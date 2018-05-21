برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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النقاط
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الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#1
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أهلاً ومرحباً بكم معنا في برنامجكم الجديد والمميز والذي نتمنى أن ينال إعجابكم

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كما سبق وأخبرتكم في الإعلان سنكون معكم أنا و @أم ياسمينdz

وذلك من الأثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع

والآن إلى وصفة اليوم

-كبة الرز -

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1 كيلو رز
3 مكعب مرق الدجاج
1 ملعقة كبيرة كركم أصفر
1 كوب ماء بارد
1كيلو لحم مفروم
1كيلو بصل مفروم ناعم
كرفس ( حسب الرغبة )
نصف كوب زيت
ملح
فلفل أسود
التوابل التي ترغبين بها


نقوم بوضع الرز في قدر على النار ونضيف فوقه تقريباً ليتر ماء أو إلى أن تغمر الماء الرز (بدون غسل )

ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج والكركم ونترك الرز إلى أن ينضج تماماً

تابعوا معي

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وهنا قمت بفرد الرز في صينية كبيرة لكي يبرد

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بعد أن يبرد الرز نقوم برشه بالماء البارد ثم نقوم بفرمه بالفرامة اليدوية أو الكهربائية
إلى أن نحصل على عجينة متماسكة يمكنكِ تشكيلها


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وبعد أن إنتهينا من هذه الخطوة سأقوم بوضع مقلاة على النار وأضع فيها البصل
وأحركه ثم أضيف مقدار نصف كوب زيت نباتي ونضيف اللحم
ونقلب إلى أن ينضج اللحم تماماً، نضيف الملح والفلفل الأسود والتوابل التي تحبينها

والآن نبدأ بتشكيل الكبة الواحدة تلو الأخرى على هذا الشكل

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وهكذا إلى أن ننتهي من الكمية

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ثم نقوم بتجهيز المقلاة التي سنقوم بقلي حبات الكبة فيها
وضروري جداً يكون الزيت حاااار جداً وإلا ستتفتت عندك الكبة وستشرب كل الزيت
أتركي الكبة في الزيت إلى أن تنضج وتصبح على هذا الشكل

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لا تتركيها تتحمر وإلا أصبحت قاسية بل اقليها لمدة لا تتجاوز ال10 دقائق
مع المراقبة المستمرة

وهذا شكل الكبة من الداخل

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قدمي هذه الكبة مع الشوربة أو السلطة مع البطاطا المقلية
أو أستخدميها كمقبلات


ملاحظة: يمكنكِ عزيزتي تجميد هذه الكبة وأستخدامها بأي وقت
ولن تحتاجي لتركها حتى تذوب من الثلج بل يمكنكِ قليها مباشرةً في الزيت

أرجوا أن تكون وصفتي قد أعجبتكم وشجعتكم على تجريبها
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفة جديدة


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