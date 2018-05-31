أسئلة الأسبوع الثالث المسابقة الدينية



طريقة المشاركة :

-هي مسابقة أسبوعية

-كل أسبوع يتم وضع 5 أسئلة من طرف القائمين عليها

-يفتح العضو موضوعا في صندوق الاجوبة يكتب فيه :مشاركتي في المسابقة الدينية الاسبوعية

-ويضع اجاباته فيه.

-كل أسبوع نضع الاجوبة مع الفائز .

الجوائز:

الفائز يتحصل على وسام +100 نقطة شرفية

شاركوا لتستفيدوا

مع تحيات طاقم المسابقة الساهر على انجاحها

يوم الخميس المقبل ان شاءالله نعلن عن الاجوبة

والفائز