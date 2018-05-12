رمضان مع اللمة أحلى مواضيع و مسابقات شيقة و ممتعة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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بسم الله
السلام عليكم
أحبابنا الأعزاء في اللمة المباركة كما عودناكم في كل موسم من مواسم رمضان المبارك
أن نجمعكم على الخير و الفرح و الفائدة دائما
هذا الموسم لن يختلف عن المواسم السابقة بل سيكون الأفضل بعون الله أولا و بإجتهادكم جميعا ثانيا
و كما تفضلت الأخت الأستاذة أم ياسمين ببعض الشرح في هذا الموضوع
المسابقات المسطرة لرمضان 2018
نعدكم ان التشويق سيتوالى في أقسام الخيمة الرمضانية
و في هذا القسم ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
سيكون له نصيب من المواضيع المميزة و السلاسل المفيدة
و إليكم بعض النماذج المقترحة
1 ـ القسم سيكون فضاء واسع لطرح المواضيع الدينية الخاصة بالشهر الفضيل من قبل الأعضاء جميعا
2 ـ نقترح عليكم أيضا سلسلة تحت عنوان تحت ظلال آية يعني وقفة مع آية آي تفسير ميسر و بعض المعلومات عنها
3 ـ أيضا تجدون في هذا الركن سلسلة تحت عنوات تحت ظلال حديث يعني نضع حديث مع شرحه و ما يستنبط منه و يستفاد
ملاحظة فقط ’ السلسلتين يطرحان على التناوب يوم تحت ظلال آية و يوم تحت ظلال حديث
4 ـ سلسلة قصص الانبياء
5 ـ سلسلة رائعة أخرى و هي في ضيافة صحابي يعني كل مرة نروحوا ضياف عند صحابي نتعرف عنه عن قرب
6 ـ سلسلة أخرى رائعة و هي في ضيافة صحابية حيث ستأخذنا إحدى الأخوات كل مرة لننزل ضيوفا عند صحابية
7 ـ أيضا سيكون معانا موضوع لحفظ سورة مخصص للأخوات و سورة مخصصة للإخوة
إضافة إلى باقة رائعة من المواضيع المميزة بحول الله تعالى
ملاحظة
إذا أراد أحد الإخوة المشاركة بموضوع ضمن السلاسل المقترحة يتصل بـ الامين محمد لكي يكون العمل منظما
و لا يحدث تصادم
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