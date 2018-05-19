هلوسة الليالي ~الليلة 1 قبل 1000 ليلة

السلام عليكم

ها قد حل علينا رمضان بالخير والبركات وقد اجتمعنا مرة اخرى في هذه اللمة العزيزة

ان شاء الله نصوموه بالصحة والهناء والعافية

بشوارع ميلانو كان الجو غائم وأمطار خفيفة هذيك لي يقولك عليها تشمخ الراعي بلا مايفيق

كي شغل الحال تاع اليوم يا سبحان الله

الساعة تشير الى التاسعة ليلا بتوقيت ايطاليا بين الازقة اتجول لأبحث عن منزل

ألباتشو الذي اخبروني انه من أكبر مهربي الحميصة تاع الكارانطيطا

فأيقنت أن المهمة لم تكن سهلة لكن في خاطر صديقي حكيم ستوري أفعل المستحيل لإسعاده

صديقي هذا تعرف على فتاة ايطالية باش تخرجو من لغبينة

مي الزهر لا يأتي لكامل الناس الله غالب ماعندوش الزهر هو

تلك الفتاة في الأخير هي ابنت ألباتشو الوحيدة مهرب الحميصة

خصارا ماعندهاش ختها



فقررو أن ينفصلو وبما أنو حكيم راسو يابس قال غير هي لي نديها

ولأن المشاكل مع الزواج دائما يطيحون على رأسي دفعة واحدة

( لي كانو معانا لعوام ليفاتو يعرفوني هاهاهاه )

قررت أن اساعد حكيم ونجيبلو البنت

بالمناسبة لوكان تعرفو اسمها

المشكل انا ومعلباليش اسمه مي هي البنت الوحيدة للأخطبوط ألباتشو وبما أنهم أصحاب مال وجاه خافت من أبوها تصارحو بلي حبت تتزوج من افريقيفقررو أن ينفصلو وبما أنو حكيم راسو يابس قال غير هي لي نديهاولأن المشاكل مع الزواج دائما يطيحون على رأسي دفعة واحدة( لي كانو معانا لعوام ليفاتو يعرفوني هاهاهاه )قررت أن اساعد حكيم ونجيبلو البنتبالمناسبة لوكان تعرفو اسمهاالمشكل انا ومعلباليش اسمه مي هي البنت الوحيدة للأخطبوط ألباتشو

درنا خطا تشبه لخطت برهومة في روما مي ماشي كيف كيف لاتشبهها ابدا

حقا لم أقل لكم بأنني ذهبت مع حكيم اونبيرسون لإختطافها وتزويجها له

رسمنا الخطة جيدا على طريقة بريزون براك

بصح في ورقة ودرنالها فوطوكوبي عند لي يديرو فوطوكوبي بيانسور ولكن لم يخلص علينا قالنا كادو تاع العرس



وانا بديت نجوع وراني ديجا تشهيتها واع واع واع

بحثنا عن ظالتنا فوجدناها بعدما سقسينا مول لي يبيع لكرانطيطا في ذلك

فوجهنا الى ذلك القصر المزركش بالألماص من الخارج وعلى قبته توجد حبة حمص

فلمحتها من بعيد فنظرت الى صديقي حكيم

فأشعر أبياتا وعيناه تدمع شوقا للقائها وفي ذلك الشارع الفخم ورائحة البيتزا والمعكارونة الايطالية تفوح في المكانبحثنا عن ظالتنا فوجدناها بعدما سقسينا مول لي يبيع لكرانطيطا في ذلكفوجهنا الى ذلك القصر المزركش بالألماص من الخارج وعلى قبته توجد حبة حمصفلمحتها من بعيد فنظرت الى صديقي حكيمفأشعر أبياتا وعيناه تدمع شوقا للقائها

سألتني حبيبتي عن أكلتي المفضلة *** و طبعا اجبتها بالكرانتيكا

سأحبها مادامت حبيبتي تأكلها *** وأبوها سيصبح نسيبي وماشي صاحبي

فإغرورقت عيني بالدموع من شدة مرارة الأبياتي فألمتني كرشي مزيا لي جبت معايا سميكتا شربت منها جغمات في الماء

ومع تلك الكلمات والغزل وصلنا الى البيت المنشود

وقفنا أمام الباب فإذا بها تعج من الحراس والخدم

فقلت يا أخا العرب لوكان تبدل رايك وتدي خدوجة بنت السي موح جاركم ماشي خير

فقال بنبرة صوت عالية وغليظة

والله واقيل عندك الحق أيا نولو أحسن لنا

حتى لمحتها من بعيد في شرفت غرفتها تلوح بمنديل أبيض ناصع كوجهها

فضربت حكيم بصفعة

منك سيريو تخليها وتدي خدوجة تبا لك يا أخا العرب

فتوكلنا على الله وبدأنا بتنفيذ الخطة

حتى دخلنا متسللين الى غرفتها تسلقت الجدار حتى وصلت الى شرفتها

دقدقت عليها الباب فتحت لي الباب وانا من قوة الحشمة بسلامتي حطيت رأسي

فقلت لها Dai, i miei futuri fratelli sono passati

الطرجمة هههه من عمي غوغل كتبتها في ورقة قبل ما نزدمو

هيا مرت اخويا المستقبلية أسرعي نهرب فحكيم ينتظرنا بالاسفل

فبيه بيه بدلت ملابسها وقفزت من الشرفة

ماشي كيما شي عيباد تاعنا مايجو يخرجو تقول راح يصدروها

فلمحنا أخي حكيم حتى اقترنا منه فوجدناه على ألحان نوارة نوارة شابة ومسرارة

وفي تلك اللحظة دخل علينا أبوها ألباتشو

أشهر مسدسه نحونا وبدأ يتكلم حتى وصل الى جملة Chi si muove morirà

هنا فهمتها فلم يعد دواء السميكتا ينفعني رغم أني دوزيتلها الجرعة ومع هذا لم تفلح

فأيقنت أننا ميتين لامحالة فجبدت نفس عميق

عمي الباتشو جيناكم بالحسب والنسب طالبين بنتكم نوارة لوليدنا حكيم

فتبسم عمي ألباتشو وقال

هنيتوني منها لاتصلح لشيء أدوها والعرس عليا

هذي طرجمتها مور ماوصلنا لدار مي فهمتلو

فتوسوس حكيم من كلامه بصح قال في خاطر الزين نريسكي عليها يابن عمي

فخلى سبيلنا وزادنا شكارة تاع كارانطيطا باش نديرو بيها العرس

شكرناه على حسن الضيافة ولبق الاستقبال

فعدنا الى بلادنا وتزوجا ودرنا عرس مgلب بالزرنا والطبل

فعاشى مهنيين في دارهم

لكن ماحصلش بيها كيما قال عمي ألباتشو الله يذكرو بالخير



آه يا خويا @hakim story مشحاح لهذي الدرجة شفتو هكذا وماعرضكمش للعرسآه يا خويامشحاح لهذي الدرجة

في ليالي قادمة ابقاو معانا

ماديروش عليا