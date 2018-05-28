طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ ۞ | الْعَدَدُ الثَّالِثُ | ۞

ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسيدي ...و اسمحولنا ع الاطالة في العدد هذا لان الظروف ما طاوعتناش

المهم ...

أهلا و سهلا بكم في العدد الثالث من سلسلة :

طَرَآئفُ وَ حَكَـــآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ

يا سيدي كيما تعرفو ... هذي سلسلة حكايات و نوادر و طرائف ... الهدف منها التسلية و الزهو و هذي هي و الصلاة على النبي عليه الصلاة و السلام

و بدون اطالة ندخلو في الحكاية ... بسم الله ...

قالك يا سيدي ... هذا واحد مولى حانوت ... فاتح حانوت عادي كي يا أيها الناس ... حانوت تاع مواد غذائية ...

المهم واحد النهار مولى الحانوت فاتح عادي الحانوت تاعو ... حتان يجيه طفل صقير ... طفل صقير في عمرو حوالي 10 سنين ولا هاك ...

المهم دخل الطفل الصقير للحانوت و سقسى مولى الحانوت ... قالو عمي عندك ألف بيضا ؟

مولى الحانوت شاف البلايك تااع البيض الي عندو لقاهم يا ربي فيهم 100 حبة بيض ههه

قالو لا لا يا وليدي ما عندي الف ...

المهم الطفل راح عادي كي ما لقاش عندو ... و قدوة مين ذاك رجع ليه ... عمي عندك الف بيضا ؟؟

مولى الحانوت عاود كي قبيل ... و شاف البيض و لقا عندو ق 300 حبة برك ... و قالو لالا يا وليدي مكاش الف الله قالب ههه

المهم و قدوة مين ذاك تكرر نفس الامر ... و اصبحت عادة انو يجي الطفل يسقسي على الف بيضا ههه

و تكرر الامر مدة طويلة ههه

مولى الحانوت كي شاف اصرار الطفل على الف بيضا ... قالك و الله قلا جبتلو الف بيضاا ... انا نربح معاه الدراهم و هو يدي لي يحوس عليها و هذي هي ههه

المهم مولى الحانوت كلم جماعتو تاع السلعة و كوموندا عليهم الف بيضا ... يعني حوالي كاميون تاع بيض ههه

المهم ... مولى الحانوت كي جابولو البيض ... حطو في القاراج تاع السطوك و بقى ق يستنى في الطفل يجي باه يبيعهملو ...

المهم الطفل جا !! ... هههه و مولى الحانوت فرح كي جا الطفل ... قالك هذي فرصتي باه نفيد فايدة كبيرة ههه

المهم الطفل دخل عادي كي بكري .... عمي ؟ عندك ألف بيضاا ؟؟ هههه

مولى الحانوت قالو ايه يا وليدي كاين الف بيضا ... كاين .... ههههه

في ميزكم ... الطفل وش قالو ؟

قالو : ... بدلهالي بألف صفرا ....





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