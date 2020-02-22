بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عائلاتنا إلى أين تسير

مقال راااائع جدير بالقراءة



عائلاتنا إلى أين تسير؟...

ونحن في زمانٍ ‎طريقنا مملوء بالذئاب المفترسة؟!

وقافلة البيت ‎تسير بمفردها،،،!!

الى أين ؟

‏‎تيقظوا، لن يبقى شيء اسمه الأسرة كما يخطط لنا...



‏‎إلى أين نسير؟

بيت خالٍ من المشاعر ... و جوجل متخم بالمشاعر والحب ..

‏‎بيتٌ كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن الآخر، ‏‎ومتصل بشخص آخر،

خارج هذا البيت‏، لا يعرفه ولا يقربه.

‏‎بيتٌ لا جلسات لا حوارات، لا مناقشات لا مواساة...‏‎



تيقظوا...

‏‎هكذا بيوت العنكبوت، واهية...

‏‎

الأب الذي كان تجتمع حوله العائلة...

تبدل ‏‎وصار (راوتر)...



‏‎الام التي كانت تلملم البيت بحنانهاورحمتها،

تحولت وصارت واتس آب... ‏‎في بيوتٍ الكل مشغول عن الكل...



‏‎إلى اين نسير؟

‏‎الأبناء تحولوا من مسؤلين إلى متسولين.

‏‎يتسولون كلمة إعجاب من هنا،

ومديح مزيف من هناك...

وتفاعل من ذاك وهذا وهذه...



‏‎زمان أصبحنا نستجدي فيه الحنان من الغريب،

بعدما بخلنا به على القريب...



‏‎إلى اين نسير ..؟؟

الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء، ‏‎

وتعجب بصورهم الشخصية...

وزوجها بجانبها يترقب منها كلمة إعجاب ...



و‏‎زوج يلاطف هذه ويتعاطف مع تلك،

وهن غريبات بعيدات...

وزوجته بالقرب منه...

ولكنها لم تسمع عطفه ولا لطفه...



‏‎إلى اين نسير؟

أم تراقب كل العالم في مواقع التواصل...

‏‎لا يمر منشور إلا ووضعت بصمتها عليه...

‏‎ولكنها لا تدري ماذا يوجد في بيتها...

‏‎وهل لها بصمة في سكينته ومودته ؟...



‏‎أب يهتم بكل مشاكل العالم،

ويحلل وينظر لكل احداث الأسبوع...

‏‎وهو لا يعلم ماذا يدور في بيته!!... ‏‎

ولا يستطيع تحليل الجفاف العاطفي والروحي في بيته...



‏‎إلى اين نسير..؟

أم يحزنها ذلك الشاب الذي كتب "إني حزين"

‏‎وهي لا تدري أن بنتها غارقة بالحزن والوحدة...

‏‎تتأثر لقصص وهمية يكتبها أناس وهميين..



‏‎والد يخطط لنصيحة شابة تمر بازمة نفسية... ‏‎

وهو لا يهتم بابنته التي تعيش في أزمات...

‏

‏‎ابن معجب بكل شخصيات الفيس..

‏‎ويراها قدوة له، ويحترمها ويبادلها الشكر لما ينشروه، ‏‎

ووالده الذي تعب لأجله ‏‎لم يجد منه كلمة شكر ولا مدح..



‏‎ولم هكذا صار المسير..؟؟...



لأننا نبحث عن رسالتنا خارج البيت...

نريد أن نؤدي رسالتنا خارج اسوار البيت..

‏‎مع الاخرين..

‏‎مع البعيدين..

‏‎مع الغرباء مع من لا نعرفهم...



ما الحل والعلاج ؟



أن نتيقن أن الرسالة الحقيقية هي التي تبدأ من البيت...

‏‎رسالتنا تبدا من بيوتنا وفي بيوتنا ومع اهلنا….

‏‎ولنعلم أننا عندما نعمل على أداء رسالتنا في البيت ‏‎قبل الشارع ستنتهي أكثر مشاكلنا..



‏‎للبعض نقول...

رسالتكم مبدؤها في بيوتكم ..

ليس مطلوبا منكم أن تصلحوا العالم كله...

ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأصبح المجتمع كله نظيفا...



‏‎حفظ الله بيوتناً من الاذى، ‏‎

وجمع شملنا على التقوى وأصلح حالنا...

اللّهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه ..

وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا إجتنابه...



حقيقه مؤلمه



منقول للافادة باذن الله



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم ​