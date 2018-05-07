عرض بيع متوفر مبلغ 1000دولار BTC/PAYEER/PERFECTMONEY/ NETELLER/SKRILL

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
M

MESSI23000

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
3,747
الإعجابات
494
النقاط
163
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 1000دولار BTC/PAYEER/PERFECTMONEY/NETELLER/SKRILL للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال
الإثبات
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
39
الإعجابات
209
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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