MESSI23000
:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
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- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
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- 458
- النقاط
- 163
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 1000دولار BTC/PAYEER/PERFECTMONEY/NETELLER/SKRILL للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 1000دولار BTC/PAYEER/PERFECTMONEY/NETELLER/SKRILL للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
المرفقات
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