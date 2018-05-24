أسئلة الأسبوع الثاني المسابقة الدينية

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
بسم الله
بعد مرور أسبوع على التنافس في المسابقة الدينية للأسبوع الأول
و إعلان النتائج
aتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول
نقدم إليكم الأسئلة الدينية للأسبوع الثاني على أن توضع الإجوية في موضوع واحد في قسم صندوق الاجوبة
بالتوفيق للجميع

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طريقة المشاركة :

-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية ويضع اجاباته فيه.

-خميس كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .


و الفائز سيتحصل على وسام +100 نقطة شرفية






شاركوا لتستفيدوا


مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها

@@الامين محمد
@@الحلم الوردي
@@أم ياسمين
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