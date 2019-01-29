رحلة مجانية إلى ...... عالم مميز

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد القسم أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا وسهلا بكم عندي
اليوم يا جماعة سوف أزور ركن مميز فيكم ومميز عند كل واحد منا
ركن في قلوبكم يسمى أحباب الطفولة ....... ذكريات راسخة
فتعالوا معي في
رحلة مجانية مميزة إلى أصدقاء الطفولة
مما لاشك فيه أننا ونحن صغار كان لدينا أصدقاء الحي
أولاد العم أو الخال اولاد الجيران
عينة من أطفال من سننا عشنا معهم فترة تعد من أجمل فترات العمر ليس بها نفاق ولا كذب ولا تزوير مشاعر ولا مصالح
نضحك ونلعب نتشاجر ونعود لنلعب مجددا وكأننا لم نتقاتل منذ لحظات
لكل واحد منكم رفيق العمر والدرب وصديق الطفولة لربما دامت تلك الصداقة لليوم
ذكرياتكم الطفولية مع أصدقاء الحي وأبناء الجيران خيرها وشرها
نريد منكم أن تضعوها بين أيدينا نستمتع بطفولتكم وتستمتعون بعالم طفولتنا
دعونا نرحل عن عالم الكبار لزمن معين
نسافر لمشاجراتكم
نضحك مع مقالبكم ومواقفكم مع أبناء العم او الجيران الأكير
ما كنتم تفعلونه كجماعة أشرار
أنتن البنات على من كنتن تتفقن وتمزقن شعر إحداهن
أو تنتقمن من دميتها
أنتم الرجال قصو علينا عن تلك الفتاة التي كانت تعجبكم في الحي بنت الجيران وتتشاجر مع صديقك عنها ههههه
واحلام الزواج من تلك الفتاة وبعدها ضربها او شدها من الشعر هههه
ما اجمل طفولتنا والله
وسأقص عليكم موقفي مع إبن الجيران
المسمى والمشهور حبيب الطفولة
عبد القادر ونعيطولو عبد القا ههه
عبد القا معجب بليليا لدرحة موت يموت عبد القا منفذ كل اوامري والو ما يزغدش العزيزة عند يماه يجيبهالي
واش يطيبو قوالها ندي لليليا ولو مثلا كنا نلعبو عريس وعروسة يجيبلي القريصة زعمى هي بوكي نتاع العروسة هههه
تخلاص عليه مال كي فالتالي دايما نضربو بها للراس ودايما لازم هو عريس وانا عروسة وتخلاص مخلطة خخخخ
عيد القا فالونتاين ايام زمان عيد ميلادي الهدايا
نمرض الكادوات اييييه راحو ياماتك يا عبد القا وحكمتني وراك الضيقة
وانا الصراحة ماكانش يعجبني لانو كنت نلعب عريس وعروسى نبغي واحد الشباب شعر صفر وعبد القا سمر وانا ذاك الوقت ما كنتش نعرف قيمة الأسمر ههههه
ما تفتوش عليا طفولة ما نعرفوش هذاك الوقت كان عمري حوالي 6 سنوات يعايروه بيا وفالحيط
ياما اسمي تكتب ههههه ليليا +عبد القا= حب هههههه ياخا كان إسمي فالعلالي مع عبد القا
الله لا تربحو حرقني باطل كبر وتزوج واحدة اخرى
وخلي وخلي هذا ربع من أصدقاء طفولتي راح نحكيلكم كل مرة موقف
وبعدها وبعد كل رد نطلب منك حكمة وصورة من قصتكم وانا أضع هذا
الموضوع لكم وأتمنى أن الفكرة كانت واضحة سوف أنتظر ذكرياتكم الجميلة
شكرا لكم وهذا سيلفي لنا جميعا
روّاد القسم أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا وسهلا بكم عندي
اليوم يا جماعة سوف أزور ركن مميز فيكم ومميز عند كل واحد منا
ركن في قلوبكم يسمى أحباب الطفولة ....... ذكريات راسخة
فتعالوا معي في
رحلة مجانية مميزة إلى أصدقاء الطفولة
مما لاشك فيه أننا ونحن صغار كان لدينا أصدقاء الحي
أولاد العم أو الخال اولاد الجيران
عينة من أطفال من سننا عشنا معهم فترة تعد من أجمل فترات العمر ليس بها نفاق ولا كذب ولا تزوير مشاعر ولا مصالح
نضحك ونلعب نتشاجر ونعود لنلعب مجددا وكأننا لم نتقاتل منذ لحظات
لكل واحد منكم رفيق العمر والدرب وصديق الطفولة لربما دامت تلك الصداقة لليوم
ذكرياتكم الطفولية مع أصدقاء الحي وأبناء الجيران خيرها وشرها
نريد منكم أن تضعوها بين أيدينا نستمتع بطفولتكم وتستمتعون بعالم طفولتنا
دعونا نرحل عن عالم الكبار لزمن معين
نسافر لمشاجراتكم
نضحك مع مقالبكم ومواقفكم مع أبناء العم او الجيران الأكير
ما كنتم تفعلونه كجماعة أشرار
أنتن البنات على من كنتن تتفقن وتمزقن شعر إحداهن
أو تنتقمن من دميتها
أنتم الرجال قصو علينا عن تلك الفتاة التي كانت تعجبكم في الحي بنت الجيران وتتشاجر مع صديقك عنها ههههه
واحلام الزواج من تلك الفتاة وبعدها ضربها او شدها من الشعر هههه
ما اجمل طفولتنا والله
وسأقص عليكم موقفي مع إبن الجيران
المسمى والمشهور حبيب الطفولة
عبد القادر ونعيطولو عبد القا ههه
عبد القا معجب بليليا لدرحة موت يموت عبد القا منفذ كل اوامري والو ما يزغدش العزيزة عند يماه يجيبهالي
واش يطيبو قوالها ندي لليليا ولو مثلا كنا نلعبو عريس وعروسة يجيبلي القريصة زعمى هي بوكي نتاع العروسة هههه
تخلاص عليه مال كي فالتالي دايما نضربو بها للراس ودايما لازم هو عريس وانا عروسة وتخلاص مخلطة خخخخ
عيد القا فالونتاين ايام زمان عيد ميلادي الهدايا
نمرض الكادوات اييييه راحو ياماتك يا عبد القا وحكمتني وراك الضيقة
وانا الصراحة ماكانش يعجبني لانو كنت نلعب عريس وعروسى نبغي واحد الشباب شعر صفر وعبد القا سمر وانا ذاك الوقت ما كنتش نعرف قيمة الأسمر ههههه
ما تفتوش عليا طفولة ما نعرفوش هذاك الوقت كان عمري حوالي 6 سنوات يعايروه بيا وفالحيط
ياما اسمي تكتب ههههه ليليا +عبد القا= حب هههههه ياخا كان إسمي فالعلالي مع عبد القا
الله لا تربحو حرقني باطل كبر وتزوج واحدة اخرى
وخلي وخلي هذا ربع من أصدقاء طفولتي راح نحكيلكم كل مرة موقف
وبعدها وبعد كل رد نطلب منك حكمة وصورة من قصتكم وانا أضع هذا
الموضوع لكم وأتمنى أن الفكرة كانت واضحة سوف أنتظر ذكرياتكم الجميلة
شكرا لكم وهذا سيلفي لنا جميعا
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