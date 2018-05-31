أسئلة الأسبوع الثالث المسابقة الدينية

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الحلم الوردي

الحلم الوردي

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طريقة المشاركة :

-هي مسابقة أسبوعية

-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها

-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية

-ويضع اجاباته فيه.

-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .

الجوائز:

الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية







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مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها

@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz

يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة
والفائز

ملاحظة:الجائزة المالية تقتصر مرة واحدة على كل فائز طيلة المسابقة. و بالتالي من فاز في الاعداد السابقة يمكه المشاركة و لكن جائزته تكون عبارعة نقاط فقط و الجائزة المالية تمر للفائز الذي بعده
 
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