رمضان مع اللمة أحلى مواضيع و مسابقات شيقة و ممتعة

ماشاء الله فائدة عظيمة سنجنينا من وراء هذا البرنامج الزاخر باذن الله.

ربي يبارك فيكم على المساهمة والاهتمام والسهر على خدمة الاعضاء وتقديم الشكل اللائق لمنتدى اللمة الجزائرية خاصة في هذه المناسبة شهر رمضان يليق بها وبتاريخها وبمنتسبيها.