646
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#6
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الباخرة غرقت كون أبناءها لم يقودوها بشكل جيد
والآن عادت ولاتزال بحاجة ماسة لأبناءها الذين بكوا عليها
لكن البكاء والتحسر وحده لايكفي
اللمة تنتظر التطبيق !
من يحب اللمة من القلب يعمل ويساهم في استمراريتها
تقبل مروري اخي محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,033
الإعجابات
21,805
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#7
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الباخرة غرقت كون أبناءها لم يقودوها بشكل جيد
والآن عادت ولاتزال بحاجة ماسة لأبناءها الذين بكوا عليها
لكن البكاء والتحسر وحده لايكفي
اللمة تنتظر التطبيق !
من يحب اللمة من القلب يعمل ويساهم في استمراريتها
تقبل مروري اخي محمد
إضغط للتوسيع...
أهلا بأختي الغالية
فعلا عودة اللمة فرصة كبيرة لنا جميعا
لكي لا نكرر نفس الخطأ لأن الفراق و الشتات شي مؤلم جدا جدا
أنا عن نفسي مستعد لأي حاجة تأمروني بيها أختي
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
5,588
الإعجابات
12,729
النقاط
351
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#9
والله كانت أيام عسيرة
شخصياً لم أتقبل الأمر ضننت أنه كابوس
وفعلاً الحمد لله إنتهى
ربي يخلينا اللمة ديما شمعة ضاويا
تقبلوا مروري و تحياتي ...
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.