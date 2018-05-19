هلوسة الليالي ~الليلة 1 قبل 1000 ليلة

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طاقم المشرفين
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السلام عليكم
ها قد حل علينا رمضان بالخير والبركات وقد اجتمعنا مرة اخرى في هذه اللمة العزيزة
ان شاء الله نصوموه بالصحة والهناء والعافية
بشوارع ميلانو كان الجو غائم وأمطار خفيفة هذيك لي يقولك عليها تشمخ الراعي بلا مايفيق
كي شغل الحال تاع اليوم يا سبحان الله
الساعة تشير الى التاسعة ليلا بتوقيت ايطاليا بين الازقة اتجول لأبحث عن منزل
ألباتشو الذي اخبروني انه من أكبر مهربي الحميصة تاع الكارانطيطا
فأيقنت أن المهمة لم تكن سهلة لكن في خاطر صديقي حكيم ستوري أفعل المستحيل لإسعاده
صديقي هذا تعرف على فتاة ايطالية باش تخرجو من لغبينة
مي الزهر لا يأتي لكامل الناس الله غالب ماعندوش الزهر هو
تلك الفتاة في الأخير هي ابنت ألباتشو الوحيدة مهرب الحميصة
خصارا ماعندهاش ختها
وبما أنهم أصحاب مال وجاه خافت من أبوها تصارحو بلي حبت تتزوج من افريقي
فقررو أن ينفصلو وبما أنو حكيم راسو يابس قال غير هي لي نديها
ولأن المشاكل مع الزواج دائما يطيحون على رأسي دفعة واحدة
( لي كانو معانا لعوام ليفاتو يعرفوني هاهاهاه )
قررت أن اساعد حكيم ونجيبلو البنت
بالمناسبة لوكان تعرفو اسمها
المشكل انا ومعلباليش اسمه مي هي البنت الوحيدة للأخطبوط ألباتشو
درنا خطا تشبه لخطت برهومة في روما مي ماشي كيف كيف لاتشبهها ابدا
حقا لم أقل لكم بأنني ذهبت مع حكيم اونبيرسون لإختطافها وتزويجها له
رسمنا الخطة جيدا على طريقة بريزون براك
بصح في ورقة ودرنالها فوطوكوبي عند لي يديرو فوطوكوبي بيانسور ولكن لم يخلص علينا قالنا كادو تاع العرس
وفي ذلك الشارع الفخم ورائحة البيتزا والمعكارونة الايطالية تفوح في المكان
وانا بديت نجوع وراني ديجا تشهيتها واع واع واع
بحثنا عن ظالتنا فوجدناها بعدما سقسينا مول لي يبيع لكرانطيطا في ذلك
فوجهنا الى ذلك القصر المزركش بالألماص من الخارج وعلى قبته توجد حبة حمص
فلمحتها من بعيد فنظرت الى صديقي حكيم
فأشعر أبياتا وعيناه تدمع شوقا للقائها
سألتني حبيبتي عن أكلتي المفضلة *** و طبعا اجبتها بالكرانتيكا
سأحبها مادامت حبيبتي تأكلها *** وأبوها سيصبح نسيبي وماشي صاحبي
فإغرورقت عيني بالدموع من شدة مرارة الأبياتي فألمتني كرشي مزيا لي جبت معايا سميكتا شربت منها جغمات في الماء
ومع تلك الكلمات والغزل وصلنا الى البيت المنشود
وقفنا أمام الباب فإذا بها تعج من الحراس والخدم
فقلت يا أخا العرب لوكان تبدل رايك وتدي خدوجة بنت السي موح جاركم ماشي خير
فقال بنبرة صوت عالية وغليظة
والله واقيل عندك الحق أيا نولو أحسن لنا
حتى لمحتها من بعيد في شرفت غرفتها تلوح بمنديل أبيض ناصع كوجهها
فضربت حكيم بصفعة
منك سيريو تخليها وتدي خدوجة تبا لك يا أخا العرب
فتوكلنا على الله وبدأنا بتنفيذ الخطة
حتى دخلنا متسللين الى غرفتها تسلقت الجدار حتى وصلت الى شرفتها
دقدقت عليها الباب فتحت لي الباب وانا من قوة الحشمة بسلامتي حطيت رأسي
فقلت لها Dai, i miei futuri fratelli sono passati
الطرجمة هههه من عمي غوغل كتبتها في ورقة قبل ما نزدمو
هيا مرت اخويا المستقبلية أسرعي نهرب فحكيم ينتظرنا بالاسفل
فبيه بيه بدلت ملابسها وقفزت من الشرفة
ماشي كيما شي عيباد تاعنا مايجو يخرجو تقول راح يصدروها
فلمحنا أخي حكيم حتى اقترنا منه فوجدناه على ألحان نوارة نوارة شابة ومسرارة
وفي تلك اللحظة دخل علينا أبوها ألباتشو
أشهر مسدسه نحونا وبدأ يتكلم حتى وصل الى جملة Chi si muove morirà
هنا فهمتها فلم يعد دواء السميكتا ينفعني رغم أني دوزيتلها الجرعة ومع هذا لم تفلح
فأيقنت أننا ميتين لامحالة فجبدت نفس عميق
عمي الباتشو جيناكم بالحسب والنسب طالبين بنتكم نوارة لوليدنا حكيم
فتبسم عمي ألباتشو وقال
هنيتوني منها لاتصلح لشيء أدوها والعرس عليا
هذي طرجمتها مور ماوصلنا لدار مي فهمتلو
فتوسوس حكيم من كلامه بصح قال في خاطر الزين نريسكي عليها يابن عمي
فخلى سبيلنا وزادنا شكارة تاع كارانطيطا باش نديرو بيها العرس
شكرناه على حسن الضيافة ولبق الاستقبال
فعدنا الى بلادنا وتزوجا ودرنا عرس مgلب بالزرنا والطبل
فعاشى مهنيين في دارهم
لكن ماحصلش بيها كيما قال عمي ألباتشو الله يذكرو بالخير
شفتو هكذا وماعرضكمش للعرس
آه يا خويا @hakim story مشحاح لهذي الدرجة
في ليالي قادمة ابقاو معانا
ماديروش عليا
سلام
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