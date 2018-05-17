بسم الله الرحمن الرحيم

هذا المشروع الضخم يعتبر تحدي كبير فهو فريد من نوعه

أردت من خلاله ترجمة الكتاب المعروف لدى كل مسلم و مسلمة

إنه كتاب

حصن المسلم

من منا لا يعرف هذا الكتاب الصغير الكبير وهو يعتبر سهل و خفيف

يحمل أذكار و أدعية تفيدنا في دنيانا و في آخرتنا

أردت من خلاله إعادة نسخته بطابع حديث سمعي بصري من خلال أشرطة

وهذا بإستعمال أحدث التكنولوجيا في مجال التحريك و عالم الثريدي

ومع البحث وجدت عدة مصادر قامت بترجمة هذا الكتاب إلى العديد من اللغات

وهذا ما سهل لي من الوقت الكبير من ناحية النص سواء سمعيا أو كتابيا

كنت أتمنى وجود أعضاء يساعدونني في الأداء الصوتي

خصوصا ممن يملكون أصوات جميلة نقية تصلح للقيام بمهام إلقاء النصوص

لكني لم أجد المساعدة

لهذا لجأت إلى تقنية الروبوهات التي تترجم مباشرة النص إلى كلام

طبعا هي خالية من المشاعر ولكن هذا ما وجدت

فإن كان شخص لديه صوة جميل يستطيع أن يتصل بي ليقوم بهذا المهام

ولك أن تتخيل الأجر لأنها تعتبر صدقة جارية فكل شخص يشاهد الشريط إلا ولك الأجر

فهي فرصة وباب للصدقة

فنحن نعمل هذا بالمجان

فهو عمل خيري تربوي إجتماعي و ديني في نفس الوقت

ومن هذا المنطلق أردت إتساع رقعة دائرة المشاهد لغير المسلمين

و بالخصوص المسلمين الغير ناطقين باللغة العربية

لذى إخترت أهم اللغات وهي الإنجليزية و الفرنسية

هذه النسخة الأولى هي نسخة تجريبية فقط بالرغم من ضخامتها وكثرة أشرطتها

فهي محتاجة لعدة تعديلات و تحسينات أهمها وكما ذكرت الأداء الصوتي

فلكل من يعرف شخص له صوة سلس

لسانه ينطق و بسلاسة سواء العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية

أن يدله على هذا المشروع

فكل ما عليه فعله سوى إعادة ما يسمعه في الأشرطة

ليسجلها و يبعث لي تسجيلاته وأنا بدور ي أنزع أصوات الروبوهات

وأعيد دمج الصوة المسجل مع الصور المتحركة

في نسخة جديدة أكثر إحترافية من هذه النسخة

فعلى بركة الله أبدأ

و كل من لديه ملاحظة نافعة فلا يبخل علينا بالردود

و أخيرا لا تنسوني بالدعاء

و شكرا