بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( كم يحبك وانت ربما لاتدري ))!!!!



ان أعطاك الله الدين و الهدى , فاعلم ان الله يحبك .



و ان أعطاك الله المشقّات والمصاعب والمشاكل فاعلم ان الله

يحبك و يريد سماع صوتك في الدعاء .



وان أعطاك الله القليل فاعلم ان الله يحبك وانه سيعطيك الأكثر في الآخرة.



وان أعطاك الله الرضى فاعلم ان الله يحبك وانه اعطاك اجمل نعمة .



وان أعطاك الله الصبر فاعلم ان الله يحبك و انك من الفائزين



وان أعطاك الله الاخلاص فاعلم ان الله يحبك فكن مخلصا له .



وان أعطاك الله الهم فاعلم ان الله يحبك و ينتظر منك الحمد و الشكر.



وان أعطاك الله الحزن فاعلم ان الله يحبك وانه يخـتبر ايمانك.



وان أعطاك الله المال فاعلم ان الله يحبك ولا تبخل على الفقير .



وان أعطاك الله الفقر فاعلم ان الله يحبك و اعطاك ما هو اغلى من المال .



وان أعطاك الله لسانا و قلبا فاعلم ان الله يحبك فاستخدمهما في الخير

والاخلاص .



وان أعطاك الله الصلاة والصوم والقرآن والقيام فاعلم ان الله يحبك فلا تكن

مهملاً و اعمل بهم .



وان أعطاك الله الاسلام فاعلم ان الله يحبك .

ان الله يحبك , كيف لا تحبه ؟؟؟



ان الله أعطاك كثيرا فكيف لا تعطيه حبك ؟؟؟



الله يحب عباده و لا ينساهم .. سبحان الله .



لا تكن أعمى و أوجد حبّ الله في قلبك .