نص شاف اللمة في تقديم سوفلي

Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم


بدون اي مقدمات ليوم راح تتخلط في اللمة لي لحق الاول بصحتو لي مالحقش كي نعاودولها نخليولو يامحاينك صباعتيكم تاكلوهم على جال السوفلي هذا ههههه
( هذي المقدمة تاع لي يوتوبوز ماشي تاعي ههه انا انسان بسيط هههه )

المهم ليوم قلت نجي نحطلكم هذو الصور تاع نص شاف اللمة هههه
خاطرش ماشي انا لي خدمت لعجينة هههه
خويا الصغير هو لي خدمها وعجنها هههه
والحشو يما لي طيباتو
وانا واش درت ؟؟
ايييه صح انا هو الصح هنا هههه
علاه مزال ماشفتوش الصور ههههه
اهبطو شوفوهم وولو اطلعو اقراو بصح هبطو معاكم مشوارة برك خاطرش مراحش تتحملو هههه

على كل حال انا لي فتحت لعجينة بالحلال هكذاك تقولولو انتم ياخي
ماجبتهمش مدورين مي خرجو شابين
( يما لي قالتلي وهذي راك تشوف فيها دائرة هههه )
نفتحو لعجينة الى دائرة هذي باين سيدتي
نحطو شويا فرماج
ممبعد نزيدو شويا الحشو هذاك
( شوفو الصورة تفهمو علبالي تلفتلكم ههه )

المهم الحشو فيه تشكتشوكة بصل وطوماطيش
ممبعد سيدتي وسادتي هنا تكمن سر المهنة
نحكمو لعجينة بهدوء كيما قالت يما هههه
نقلبوها فوق الحشو هذا ونجيبو فرشيطة بسرعة قبل ما تولي لعجينة خاطرش خداعة كي تكون ماخمرتش شويا هههههه

هنا كملت المرحلة السهلة
يامحاينكم الصعبة تكمن كي تروح ترفدها هههه
تكون شابة تولي مزعوقة وتتكرفص كامل
هناك لي تعايرني يما
( هذي جرانة تكسلت هههه )

وبعد مشقة وضعها في السنيوة
نرشها بالقليل من هذاك لي ملفوق نسيت اسمو هههه
اه خلاص جلجلان نورمالمو هههه

سيداتي سادتي بعد كل هاذا ندخلها الى الفرن على درجة حرارة والله معلباليش شحال هههه
حتى الوقت معلباليش خويا لي كان يعس فيها هههههههه

وبهذه المناسبة واقيل ضيعتلكم نص ساعة وانتم تقراو في حاجة ساهلا وقديمة هههههه
المهم المشاركة
ولا واش قال @السلطانة هههههه

IMG_20200506_161126.jpg



IMG_20200506_161340.jpg


IMG_20200506_161506.jpg

شهية طيبة
دمتم في رعاية الله وحفظه
والسلام عليكم
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: عضو شرفي::
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
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النقاط
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ههههههه عجبتنييي تااع نص شاااف
لالا والله غير شااااف ونص و23 😂😂😂😂😂
غيررر خرج شكل ملييح انا قريت موضوع اكل ونا خايفة نلقا مندبة ميي سلامااات لقيت لحالة مليحة
وش نقوولك يعطييك الصحةةة وبصحتكمممم
ومزية انا لولة لي دخلت باه نديهم كامل علبلك نحب سوفلي بزااف 😍😍😍😍😍
 
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