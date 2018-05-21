فطائر بالفرن

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
salam.gif

أهلاً بكم وصح فطوركم
الله يعينّا على الصيام وصالح الأعمال

نزولاً عند رغبة أختي @yaso ياسمين قررت اليوم مشاركتكم طريقة عمل الفطائر
والآن إلى ..


طريقة-التحضير.gif


4 كوب دقيق
1 كوب حليب
1 كوب ماء
ثلاث أرباع الكوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملح حسب الرغبة

ربع كيلو لحم مفروم
2 بصل مفروم
بقدونس [حسب الرغبة]


نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها في آن واحد ونعجنها حتى نحصل على عجينة تلتصق باليد
وطرية جداً

IMG_9766.JPG

IMG_9767.JPG

نترك العجينة ترتاح من 30-60 دقيقة
وفي هذه الأثناء نقوم بوضع مقلاة على النار فيها القليل من الزيت والبصل ونقوم بطهي اللحم المفروم
للحشوة وما أن ينضج اللحم نرفع المقلاة ونتركه يبرد

IMG_20180520_195308.jpg

IMG_9768.JPG

ثم نكشف عنها الغطاء ونبدأ بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة متساوية

IMG_9771.JPG

نقوم بفرد كل قطعة بواسطة يدينا ثم نبدأ بحشي الفطائر

IMG_9772.JPG

IMG_9773.JPG

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية من الأعلى والأسفل
وتخبز الفطائر إلى أن تحمر على هذا الشكل

IMG_9777.JPG

IMG_20180520_210644.jpg


IMG_20180520_210741.jpg

وهذه للتعذيب

IMG_20180520_210734.jpg

أرجوا أن تكون وصفتي قد نالت إعجابكم
إلى المبتقى بإذن الله مع وصفة جديدة

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Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
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أنثى
#4
يعطيك الصحة حنونة وشكرا على مشاركتنا الوصفة
بالهناء والشفاء
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإقامة
من الشرق
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أنثى
#5
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله فطائر تشهي تسلم يديك حبيبتي
بالصحة والعافية
 
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