أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية







طريقة المشاركة :



-هي مسابقة أسبوعية



-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها



-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية



-ويضع اجاباته فيه.



-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .



الجوائز:



الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية



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شاركوا لتستفيدوا





مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها



@ @الامين محمد

@ @الحلم الوردي

@ @أم ياسمين

dz dz

يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة

والفائز

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