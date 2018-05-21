طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــة ۞ | الْعَدَدُ الثَّانِي | ۞

Salah eddin

Salah eddin

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ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسيدي ...

أهلا و سهلا بكم كي العادة ( ولو انو العدد الثاني فقط ) في سلسلة :

طَرَآئفُ وَ حَكَـــآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــة

يا سيدي كيما راكم عارفين ... هذي السلسلة نجيبو فيها حكايات شعبية ... نزهاو بيها و نزهو بيه الحالة و هكذا ... بلا ما نكثرو الكلمة و ندخلو مباشرة في الحكاية ...

...
المهم يا سيدي قالك هذا واحد السيد ... انسان كبير ... شيخ المخلوق في عمرو كذا و مثله ههه ... المهم يا سيدي الشيخ الكبير هذا واحد النهار مرض ...

مرض حكماتو كرشو ولا راسو مش عارف ... المهم كي مرض راح للطبيب ... الطبيب كي شاف حالتو ... قالو يا الحاج ... راك مريض بكذا مرض ...

و الصيام نشالله ق انساه ... يعني قالو بلي ما يقدرش يصوم رمضان ...

الحاج قاضتو العفسة الحق ... السيد حياتو قاع صايم ... صايم قريب 70 سنة ... و في آخر عمرو يقولو الطبيب ما تصومش ...

المهم الشيخ قاضتو شوية و في الاخير ... سلم بالأمر و قالك هذي هي الصحة ولازم ناخذو راي الطبيب و كذا ...

المهم ... لحق رمضان ... والحاج فيه أوبصيون ... الصيام ما يصومش .... بصح السحور هو الأول في الطابلة :ROFLMAO:هههه

ينوض يبرح ع الطابلة راني نقولك:LOL: ... و ينوض قاع العايلة بالعياط تاعو ... ياتل العياط يخرج من الحيوط ينوض معاه قاع الجيران ...:LOL:

المهم في واحد النهار ... وقيلا نهارها 15 رمضان ... و الذراري صايمين و كذا ... في ليلتها ... العزوج لهات مع الذراري ياك الذاراري يصومو 15...

و تعبت معاهم الحق المخلوقة في الفطور و كذا ... ههه ... المهم ...ايا تعبت الحاجة و رقدت ... و رقدت رقدة عميقة...

و هي راقدة نسات السحور قاع ... و واحد في العايلة ماناض يتسحر ... و طلع النهار ...

المهم الحاج سي خونا راقد ... الفطنة الي جابتو ... يسمع في العصافير تزقزق ..:ROFLMAO: هههه ... و ينوض ربعو مقلوب الحاج :mad:... و ينوض الموتور تاع العياط ...

و يقول ربي : "... كذا !!... عزايج تاخير الزمان !!... نسيتونا في السحور !! ... نطلقك !!.... نجيب عزوج اخرى في بلاصتك !! ":ROFLMAO::ROFLMAO: هههه

المهم الحاجة كي سمعت آفير طلاق ... قاضها الحال ... و ناضت ليه : " ... قاتلو وش بيك اسيدي ؟؟... ياك راك مش تصوم علاه راكي تريكلامي ع السحور !!!؟؟؟ "

و الحاج كي جبدتلو العزوج لافير تاع الصيام ... ما عجبوش الحال ... في ميزكم وش قاللها ؟؟؟ هههه

قاللها :

" ايا تردونا لا صيام لا سحور !! ... ولينا كفار امالا !! ":ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:




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نشالله تكون عجبتكم الحكاية
و صح سحوركم نشالله








 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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classic girl

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:: عضو مُشارك ::
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#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هحممم انا الرد الاول >> كي شغل درت انجاز عظيم :ROFLMAO:
الموهيم الحكاية شابة ضحكتني هههههه
ربي يحفظك خويا صلاح الدين ^^ !
صحا سحوركمم
تقبل مروري
 
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