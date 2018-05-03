الصحافة الحرة و المقيدة

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي ارتأيت أن أتناول هذا الجانب ،

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي ارتأيت أن أتناول هذا الجانب ،

ولان الصحافة تعتبر وسيلة إعلامية مهمة و صوت للديمقراطية إلى أنها تختلف في نوعيتها

ولان الصحافة تعتبر وسيلة إعلامية مهمة و صوت للديمقراطية إلى أنها تختلف في نوعيتها

فمنها الحرة التي تتناول نشر الفساد من أجل تنظيفه وتوصل صوت الشعب إلى العالم أما المعاديين لها

فمنها الحرة التي تتناول نشر الفساد من أجل تنظيفه وتوصل صوت الشعب إلى العالم أما المعاديين لها

فهي صحافة مقيدة تعمل لأجندة خاصة حيث يرون أن الحقائق خطر على الأمن القومي و فتنة يجب أن لا تظهر أمام العالم .

فهي صحافة مقيدة تعمل لأجندة خاصة حيث يرون أن الحقائق خطر على الأمن القومي و فتنة يجب أن لا تظهر أمام العالم .

اختلفت التوجهات في هذا الميدان بين النزاهة و الدناءة فاصطدمت الأبواق بين معارض و مؤيد لما يحدث على الساحة

اختلفت التوجهات في هذا الميدان بين النزاهة و الدناءة فاصطدمت الأبواق بين معارض و مؤيد لما يحدث على الساحة

المحلية أو الدولية فكان التسابق الإعلامي بنوعيه يتجه نحو الوصول إلى عقول المجتمع لإظهار ما في جعبتهم من أخبار و تحليلات ،

المحلية أو الدولية فكان التسابق الإعلامي بنوعيه يتجه نحو الوصول إلى عقول المجتمع لإظهار ما في جعبتهم من أخبار و تحليلات ،