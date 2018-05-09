سلسلة / فقر مونطال / " العدد 7 "



ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم

في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص

سلسلة :

و موضوع هذا العدد ... هو :

" قنابل رمضان 2018 "

بون ... جماعة الخير ...كي العادة ... الظواهر المدرحة تفرض روحها بقوة على الساحة و جعلها موضوع للنقاش واجب أخلاقي ههه

و هذا بهدف التنديد و التنبيه و التحذير و الى اخره من الكلمات الي لها نفس المعنى ...ههه

كي يضرب الواحد طلة على القنوات التلفزيونية و نخصو بالذكر العربية و الجزائرية خاصة ...

و خاصة مع اننا في اجواء التحضير لرمضان ... صح كاين قنوات تحضر لرمضان ببرامج

دينية و توعوية و ما الى ذلك من البرامج الاجتماعية و الدينية الهادفة ...

لكن ... كاين في بعض القنوات و خاصة كي يبداو زعما يقولو قريبا في رمضان و و غيرها من العبارات الحماسية زعما ههه ...

كي يشوف الواحد يقول خلاص هذو لحقو لكاش انفونصيون ولا اكتشفولنا حاجة ولا ...

و مبعد كي تشوف ... تلقى مكتوب ... مسلسل " دموع ترابية " ههه

ولا تلقى هذاك ... " قنبلة رمضان 2018 ... مسلسل... أيادي خشبية "

و غيرها من العناوين تاع الطرك تاع الخرطي هذيك ... الي تبلات بيها ثاني التلفزة الجزائرية و خاصة القنوات الخاصة الي ظهرت فجأة و عادت تجيبلنا في

مسلسلات تحمل نوع من الجانب الي جامي نشوفو في مجتمعنا و الي اني مانيش عارف الهدف من هذيك المسلسللات غير انها تفسد و خلاص

و لا تلقى في العناوين في اليوتوب ... تلقى مثلا ... جديد الفنان الفلاني في رمضان ... يا ناس شني هذا !!!

رمضان شهر العبادة والتوبة ... أصبح عندكم ساحة فنية ولا شني ؟

هذي راها على التلفزة و القنوات تاع دزاير ... و كن نجو نشوفو قنوات الشرق الاوسط ... و القنوات العربية الاخرى راها تخلى اكثر

يا عجابة الله ... كاين أعمال تلفزيونية ثما يا عباد الله ما تشفاش ... لا في رمضان لا في قيرو ... اصلا مانيش عارف الغاية منها

و علاه يديروها ق في رمضان !! ... يعني يتعجب الواحد أشد العجب و يوحد مولاه و خلاص

و نلحقو لواحد الاستخلاص ... أنو القايمين على القنوات و الاعمال التلفزيونية المدرحة هذي ... و الي يبثوها ق في رمضان مش عارف علاه ههه