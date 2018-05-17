أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,389
الإعجابات
59,366
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
اسئلة-الاسبوع-الاول-المسابقة-الدينية.gif


طريقة المشاركة :

-هي مسابقة أسبوعية

-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها

-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية

-ويضع اجاباته فيه.

-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .

الجوائز:

الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية




شاركوا لتستفيدوا


مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها

@@الامين محمد
@@الحلم الوردي
@@أم ياسمين
dz


يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة
والفائز
 
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