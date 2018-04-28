شاركنا تجربتك

السلام عليكم

مبرووك علينا عودة اللمة

ان شاء الله متتعاودش تنغلق .



هدا الموضوع سيكون حول التجارب التي عاشها كل منا .

العديد منا يمر في حياته بتجارب قد تكون ناجحة وقد تكون غير موفقة

وكلاهما ايجابية غير ان الاولى تحصد فيها بعد ان زرعت

والثانية تكون بداية موسم الزرع وقد يليها عدة مواسيم للحصاد فهي بمثابة شحنات ودوافع لعدة ضربات قوية موفقة

وقد نمر بنفس المواقف الا ان البعض قد يكون سبق البعض الاخر

لدا يكون هدا الموضوع مكان لتبادل هده التجارب حتى نستفيد من بعضنا

وناخد العبر من تجارب غيرنا



مثلا كيف كان نجاحك في عمالك

صعوبات واجهتها في اثبات نفسك وسط زملاك كيف استطعت تجاوزها



او حتى في الدراسة كيف استطعت النجاح ؟



او حتى بالنسبة لبناء اسرة كيف تعاملت او تعاملتي مع المشاكل العائلية

او حتى تجربة احد اصدقائك او معارفك .





المهم اي تجربة تستحق الدكر شاركونا بها .