رمضان مع اللمة أحلى مواضيع و مسابقات شيقة و ممتعة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,144
الإعجابات
22,056
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
1526148394855.png

بسم الله
السلام عليكم
أحبابنا الأعزاء في اللمة المباركة كما عودناكم في كل موسم من مواسم رمضان المبارك
أن نجمعكم على الخير و الفرح و الفائدة دائما

هذا الموسم لن يختلف عن المواسم السابقة بل سيكون الأفضل بعون الله أولا و بإجتهادكم جميعا ثانيا
و كما تفضلت الأخت الأستاذة أم ياسمين ببعض الشرح في هذا الموضوع
المسابقات المسطرة لرمضان 2018

نعدكم ان التشويق سيتوالى في أقسام الخيمة الرمضانية
و في هذا القسم ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
سيكون له نصيب من المواضيع المميزة و السلاسل المفيدة
و إليكم بعض النماذج المقترحة
1 ـ القسم سيكون فضاء واسع لطرح المواضيع الدينية الخاصة بالشهر الفضيل من قبل الأعضاء جميعا
2 ـ نقترح عليكم أيضا سلسلة تحت عنوان تحت ظلال آية يعني وقفة مع آية آي تفسير ميسر و بعض المعلومات عنها
3 ـ أيضا تجدون في هذا الركن سلسلة تحت عنوات تحت ظلال حديث يعني نضع حديث مع شرحه و ما يستنبط منه و يستفاد
ملاحظة فقط ’ السلسلتين يطرحان على التناوب يوم تحت ظلال آية و يوم تحت ظلال حديث
4 ـ سلسلة قصص الانبياء
5 ـ سلسلة رائعة أخرى و هي في ضيافة صحابي يعني كل مرة نروحوا ضياف عند صحابي نتعرف عنه عن قرب
6 ـ سلسلة أخرى رائعة و هي في ضيافة صحابية حيث ستأخذنا إحدى الأخوات كل مرة لننزل ضيوفا عند صحابية
7 ـ أيضا سيكون معانا موضوع لحفظ سورة مخصص للأخوات و سورة مخصصة للإخوة

إضافة إلى باقة رائعة من المواضيع المميزة بحول الله تعالى

ملاحظة
إذا أراد أحد الإخوة المشاركة بموضوع ضمن السلاسل المقترحة يتصل بـ الامين محمد لكي يكون العمل منظما
و لا يحدث تصادم
 
آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,220
الإعجابات
1,704
النقاط
351
الجنس
ذكر
#3
ماشاء الله فائدة عظيمة سنجنينا من وراء هذا البرنامج الزاخر باذن الله.
ربي يبارك فيكم على المساهمة والاهتمام والسهر على خدمة الاعضاء وتقديم الشكل اللائق لمنتدى اللمة الجزائرية خاصة في هذه المناسبة شهر رمضان يليق بها وبتاريخها وبمنتسبيها.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.