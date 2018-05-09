الحــــنكة في الحياة

وفي زحمة الحياة،يركض العمر في ساحات السباق،و



كل مانقص يوم فهو ينقص من عمرنا كالساعة الرملية



تماما،فلم ندر ولا ندري،ماذا يخبؤه لنا الغد،إلا أننا في



كل مامضى من حياتنا،تعلمنا الكثير والكثير من الأشياء



لنأتي لكم بباقة من الحكمة والحنكة:



• تابع المسير حتى وإن كنت في الطريق تسير

لوحدك،ولا تستوحش الطريق لقلة سالكيه.



• اعط لنفسك الفرص ولا تستسلم للفشل.

• هناك دائما خطة بديلة حتى تتمكن من الوصول لغايتك.

• إياك أن تخسر من يهبك كل وقته وحياته.

• وأنت في طريقك للنجاح ابتعد عن المقارنات حتى

ترى نفسك قد استطعت الوصول إليه.



• الإيجابي هو من يشجع نفسه ويشجع غيره.

• تأقلم مع الحياة في كل لحظة حلوة أو مرة.

• عدم ردك على سخرية الآخرين منك هو في حد ذاته ذكاء.

• الشباب هي مرحلة اخضرار الشجرة،والكبر في

السن هي مرحلة تساقط أوراقها.



• دموعك غالية فاحذر من أن تنزل على شيء لا يستحق.

• حاول في كل يوم بإن تحل مسألة،أو تقرأ صفحة،



أو تحل لغزا،لكي ترفع مستوى الثقافة والذكاء لديك معا.



حكم جميلة نرويها على مسامعكم،مرت عليكم كنسمة



الهواء العليل إلا أنها تركت الأثر الطيب في النفوس



داعبتها، وأفادتها،وأسعدتها كثيرا،فهذا ما أفاد مما قد



مضى وكان. ​