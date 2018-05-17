المسابقة الثقافية الرمضانية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~
كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:
كل يوم نقوم بطرح سؤالين وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليها من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية في صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار 20 يوما وسنقوم بعد انتهاء
الشهر الفضيل بإذن الله بفرز الأجوبة وإعلان الفائزين الثلاث في المسابقة
جوائز المسابقة:
الفائز الأول يتحصل على وسام
+ 500 نقطة
الفائز الثاني يتحصل على وسام
+ 350 نقطة
الفائز الثالث يتحصل على وسام
+ 250 نقطة
الأوسمة يعلن عنها لاحقا.
بالتوفيق للجمـيع
المسابقة تحت اشراف:
@أم ياسمينdz
@الامين محمد
أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا
ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر
الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله
ومبارك علينا وعليكم الشـهر |~
كما عودناكم في رمضان من كل سنة تشهد اللمة مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة
المجالات من أجل كسب معلومات جديدة .
طريقة سير المسابقة:
كل يوم نقوم بطرح سؤالين وعلى الأعضاء الذي يريدون المشاركة الإجابة
عليها من خلال فتح موضوع واحد فقط أؤكد وااحد فقط بعنوان مشاركتي في المسابقة الثقافية في صندوق الاجوبة
ويدرج الإجابات في نفس الموضوع على مدار 20 يوما وسنقوم بعد انتهاء
الشهر الفضيل بإذن الله بفرز الأجوبة وإعلان الفائزين الثلاث في المسابقة
جوائز المسابقة:
الفائز الأول يتحصل على وسام
+ 500 نقطة
الفائز الثاني يتحصل على وسام
+ 350 نقطة
الفائز الثالث يتحصل على وسام
+ 250 نقطة
الأوسمة يعلن عنها لاحقا.
بالتوفيق للجمـيع
المسابقة تحت اشراف:
@أم ياسمينdz
@الامين محمد