



تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد



للتذكير:

- يرجى عدم مخالفة >>

- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :



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السلام عليكمتمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل ردللتذكير:- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ] - البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط

باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع



بيع موفق