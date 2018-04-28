شاركنا تجربتك

البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
315
الإعجابات
1,342
النقاط
41
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
مبرووك علينا عودة اللمة
ان شاء الله متتعاودش تنغلق .
1524915357053.png
هدا الموضوع سيكون حول التجارب التي عاشها كل منا .
العديد منا يمر في حياته بتجارب قد تكون ناجحة وقد تكون غير موفقة
وكلاهما ايجابية غير ان الاولى تحصد فيها بعد ان زرعت
والثانية تكون بداية موسم الزرع وقد يليها عدة مواسيم للحصاد فهي بمثابة شحنات ودوافع لعدة ضربات قوية موفقة
وقد نمر بنفس المواقف الا ان البعض قد يكون سبق البعض الاخر
لدا يكون هدا الموضوع مكان لتبادل هده التجارب حتى نستفيد من بعضنا
وناخد العبر من تجارب غيرنا

مثلا كيف كان نجاحك في عمالك
صعوبات واجهتها في اثبات نفسك وسط زملاك كيف استطعت تجاوزها

او حتى في الدراسة كيف استطعت النجاح ؟

او حتى بالنسبة لبناء اسرة كيف تعاملت او تعاملتي مع المشاكل العائلية
او حتى تجربة احد اصدقائك او معارفك .
1524915374734.png

المهم اي تجربة تستحق الدكر شاركونا بها .

اختكم في الله البدر المشرق .


 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
315
الإعجابات
1,342
النقاط
41
الجنس
أنثى
#3
قال الحلم الوردي:
السلام عليكي
تم الاعتماد
لي عودة ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
وعليكي السلام
شكراا اختي على الاعتماد
بارك الله فيك
ان انتظار عودتك
للاستفادة من تجاربك
تحية تليق.
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,043
الإعجابات
4,109
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعجبتني فكرة اختاه
واكون اول شخص يعبر عن تجربته
كنت في مرحلة تعليم متوسط وكنت اعاني من ضغوطات في دراسة
كنت اود ن اخذ راحة لكن اقول لنفسي لا وقت لتضيع وعمل ولكن كنت احس اني ضيق ومضغوط نفسيا
لكن بعد مرور هذه مرحة ونجاح في شهادة تعليم متوسط راحت عليا تلك ضغوطات واحسست براحة
لكن بقيت الان لدي شهادة بكلوريا ونشاله ننجح ومنتعرضش لضغط نفسي
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
315
الإعجابات
1,342
النقاط
41
الجنس
أنثى
#5
اشارات مسروقة

@أم ياسمين

@الورد الأحمر

@الفتى المغامر

@حروف تائهة

@صمت المشاعر

@Twinkle Stars

@وائل ابن الجزائر

@وحي القلم

@حہسہــــأمہ

@Queen Fati

@حمزةusma

@ربي اغفرلي

@{هِشام}

@scorpion16

@Mårőųā Řāhïł

@باتنية و نص

@الحلم الوردي

@إنسانة ما

@coseette

@زهرة اللمة

@صدام بكل فخر

@Skor m@k

@madridista

@بنت سطيف

@يونس قاسم


@chirine zina

@ميلينا

@بشرى ملاك

@aYyÖub aDaM

@جيهان جوجو

@لؤلؤة قسنطينة

@Soumia hadj mohammed

@ليليا مرام

@Ma$Ter

@ماجدة لربها ساجدة

@نعمات

@hakim story

@habchisalaheddin

@Asseli Queen

@فيتامين سي

@عآشقة الجنـة

@طموحة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.