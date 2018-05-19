طَرَائِفُ وَ حَكَايَا رَمَضَانِـــيَّـــة | الْعَدَدُ الأَوَّل |

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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ناس اللمة صحيتو نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسيدي ...

أهلا و سهلا بكم في سلسلة :

طَرَائِفُ وَ حَكَـــايَا رَمَضَانِـــيَّـــة

يا سيدي و الله ق قضتوني ... و عندي مدة ما حكيتلكمش حكاية ... و مع لي راه رمضان و الله يقدرنا نصوموه بالصحة و العافية نشالله

قلت و الله قلا حكيتلكم حكاية زينة كي العادة ... هكذا و نزهاو بيها و انحو بيها شوية قبنة ...

المهم ... يا سيدي و قالك هذا واحد السيد ... في مكة ... و السيد ق منا من دزاير معناها مش من جيهة اخرى ...

المهم يا سيدي السيد هذا في مكة و مقابل الكعبة و يصلي عادي كيما الناس و كيما عباد ربي ... يصلي في نافلة ولا مش عارف المهم يصلي ...

يا سيدي و هو على هذيك الحال ... حتى جاو ناس من بنغلاديش ... ق كي دخلو للاسلام ... و جاي الgيد تاعهم يوريلهم في الدين كفاه ...

و يعلم فيه في الاسلام و الصلاة و الزكاة و كل امور الدين المعروفة يعني ...

المهم و هذو الجماعة تاع بنغلاديش ... كي شافو السيد يصلي خاشعا متصدعا ... عجبهم الحال(y):love: ... و قالو بالحق هذا الاسلام و الدين و ها كفاه لازم الصلاة

المهم عجبهم الحال ... و تقدمو نحو السيد و بداو يشوفو فيه كفاه يصلي ... ههه

المهم يا سيدي السيد صاحبنا كي شاف الجماعة تقدمو ليه ... اداها في روحو ههه و عجبو الحال :LOL:... و بدا يزيدلها و يتكسل فالصلاة ههه

و بدا يجود و حالتو حالة ... و المخلوق ق يحش:eek: هههه :ROFLMAO::ROFLMAO:من قير الحمد لله و طلع البدر ما يعرف حتى حية :LOL:ههه

المهم يا سيدي ... و هذو الجماعة بقاو مسامي ( بجانب ) السيد ... و بداو يقولو " ما شاء الله ... تبارك الله ... " ... و السيد خلاااص هههه

يحسب روحو منها ضمن الدنيا خلاص ههه

المهم كي كثرو عليه المديح ... و السيد خلاص دار كلش ... ما لقاش وش يزيد يدير باه يعجبهم :LOL:هههه

راكم عارفين وش دار ؟؟؟ هههه

تلفت ليهم و هو راكع ... :eek:

و قاللهم : " هذي الصلاة قاع و راني بلا وضوء ... كن جيت متوضي راه حديث آخر " :ROFLMAO:



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ايا صح سحوركم نشالله :)





 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
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