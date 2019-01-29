رحلة مجانية إلى ...... عالم مميز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فعلا ما أجمل الطفولة، وما أجمل ذكرياتها، لكن الشيء الوحيد لي مانقدرش نهدر عليه هو الصداقة

عرفتها غير في الرسوم المتحركة هههه ماكانش عندي صديقات في حياتي، بالاك عدات عليا فترات قصيرة جدا نتعرف على ناس

ونتقرب منهم بصح من بعد يروحو، بالاك انا لي ماش مليحة هههه، وبالنسبة للطفولة نتفكر حادثة معينة نهار سكنا في واحد الدار

وتعرفت على طفلة من نفس سني، كانت زعما صديقتي نخرجو نلعبو كيف كيف وكلشي من بعد واحد النهار ضربت ختي

الصغيرة وسبتني هيا دخلتنا ماما قاتلنا رايحين ديرولي الشجارات خلاص، جبتها يوم ولا يومين ما خرجتش نلعب نشوفها

تجي لقدام الدار وتروح، حتى واحد النهار جات صونات في الباب غير حليت مدتلي حاجة وهربت هههه

كي فتحتها لقيتها رسالة، ايماجيني رسالة تاع وقت بكري تاع صديقتي العزيزة آسفة لأنني كنت وقحة معكِ هههه

مازلت للآن نحتفظ بهاد الرسالة هاديك النهار لقيتها عاودت قريتها، وبعتتلي معاها هدية اعتذار زعما، سنسلة من كريات هكا

كيما كريات اللؤلؤ بصح هوما ماش لؤلؤ حاجة قاسية كيما الخشب هكا، بصح بقات أجمل حاجة نشفى عليها