أسئلة الأسبوع الثاني المسابقة الدينية

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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بسم الله
بعد مرور أسبوع على التنافس في المسابقة الدينية للأسبوع الأول
و إعلان النتائج
aتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول
نقدم إليكم الأسئلة الدينية للأسبوع الثاني على أن توضع الإجوية في موضوع واحد في قسم صندوق الاجوبة
بالتوفيق للجميع
طريقة المشاركة :
-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية ويضع اجاباته فيه.
-خميس كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .
و الفائز سيتحصل على وسام +100 نقطة شرفية
شاركوا لتستفيدوا
مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها
@@الامين محمد
@@الحلم الوردي
@@أم ياسمين
dz
بعد مرور أسبوع على التنافس في المسابقة الدينية للأسبوع الأول
و إعلان النتائج
aتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول
نقدم إليكم الأسئلة الدينية للأسبوع الثاني على أن توضع الإجوية في موضوع واحد في قسم صندوق الاجوبة
بالتوفيق للجميع
طريقة المشاركة :
-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية ويضع اجاباته فيه.
-خميس كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .
و الفائز سيتحصل على وسام +100 نقطة شرفية
شاركوا لتستفيدوا
مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها
@@الامين محمد
@@الحلم الوردي
@@أم ياسمين
dz