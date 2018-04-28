سمك الطون في الفرن من مطبخي ~~

السلام عليكمالمقادير :سمكة طون متوسطة الحجم. بصلة صغيرة الحجم. طماطم. ليمون. بقدونس. فلفل أخضر. فصان من الثوم. رشة ملح. حبتان من البطاطا. نصف ملعقة صغيرة من كل من؛ (الملح، والبهار، والفلفل الأسود، والكمون، ، وبهار السمك).طريقة التحضير:تُنظف السمكة جيداً،تُقطّع الخضروات، يُضاف إليهم الملح، والبهار، والفلفل الأسود، والكمون، وبهار السمك. يوضع السمك في صينية الفرن،نقطع البطاطا لشرائح ونقوم بقليها وبعدها نضعها مع السمك وتوضع في الفرن.