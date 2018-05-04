سلسلة {ماذا لَو؟} [العدد الثاني]

السلام عليكم رواد لمتنا الكرام

وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وخيرًا



الأطفال هم زينة الحياة الدّنيا ونعمة من المولى عز وجل وعلينا أن نحسن تربيتهم

وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهم أمانات سنسأل عليهم يوما ما أمام الله تعالى

كما أن ما يؤول إليه الإنسان في كبره من شخصية وأفكار وأفعال

هو نتيجة ما تربّى عليه في صغره، لذلك من المهم أن نسلّط الضوء على أساليب

تنشئة هذا الطفل وطرق غرس القيم النبيلة فيه وجعله إبنا بارًا صالحا



واليوم نطرح العدد الثاني من سلسلة {ماذا لَو؟}

للتذكير بفكرة الموضوع

خلال هذه السلسلة سيتم طرح سؤال في كل عدد مسبوقا بعبارة "ماذا لو؟"

ويكون على شكل موقف افتراضي

قد يحدث مع طفلك مستقبلا أو قد سبق وأن حدث فعلا معك كأب وكأم

فكيف كانت ردة فعلك أو كيف ستكون؟ وكيف ستتصرف مع طفلك في تلك الحالة

وماهي النصائح أو الأساليب التي ستتبعها حينها

لكل شخص الحرية في طريقة الرد سواء من رده الشخصي أو من اقتباسات من الانترنت

ففي النهاية هدفنا الإستفادة، كذلك يمكن لكل عضو مناقشة عضو آخر حول فكرته

باقتباس ردّه أو ما شابه



سؤال هذا العدد

ماذا لو لفظ طفلك كلاما بذيئا أو كلاما فاحشا أو كلمات أقل ما يقال عنها أنها كلمات شخص بالغ وليست كلمات طفل،

سواء اختزن عقله هذه الكلمات من الشارع أو من خلال اختلاطه بالأطفال داخل المدرسة