صراع فارغ ! إلى أين ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صباح الانوار صباح الإشراق الذي يلف أرواحكم الطيبة يا طيبين ويا طيبات



اليوم أحضرت موضوع للنقاش

صراع فارغ !!! الى أين ؟؟؟

الاسلام أحق أن نعتز به مهما كانت أصولنا ومهما كانت خلفياتنا الحضارية ....

أسلمت بطون مكة وكانت من أقوى القبائل واعتزت في النهاية بالاسلام ...

اسلمت قبائل لا تعد تحصى ، وحضارات اندثرت امام هيبة الحضارة الاسلامية ....

الاسلام في حد ذاته حضارة عظمى تستحق أن نرفع رؤوسنا بها ....

وماذا نرى اليوم جاهلية جديدة لاحت في الافق رائحتها ،بل انها تظهر للعيان ظهور القمر في ليلة هادئة لا غيوم فيها ....

الاعتزاز بالأنساب بين الدول العربية وخاصة خاصة بين الجزائريين والمغربيين

الاعتزاز بلباس رخيص ما إن يمت الانسان حتى ينتهي عمل تلك الخرقة مهما كانت مرصعة

لاحظت في الاونة الاخيرة صراعا بين صغار العقول من الدولتين الشقيقتين الجزائر والمغرب حول من هم أقدم في التواجد ،ومن هم أصل اللباس التقليدي المرصع والذي يبدي فتنة المرأة

فانساقت معهم فئة كبيرة وراحت البنات يلبسن هذا اللباس وتظهر للعلن دون خجل او حياء يذكر لتدافع عن خرقة !!!!!

قد تقولون انه تدخل في امر نسوي بحت ،لكن والله إن للرجال فيه نصيب كبير من الاعتزاز وهذا ما لاحظته ،وحتى انهم يحضرون خرائط للمغرب العربي قبل مئات السنين ليثبت الطرفان تواجده قبل الاخر ،ويحظرون مرسومات من اليونيسكو او شيء من هذا القبيل تعترف فيه ان هذا اللباس للدولة الفلانية ....عجييييب زرع الفتنة والشباب نائم .

تبا ...تبا ...لشرذمة من العرب صار همها الوحيد الدفاع عن خرق بالية ونسو الاهم وهو الحفاظ عن الاسلام ...

هاهي فرنسا تتجرأ على آيات القرآن يا مسلمين وأنتم تدافعون عن الشيخة الرميتي والراي وهذا أخذ اغنية ڤوماري وهذا نسب اغنية حسني اليه .....

تبا تبا

أجل أتابع في اليوتيوب لأرى الى أي مستوى وصل اليه شباب اليوم من الفطنة وماذا فعلو بالتحرر والتكنولوجيا

وهل ستعتمد الامة الاسلامية على مثل هؤلاء ....سؤال يطرح نفسه ليجيب نفسه للاسف .

فشاهدت ما عصر القلب وزرع فيه الالم على شباب انطلت عليهم الحيلة وانساقو خلف الترهات وتركو حبل الله حبل الاسلام الذي هو أقوى الحبال ...

ألم يقل في كتابه الكريم: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)} صدق الله العظيم

الاية 103 من سورة آل عمران

أهكذا نجازي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نزف وتحمل من أجل أن يوصل لنا هذا الدين صافيا ،وأمرنا أن نعتز به ويكون تاجا على رؤوسنا حتى نموت ،الذي أحبنا دون أن يرانا

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ،صلوات الله عليه وأزكى التسليم .

وفي الاخير إن القلب حزين على حال شباب الإسلام الذي أخذه الهوى وصار شغله الشاغل الدفاع عن مغنيين والالبسة التقليدية ،والشتم والسب فيما بينهم عبر مواقع التواصل والغرب سعيد يتفرج بابتهاج ...

هدى الله شباب أمتنا الى جادة الطريق ،وأعان أولياءهم على تربيتهم .....

آمين

هل يجب أن نعتز بأشياء تافهة كهذه كثيرا ،لدرجة غليان الدم ونعود الى عصر الجاهليه، أين كان الاعتزاز بالنسب هو كل ما يملكون ؟

أم من المفترض أن نعتز بالاسلام ؟

نعم التقاليد جزء من الشعوب .لكن هل يجب أن نولي هذه الامور الحجم الاكبر من اهتمامنا كمسلمين أم أن ننهض بالحضارة الاسلامية ونعيد إحيائها؟

لماذا انساق الناس خلف هذه الجاهلية ،ونسو الاهم ؟ ماذا تغير ؟

ماذا فاتني يا ناس حتى يصبح الوضع بهذا السوء ؟

أرجو منكم نقاشا لهذا الموضوع وتحليل عميق

تقبلو مني إخوتي أخواتي فائق الإحترام والتقدير