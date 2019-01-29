رحلة مجانية إلى ...... عالم مميز

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روّاد القسم أهلا وسهلا بي عندكم وأهلا وسهلا بكم عندي
اليوم يا جماعة سوف أزور ركن مميز فيكم ومميز عند كل واحد منا
ركن في قلوبكم يسمى أحباب الطفولة ....... ذكريات راسخة
فتعالوا معي في

رحلة مجانية مميزة إلى أصدقاء الطفولة


مما لاشك فيه أننا ونحن صغار كان لدينا أصدقاء الحي
أولاد العم أو الخال اولاد الجيران
عينة من أطفال من سننا عشنا معهم فترة تعد من أجمل فترات العمر ليس بها نفاق ولا كذب ولا تزوير مشاعر ولا مصالح
نضحك ونلعب نتشاجر ونعود لنلعب مجددا وكأننا لم نتقاتل منذ لحظات

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لكل واحد منكم رفيق العمر والدرب وصديق الطفولة لربما دامت تلك الصداقة لليوم
ذكرياتكم الطفولية مع أصدقاء الحي وأبناء الجيران خيرها وشرها
نريد منكم أن تضعوها بين أيدينا نستمتع بطفولتكم وتستمتعون بعالم طفولتنا
دعونا نرحل عن عالم الكبار لزمن معين

نسافر لمشاجراتكم
نضحك مع مقالبكم ومواقفكم مع أبناء العم او الجيران الأكير
ما كنتم تفعلونه كجماعة أشرار
أنتن البنات على من كنتن تتفقن وتمزقن شعر إحداهن :ROFLMAO:
:ROFLMAO:أو تنتقمن من دميتها :LOL:

أنتم الرجال قصو علينا عن تلك الفتاة التي كانت تعجبكم في الحي بنت الجيران وتتشاجر مع صديقك عنها ههههه
واحلام الزواج من تلك الفتاة وبعدها ضربها او شدها من الشعر هههه
ما اجمل طفولتنا والله
وسأقص عليكم موقفي مع إبن الجيران
المسمى والمشهور حبيب الطفولة
عبد القادر ونعيطولو عبد القا ههه
عبد القا معجب بليليا لدرحة موت يموت عبد القا منفذ كل اوامري والو ما يزغدش العزيزة عند يماه يجيبهالي
واش يطيبو قوالها ندي لليليا ولو مثلا كنا نلعبو عريس وعروسة يجيبلي القريصة :LOL::love: زعمى هي بوكي نتاع العروسة هههه
تخلاص عليه مال كي فالتالي دايما نضربو بها للراس ودايما لازم هو عريس وانا عروسة وتخلاص مخلطة خخخخ
عيد القا فالونتاين ايام زمان عيد ميلادي الهدايا
نمرض الكادوات اييييه راحو ياماتك يا عبد القا وحكمتني وراك الضيقة 😢😢
وانا الصراحة ماكانش يعجبني لانو كنت نلعب عريس وعروسى نبغي واحد الشباب شعر صفر وعبد القا سمر وانا ذاك الوقت ما كنتش نعرف قيمة الأسمر ههههه
ما تفتوش عليا طفولة ما نعرفوش هذاك الوقت كان عمري حوالي 6 سنوات يعايروه بيا وفالحيط
ياما اسمي تكتب ههههه ليليا +عبد القا= حب هههههه ياخا كان إسمي فالعلالي مع عبد القا
الله لا تربحو حرقني باطل كبر وتزوج واحدة اخرى :ROFLMAO::LOL:😢

وخلي وخلي هذا ربع من أصدقاء طفولتي راح نحكيلكم كل مرة موقف
وبعدها وبعد كل رد نطلب منك حكمة وصورة من قصتكم وانا أضع هذا

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الموضوع لكم وأتمنى أن الفكرة كانت واضحة سوف أنتظر ذكرياتكم الجميلة


شكرا لكم وهذا سيلفي لنا جميعا

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sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
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5,593
النقاط
751
يخرب بيتك مجنونة تجيك الافكار الي ما تخطرش على بالي
كاش نهار نديرلك باراج ونسرقلك فكرة
ها الهريسة واش تدير تخلي الانسان يطير والتخمام يجيه من كل جهة واقيلا ندورها حار
راني حاصل مع اللغز الجديد كي نكملو نلتى بالموضوع الطيب
انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسبين
لي عوده
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فعلا ما أجمل الطفولة، وما أجمل ذكرياتها، لكن الشيء الوحيد لي مانقدرش نهدر عليه هو الصداقة
عرفتها غير في الرسوم المتحركة هههه ماكانش عندي صديقات في حياتي، بالاك عدات عليا فترات قصيرة جدا نتعرف على ناس
ونتقرب منهم بصح من بعد يروحو، بالاك انا لي ماش مليحة هههه، وبالنسبة للطفولة نتفكر حادثة معينة نهار سكنا في واحد الدار
وتعرفت على طفلة من نفس سني، كانت زعما صديقتي نخرجو نلعبو كيف كيف وكلشي من بعد واحد النهار ضربت ختي
الصغيرة وسبتني هيا دخلتنا ماما قاتلنا رايحين ديرولي الشجارات خلاص، جبتها يوم ولا يومين ما خرجتش نلعب نشوفها
تجي لقدام الدار وتروح، حتى واحد النهار جات صونات في الباب غير حليت مدتلي حاجة وهربت هههه
كي فتحتها لقيتها رسالة، ايماجيني رسالة تاع وقت بكري تاع صديقتي العزيزة آسفة لأنني كنت وقحة معكِ هههه
مازلت للآن نحتفظ بهاد الرسالة هاديك النهار لقيتها عاودت قريتها، وبعتتلي معاها هدية اعتذار زعما، سنسلة من كريات هكا
كيما كريات اللؤلؤ بصح هوما ماش لؤلؤ حاجة قاسية كيما الخشب هكا، بصح بقات أجمل حاجة نشفى عليها
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
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المشاركات
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وهذا انا مريم ردي بالك يسرقولنا التصاور
ما عرفتش ليليا وين لقاتها سير في الترك😁
100507
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,315
نقاط التفاعل
51,957
النقاط
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العمر
26
قال sami44:
وهذا انا مريم ردي بالك يسرقولنا التصاور
ما عرفتش ليليا وين لقاتها سير في الترك😁
مشاهدة المرفق 100507
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قتلتني بالضحك ههههه
ليليا هاديك الصفرة لابسة سنسلة زعما من تركيا هههه
تتفاخر علينا، شوف عينيها كيفاه فرحانين كي تفكرت رحلة تركيا هههه​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
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النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
قتلتني بالضحك ههههه
ليليا هاديك الصفرة لابسة سنسلة زعما من تركيا هههه
تتفاخر علينا، شوف عينيها كيفاه فرحانين كي تفكرت رحلة تركيا هههه​
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ليليا عقلتها انا الي مدوختني هاذيك الي راهي لاصقة فيم ماشي شيماء مولات القيقاب مثلا اول مرة نشوفها لابسة رمادي :D
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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إنضم
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المشاركات
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العمر
26
قال sami44:
ليليا عقلتها انا الي مدوختني هاذيك الي راهي لاصقة فيم ماشي شيماء مولات القيقاب مثلا اول مرة نشوفها لابسة رمادي :D
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@ماغيكاي تشان شيماء أرواحي هنا صبغتي شعرك وماقلتيلناش ههههه
حنا الموضوع قلبناه خلاص رديناه دردشة شوي ويحاوزونا هههه​
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,876
نقاط التفاعل
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النقاط
751
كم احن لذكريات الصغر منها الكثير لكن لا اتذكرها كلها ذكراها تأتي تباعا في بعض الايام او لما يحصل موقف مشابه لموقف من ايام الصغر
خاصة ايام الدراسة
في السنة اولى ابتدائي اتذكر كان لي صديق يجلس معي في نفس المكان وكان المعلم اخوه الكبير كنا اشرار من الدرجة الاولى الذبانة ننحو لها جناح
كنا نديرو الاحجار الصغيرة في جيوب المئزر ولما يدور المعلم للصبورة نرمو عليه حجرة مرة انا ومرة هو مرات يفيق ومرات تجوز نورمال ما يحسلهاش وحد المرة ارمى صديقي الحجرة جات في راس المعلم احس بها جا عندنا مباشرة وبدا في التحقيق كل كلمة الي يحس بيه يكذب يعطيه الفلاقة والمشكل انا ما نحشمشو هو بما انه اخوه يحشم منو وبالتالي هو الي اخذ الفلاقة اكثر نهار خرجنا ما قدرناش نمشو على رجلينا بدا يقولي علاش تبيع وانا نقولو لا لا انت وبدينا متضاربين مزقنا المأزر تاعنا وزدنا طريحة في الدار ورغم هذا اصبحنا مع بعض عادي هو يحكيلي كيفاش ضربو باباه وانا تاني ونضحكو
يا ليت الصبى يعود يوما
والبقية بعدين كي نتفكر نحكي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فعلا ما أجمل الطفولة، وما أجمل ذكرياتها، لكن الشيء الوحيد لي مانقدرش نهدر عليه هو الصداقة
عرفتها غير في الرسوم المتحركة هههه ماكانش عندي صديقات في حياتي، بالاك عدات عليا فترات قصيرة جدا نتعرف على ناس
ونتقرب منهم بصح من بعد يروحو، بالاك انا لي ماش مليحة هههه، وبالنسبة للطفولة نتفكر حادثة معينة نهار سكنا في واحد الدار
وتعرفت على طفلة من نفس سني، كانت زعما صديقتي نخرجو نلعبو كيف كيف وكلشي من بعد واحد النهار ضربت ختي
الصغيرة وسبتني هيا دخلتنا ماما قاتلنا رايحين ديرولي الشجارات خلاص، جبتها يوم ولا يومين ما خرجتش نلعب نشوفها
تجي لقدام الدار وتروح، حتى واحد النهار جات صونات في الباب غير حليت مدتلي حاجة وهربت هههه
كي فتحتها لقيتها رسالة، ايماجيني رسالة تاع وقت بكري تاع صديقتي العزيزة آسفة لأنني كنت وقحة معكِ هههه
مازلت للآن نحتفظ بهاد الرسالة هاديك النهار لقيتها عاودت قريتها، وبعتتلي معاها هدية اعتذار زعما، سنسلة من كريات هكا
كيما كريات اللؤلؤ بصح هوما ماش لؤلؤ حاجة قاسية كيما الخشب هكا، بصح بقات أجمل حاجة نشفى عليها
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كانك تتكلمين عني من ناحية الصديقات يامريومة ههههههههه والحمد لله على كل حال، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
كلهن يهربن لا اعلم لماذا ولا اهتم، ماذمت اسالهن ان كنت المخطئة في حقهن ويقلن ان لا
طلعتلهم برك يروحو هكذا، هاربي يهنيكم ويرزقكم بواش تحبوا ان شاء الله ههههههههههه
اممممممممممممم لا اتذكر كثيرا، لكن نادرا ما كنت اخرج لالعب مع الاطفال والجيران دائما كنت في المنزل واحب البقاء لاشاهد مسلسلات وافلام الكرتون
لا يوجد عندي ذكريات مثل هذه هههههههههههه والحمد لله على كل حال
بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي ليليا للموضوع المميز وان شاء الله في ميزان حسناتك
في المتابعة باذن الله، ليس لي ذكريات تخص الموضوع والحمد لله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,280
نقاط التفاعل
24,864
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1,656
قال sami44:
ليليا عقلتها انا الي مدوختني هاذيك الي راهي لاصقة فيم ماشي شيماء مولات القيقاب مثلا اول مرة نشوفها لابسة رمادي :D
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ههههههههههههههه، عندي زماااااااااااااااااااان ملبستش رمادي ياااااااااااااااااو
نونو خاطيني راك غالط فيا منحبش الشعر لقصير هههههههههه
قال لؤلؤة قسنطينة:

@ماغيكاي تشان شيماء أرواحي هنا صبغتي شعرك وماقلتيلناش ههههه
حنا الموضوع قلبناه خلاص رديناه دردشة شوي ويحاوزونا هههه​
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مصبغتوش الله لا يقدر ان شاء الله، مستحيل نصبغ شعغي ااااااو راهو صفغ زعمة دوغيجين ابنتي من عند ربي والحمد لله
كي شغل صفغ والله منكذبش منيش عارفة كيفاه لونوا اكزاكث يتغير كيما الحرباء تماما من عند اللي خلقو والحمد لله خخخخخخخخخخخ
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
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24,600
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1,951
قال sami44:
يخرب بيتك مجنونة تجيك الافكار الي ما تخطرش على بالي
كاش نهار نديرلك باراج ونسرقلك فكرة
ها الهريسة واش تدير تخلي الانسان يطير والتخمام يجيه من كل جهة واقيلا ندورها حار
راني حاصل مع اللغز الجديد كي نكملو نلتى بالموضوع الطيب
انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسبين
لي عوده
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السلام عليكم أخي سامي
بيتي مخروب من يومو يا راجل ههههه
والله عادي أبعث لك بعض الأفكار دون سرقتها والله الهريسة فيها فائدة كبيرة الحار يجعل الأفكار تولع نار هههه
شفت اللغز وهربت يا خويا لازملي بنادول من ألغازك
آمين يا رب ولك بالمثل شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
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قال لؤلؤة قسنطينة:
هادي أنا، كل الحقوق محفوظة 😑
لا يعودو يلعبوهالكم خاطر نعرف بزاف لي يلعبو بتصاور الناس


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اهلا مريومة وانا قلت هذيك انا خاطر نوض شعري فالسما كيما هي ههه
مي ملامحها ليك مش ليا ههه ما تخميش الحقوق لك كوني هانية
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
قال sami44:
كم احن لذكريات الصغر منها الكثير لكن لا اتذكرها كلها ذكراها تأتي تباعا في بعض الايام او لما يحصل موقف مشابه لموقف من ايام الصغر
خاصة ايام الدراسة
في السنة اولى ابتدائي اتذكر كان لي صديق يجلس معي في نفس المكان وكان المعلم اخوه الكبير كنا اشرار من الدرجة الاولى الذبانة ننحو لها جناح
كنا نديرو الاحجار الصغيرة في جيوب المئزر ولما يدور المعلم للصبورة نرمو عليه حجرة مرة انا ومرة هو مرات يفيق ومرات تجوز نورمال ما يحسلهاش وحد المرة ارمى صديقي الحجرة جات في راس المعلم احس بها جا عندنا مباشرة وبدا في التحقيق كل كلمة الي يحس بيه يكذب يعطيه الفلاقة والمشكل انا ما نحشمشو هو بما انه اخوه يحشم منو وبالتالي هو الي اخذ الفلاقة اكثر نهار خرجنا ما قدرناش نمشو على رجلينا بدا يقولي علاش تبيع وانا نقولو لا لا انت وبدينا متضاربين مزقنا المأزر تاعنا وزدنا طريحة في الدار ورغم هذا اصبحنا مع بعض عادي هو يحكيلي كيفاش ضربو باباه وانا تاني ونضحكو
يا ليت الصبى يعود يوما
والبقية بعدين كي نتفكر نحكي
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:ROFLMAO:كنت تقارد بالحجر وانا كنت نتفاهم مع طفل اللي يقعد معايا نديلو اللمجة دايما يحطها بلا جدو ومرة جاب باباه زعمى قال للمعلمة راني نديهالو رحت انا جبتلو بابا ربي يرحمو ودابزو الكبار هههه وبابا جا ليا قالي ديتيلو لمجة نتاعو قتلو لالا هو يمدهالي وحدوا وجبتلو برية رسملي فيها قلب ههههه قتلو شوف واش يبعثلي ودايما يقرصني كي نكونو نقراو ههههههههه وبابا نوضها حرب :ROFLMAO: باباه يطلب فالسماح وضربو قدامي مسكين الطفل ما فهم والو هههههه نوريلو كيفاه النسا من بكري ماكرات :D:D
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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طاقم المرشحين
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16 جوان 2009
المشاركات
8,393
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قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كانك تتكلمين عني من ناحية الصديقات يامريومة ههههههههه والحمد لله على كل حال، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
كلهن يهربن لا اعلم لماذا ولا اهتم، ماذمت اسالهن ان كنت المخطئة في حقهن ويقلن ان لا
طلعتلهم برك يروحو هكذا، هاربي يهنيكم ويرزقكم بواش تحبوا ان شاء الله ههههههههههه
اممممممممممممم لا اتذكر كثيرا، لكن نادرا ما كنت اخرج لالعب مع الاطفال والجيران دائما كنت في المنزل واحب البقاء لاشاهد مسلسلات وافلام الكرتون
لا يوجد عندي ذكريات مثل هذه هههههههههههه والحمد لله على كل حال
بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي ليليا للموضوع المميز وان شاء الله في ميزان حسناتك
في المتابعة باذن الله، ليس لي ذكريات تخص الموضوع والحمد لله
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
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اهلا وسهلا أختي
ولو من العائلة لم تملكي أولاد العم أو خال فتاة من العائلة صديقة لك
ولو حتى أختك
لا بأس غاليتي ونحن لك أخوات وصديقات وإن شاء الله تعوضين هذا مع بناتك يا رب
تحياتي لك أختي شيمو
 
العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو مُشارك ::
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12 جويلية 2018
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فكرتيني في ايام الطفولة الي عمرهم ماراح يرجعو للاسف غاليتي كانت ايام جميلة نتفكر بنات عمي واولاد الجيران كنا نلعبو الغميضة وايضا كنا نلعبو لعبة متكونة من فريق شرطة وفريق متهمين كنا نجرو ونلعبو حتى يطيح الليل ،ههه وعندي مشنشفت شعورات بنات عمي خطرة نلعبو خاطرة ندابز .
هههههه علابالك واش تفكرت وجاني الظحك في ايام دراسة كان واحد الولد يقعد في الطاولة الي قبلي من وقت ماندخلو للحصة وهو يخزر فيا كون غير شباب ماعليش هههههه ويهدر بزاف الي نقول ماعنديش يجيبهالي ومبعد تقلقت منو وحذرتو قتلو تزيد تهدر معايا نخبر اخي قالي معليش كل شيء منعندك مليح كان حاسب راني نتمسخر وانا اخي كان يقرا في نفس المتوسطة الي نقرأ فيها وكان هو زعيم فيها نهار خبرت اخي عليه حكمو عطاه طرايحة تاع كلاب من هاذاك اليوم ولا يعيطلي أختي مسكين وهو ولا عاسني من كاش واحد يتبلاني ههههههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,393
نقاط التفاعل
24,600
النقاط
1,951
قال العيون الخضراء:
فكرتيني في ايام الطفولة الي عمرهم ماراح يرجعو للاسف غاليتي كانت ايام جميلة نتفكر بنات عمي واولاد الجيران كنا نلعبو الغميضة وايضا كنا نلعبو لعبة متكونة من فريق شرطة وفريق متهمين كنا نجرو ونلعبو حتى يطيح الليل ،ههه وعندي مشنشفت شعورات بنات عمي خطرة نلعبو خاطرة ندابز .
هههههه علابالك واش تفكرت وجاني الظحك في ايام دراسة كان واحد الولد يقعد في الطاولة الي قبلي من وقت ماندخلو للحصة وهو يخزر فيا كون غير شباب ماعليش هههههه ويهدر بزاف الي نقول ماعنديش يجيبهالي ومبعد تقلقت منو وحذرتو قتلو تزيد تهدر معايا نخبر اخي قالي معليش كل شيء منعندك مليح كان حاسب راني نتمسخر وانا اخي كان يقرا في نفس المتوسطة الي نقرأ فيها وكان هو زعيم فيها نهار خبرت اخي عليه حكمو عطاه طرايحة تاع كلاب من هاذاك اليوم ولا يعيطلي أختي مسكين وهو ولا عاسني من كاش واحد يتبلاني ههههههه
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السلام عليكم اختي
اسعدني تواجدك جدا جزاك الله كل خير يا رب
هههه راه كي عبد القا اللي كان زوجي فالطفولة هههه واحنا عندنا 6 سنين برك ههه رجع يقول اختي نتاع بو محتم هههه
ايه يا واش كنا ندابزو مع لبنات انا الشعر نقطعو غير والبوبيات اللي نعرف بوبيتها عزيزة عليها ندقدهالها باه نبرد نخليها تبكي حتى تزراق ونزيدك انا قليلة صحة من بكري يعني انا نبان اصغر منهم مع انو نفس السن مي القوة اكثر منهم هههه
والله أيام لا تعوض أبدا الحمد لله على كل شيء الله يجعل أيامنا القادمة فيها العوض
شكرا لك
 
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