أسئلة الأسبوع الأول المسابقة الدينية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 20 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,389
- الإعجابات
- 59,366
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
طريقة المشاركة :
-هي مسابقة أسبوعية
-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها
-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية
-ويضع اجاباته فيه.
-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .
الجوائز:
الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية
شاركوا لتستفيدوا
مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها
@@الامين محمد
@@الحلم الوردي
@@أم ياسمين
dz
يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة
والفائز
والفائز