انصحوني واش ندير

السلام عليكم

اما بعد ندخل طول صلب موضوعي راه محيرني

قبل أشهر صراولي مشاكل بزاف مع زوجي و سلفي و اختي و خطيب اختي

المهم هذا زوجي و سلفي (اخ زوجي) خطيب اختي و هو بالأحرى صديق اخ زوجي

مالا ختي و خطيبها كانو يحبو بعضهم و مقالو حتى واحد نهار ما جا يخطب و قصد دار و سمع زوجي و خوه مشتاوش بداو يخرجو في هدرة خامجة على ختيو يهدرو فيها و

و هي راهي فاجرة انا ختي بنت اصل وشان يهدرو فيهاهذي هدرة ختي تشركات وانا تشوكيت كثر و كثر وين وصلت انو ختي بغات تتأخر مقدرتش بصح راحت قالت لبابا كلش و بابا تقلق راح راجلي واجهو و بداو وبعدها راجلي قلب لوم في ختي و خطيبها و فيا ماعلينا سكتنا و عقبنا يامات سودة و حمد لله و بعدها رمضان درنا خطوبة اختي و بابا معرضشراجلي مالغري ديتها سمانة وانا نحاول في ماما تقلو يعرضهم حتى لوكان مجاوش مقتلوش ورحت انا جرة فيهم المهم سيد راجلي تنشع و قلب لوم فيا كل مانروح لدارنا يڨاري سياة تواب جيرانة ماشي توال دارنا تهاوشت معاه وبعدها عدت منهدرش الله يسهل فيه يجي نهار و يتفش

مالا هذي سمانة صراتلي ديڨة من لكبار انو رحت خرجت نكسي روحي و خليت بني في دارنا وندمت كي خليتو مالا كي لحقت لحانوت تاع دارنا عيطولي بنك راه يبكي محبش يسكت مالقيت ما ندير عيطت لخويا لي هو قريب وين راني يجي يديني ليه نورمال هذي روحت و شافني بني سكت عيطلي راجلي قالي وراكي قتلو سيد تنشع و مشتاش و سب ربي عليا و قالي متروحيش اقعدي في داركم طلعت هبطت و حصلت و فشلت وانا حامل مالقيت ما ندير تقلقت جا خويا قتلو وصلني بذراع بأه داني روحت لدار بيت شيخي ملقيتوش راح دا ختو و مرت خوه يدورو وانا مشوڨةخرجة معاه

المهم جا من برا طلع ليا يسب فيا لأه جيتي و اش جابك قتلو جابوني رجليا انا خلاص من زيدش نسكت على روحي سكت بزاف للذل غاضتني نفسي قالي روحي قتلو منخرجش داري هنا جبتتي من عند بيت بابا اتحمل بدا يعيط وانا تقلقت و ضربني بكف عدت نشوف نجوم. قتلو ماشي كي جبت لعيب لدارنا و معاديهم تحوس معاديهم معاك فهمتااااااا زاد عاودلي لكف ثانية كثر من ختها لولة قتلو هيه جبت لعيب نت و خوك سكتلكم ضك تشوفو زنباع وين ينباع جات مو تهاوش فيا و تشطح عليا هكذاك هي وبنتها قتلها روحي اخذيني ولادك مهمش راجلك يجيبو لعيب لدارنا و يهدرو فيهم تلفتهم من توالي قتلو عاذيت دارنا انا ثاني نعادي داركم ادي مك معاك فرغت فشي فيهم غش تاع سنين هاذو خلاص طرطقت كفوف لي دينهم حليت بيهم عينيا هزيت برتابل عيطت بابا هههه وياريت معيطتلوش قالي بينك وبين راجلك انا وش خلني سكنو ثما قتلو سنين هاذو ملقيتكش فيهم و موقفتش معايا الموت ارحم بعتونيكي لبقرة و كوبيت هزيت بني و طلعت لسطح استنشق هواء ونهدر مع ربي حلين ايديا و نشوف في سما و نضحك شفت ياربي مول نية واش يصرالو

جات مرت سلفي لكبير تونس فيا وحد انسانة تهبل حكيتها َواش دارو سلافها تشوكات فرغتلها بعدها قتلها خليني وحدي هبطت زمان جا واجل يطلب في سماح و يحاول فيا نهبط خاف لا ننتاحر انا وبني معلبالهمش بلي قلبي متعلق بربي منديرش حوايج لي يغضبو ربي إلا فيحالة غضب نتحول ممنعرف حتى واحد

قررت انو نقسم ندير داري وحدي كل مانتهاوشمع راجلي يدخلو تاع دارهم و عجوزي تروح تعاود لبناتها كلش

راهم يخطو من ورا ظهري انو كينقسم نسكن في دوزيلم ايطاج و نوال نهبط توالهم

وانا لا خبر بصح صبع فيهم لي في راسي نديرو

كيفاه ندير مع هذي عايلة

وطبيبة منعتني من خدمة تاع دار وتعب

راني مريضة و انا حامل في شهر رابع

مقدرتش حقي ندافع على نفسي و لاماشي حقي

حقين الب بسكن خاص انا و راجلي ولادي ولا ماشي حقيمع العلم ار واجدة بقات غير حاجة قليلة بأه تتكمل

حقينعيش متهنية ولا ماشي حقي

حقيكي نتهاوشمع راجلي احد مايسمع بيا ولا ماشيحقي

حقي نطيب لي نحبها و ندير قاطو لي نحبو و نوض وقت مانحب و ناكل واش نحب و نلبس واش نحب َولا ماشي حقي

مع لعلم ينشعني منقلبهمش دايريتيكيخدامة و نقلهم سمع و الطاعة

اقراو وقولولي و انصحوني