أسئلة الأسبوع الثالث المسابقة الدينية

الحلم الوردي
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 21 مارس 2010
- المشاركات
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- الإعجابات
- 68,007
- النقاط
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- الإقامة
- عالم النسيان
- الجنس
- أنثى
طريقة المشاركة :
-هي مسابقة أسبوعية
-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها
-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية
-ويضع اجاباته فيه.
-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .
الجوائز:
الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية
شاركوا لتستفيدوا
مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها
@الامين محمد
@الحلم الوردي
@أم ياسمينdz
يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة
والفائز
ملاحظة:الجائزة المالية تقتصر مرة واحدة على كل فائز طيلة المسابقة. و بالتالي من فاز في الاعداد السابقة يمكه المشاركة و لكن جائزته تكون عبارعة نقاط فقط و الجائزة المالية تمر للفائز الذي بعده
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