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الحاج و الفارماسي

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 15:06.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ناس اللمة صحيتو
    رواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكم :)
    نشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية ههه
    المهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههه
    راني عارف كن ما نتحركش انا ... القاشي نايمين نوم الكرام راني نقولك
    ...
    بسم الله ... اسيدي و قالك هذا واحد الشيخ .. شيخ راني نقولك كبير في العمر ... عمرو في المليح " المليح مصطلح تاع دومين " ههه
    و هذا الشيخ يشتي يتمسخر ساعات و يرقد بالقواشي ... واحد النهار .... حكمتلو على واحد الفارماسي جارهم ... قالك و الله قلا جبت بيه الربع
    ...
    المدار ياسيدي ... هو طلع النهار ... و الشيخ عول يروح للفارماسي ...
    المهم دخل الشيخ للفارمسي : ااتل السلام عليكم
    قالو و عليكم السلام ... مرحبا الحاج ... تفضل قولها ...
    قالو : " اااوليدي عندكم الحشاوش ؟ هههه
    ( الحشاوش هو كيما المعدنوس و القصبر )
    الفارماسيان تبريزا ... قالك شني يتمسخر بيا يحوس ع الحشاوش في الفارامسي !!!
    قالو والو يا الحاج ما عنديش ... رانا ما نخدموهش حنا ...
    المهم ... الحاج راح في طريقو عادي ..
    ...
    و قدوة مين ذاك راجع ليه : اااتل السلام عليكم ... اااوليدي كاين الحشاوش !! ههههه
    الفارماسيان قالك هذا راه دايخ وقيلا ... قالو الحاج راك قالط ما عنديش الحشاوش انا !!!
    الحاج قالو السماح و راح في طريقو عادي ههه
    ...
    المهم ياسيدي الحاج ولى كل مرة يجي يضرب دورة ع الفارامسي و يسقسيه ع الحشاوش ...
    الفارماسيان هذاك ..قالك هذا الشيخ كل مرة يجي يحوس ع الحشاوش ... انا و الله قلا شريت ربطة ولا زوج تاع حشاوش
    و نحطها في الكونطوار و كي يجي الشيخ راني نبيعالهو عادي هههه
    ...
    ايا كيما كان الحال ... الفارماسيان هذاك ... شرا ربطتين ولا ثلاثة تاع حشاوش و بريزونتاهم في الكونطوار و قعد يستنى ق في الحاج يجي
    و الحاج هذاك مريقل راني نقولك ... ق تطلع السمش ... ينوض يقضي صوالحو ...يفطر ...و يقول ربي .. و يروح للفارماسي ههه
    ايا سيدي ... جا الحاج للفاراماسي هههه اي و الله :
    اااتل السلام عليكم ... اااوليدي عندك الحشاوش !!؟؟
    الفارماسيان قالو ايه يا الحاج كاين الحشاوش ... راه بألفين فراك الربطة برك
    ...
    وش قالو الحاج ؟
    قالو :

    ابووي !! عمري ما شفت فارامسيان يبيع الحشاوش !!!
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:



     
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    Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 15:06
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    Salah eddin, ‏18 جانفي 2018 على 15:09
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ههههخخههه ياخي حاج ياخي
    شكرا اخ صلاح كالعادة على القصة الجميلة
     
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    *amani*, ‏18 جانفي 2018 على 18:56
    #3

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