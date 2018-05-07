بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( كم يحبك وانت ربما لاتدري ))!!!!
ان أعطاك الله الدين و الهدى , فاعلم ان الله يحبك .
و ان أعطاك الله المشقّات والمصاعب والمشاكل فاعلم ان الله
يحبك و يريد سماع صوتك في الدعاء .
وان أعطاك الله القليل فاعلم ان الله يحبك وانه سيعطيك الأكثر في الآخرة.
وان أعطاك الله الرضى فاعلم ان الله يحبك وانه اعطاك اجمل نعمة .
وان أعطاك الله الصبر فاعلم ان الله يحبك و انك من الفائزين
وان أعطاك الله الاخلاص فاعلم ان الله يحبك فكن مخلصا له .
وان أعطاك الله الهم فاعلم ان الله يحبك و ينتظر منك الحمد و الشكر.
وان أعطاك الله الحزن فاعلم ان الله يحبك وانه يخـتبر ايمانك.
وان أعطاك الله المال فاعلم ان الله يحبك ولا تبخل على الفقير .
وان أعطاك الله الفقر فاعلم ان الله يحبك و اعطاك ما هو اغلى من المال .
وان أعطاك الله لسانا و قلبا فاعلم ان الله يحبك فاستخدمهما في الخير
والاخلاص .
وان أعطاك الله الصلاة والصوم والقرآن والقيام فاعلم ان الله يحبك فلا تكن
مهملاً و اعمل بهم .
وان أعطاك الله الاسلام فاعلم ان الله يحبك .
ان الله يحبك , كيف لا تحبه ؟؟؟
ان الله أعطاك كثيرا فكيف لا تعطيه حبك ؟؟؟
الله يحب عباده و لا ينساهم .. سبحان الله .
لا تكن أعمى و أوجد حبّ الله في قلبك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( كم يحبك وانت ربما لاتدري ))!!!!
ان أعطاك الله الدين و الهدى , فاعلم ان الله يحبك .
و ان أعطاك الله المشقّات والمصاعب والمشاكل فاعلم ان الله
يحبك و يريد سماع صوتك في الدعاء .
وان أعطاك الله القليل فاعلم ان الله يحبك وانه سيعطيك الأكثر في الآخرة.
وان أعطاك الله الرضى فاعلم ان الله يحبك وانه اعطاك اجمل نعمة .
وان أعطاك الله الصبر فاعلم ان الله يحبك و انك من الفائزين
وان أعطاك الله الاخلاص فاعلم ان الله يحبك فكن مخلصا له .
وان أعطاك الله الهم فاعلم ان الله يحبك و ينتظر منك الحمد و الشكر.
وان أعطاك الله الحزن فاعلم ان الله يحبك وانه يخـتبر ايمانك.
وان أعطاك الله المال فاعلم ان الله يحبك ولا تبخل على الفقير .
وان أعطاك الله الفقر فاعلم ان الله يحبك و اعطاك ما هو اغلى من المال .
وان أعطاك الله لسانا و قلبا فاعلم ان الله يحبك فاستخدمهما في الخير
والاخلاص .
وان أعطاك الله الصلاة والصوم والقرآن والقيام فاعلم ان الله يحبك فلا تكن
مهملاً و اعمل بهم .
وان أعطاك الله الاسلام فاعلم ان الله يحبك .
ان الله يحبك , كيف لا تحبه ؟؟؟
ان الله أعطاك كثيرا فكيف لا تعطيه حبك ؟؟؟
الله يحب عباده و لا ينساهم .. سبحان الله .
لا تكن أعمى و أوجد حبّ الله في قلبك .