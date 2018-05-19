طريقة فتح محادثة جديدة (الرسائل الخاصة) و طريقة ارفاق صورة في موضوع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مرحبا بكم اخواني و اخواتي

وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية

و نتمنى لكم اوقات سعيدة معنا

في هذا الطرح سنشرح لكم كيفية فتح محادثة خاصة (الرسائل الخاصة) مع شخص او مجموعة اشخاص

حيث انه بهذه الطريقة يمكن لك التواصل مع الادارة لتحويل معلومات الخاصة بالاقسام التجارية او انك تريد تنبيه

الادارة بشيء مهم أو طرح انشغال مستعجل

نبدأ على بركة الله

لفتح محادثة جديدة اتبع احد الطريقتين:

الطريقة1: تدخل على الملف الشخصي(1) للمرسل اليه او من مشاركاته في احد المواضيع وتضغط على اسمه تظهر لك واجهة صغيرة تختار منها بدء محادثة(2). و تكلم باقي المراحل

الطريقة2: في اعلى المنتدى على الجهة اليسرى تجد عبارة المحادثات(1) تضغط عليها قم تختار بدء محادثة جديدة(2)

صورة توضيحية

بعدها تظهر لك الواجهة التالية و تتبع الشرح المصور التالي

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لمتابعة المحادثات التي تصلك

في اعلى المنتدى على الجهة اليسرى تجد عبارة المحادثات(1) تضغط عليها قم تختار المحادثة التي تريد المشاركة فيها(2)

بعدها تظهر لك المحادثة

صورة توضيحية

لكي تشارك في المحادثة التي وصلتك تدخل عليها و تكتب مشاركة(1) و تضغط على نشر الرد(2)

كما هو موضح في الشرح التالي التالي

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