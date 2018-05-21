فطائر بالفرن

أهلاً بكم وصح فطوركم

الله يعينّا على الصيام وصالح الأعمال

نزولاً عند رغبة أختي @yaso ياسمين قررت اليوم مشاركتكم طريقة عمل الفطائر

والآن إلى ..

4 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 كوب ماء

ثلاث أرباع الكوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

ملح حسب الرغبة

ربع كيلو لحم مفروم

2 بصل مفروم

بقدونس [حسب الرغبة]

نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها في آن واحد ونعجنها حتى نحصل على عجينة تلتصق باليد

وطرية جداً

نترك العجينة ترتاح من 30-60 دقيقة

وفي هذه الأثناء نقوم بوضع مقلاة على النار فيها القليل من الزيت والبصل ونقوم بطهي اللحم المفروم

للحشوة وما أن ينضج اللحم نرفع المقلاة ونتركه يبرد

ثم نكشف عنها الغطاء ونبدأ بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة متساوية

نقوم بفرد كل قطعة بواسطة يدينا ثم نبدأ بحشي الفطائر

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية من الأعلى والأسفل

وتخبز الفطائر إلى أن تحمر على هذا الشكل

وهذه للتعذيب