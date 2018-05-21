خُـــــبز خفيـف و هش في الفـــرن

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 14,548
- الإعجابات
- 41,635
- النقاط
- 1,251
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
الســــلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا بكم جميعا زوار و اعضاء منتدى اللمة و محبي أقسام الطبخ
البارح جربت خبز جديد نصحــــوني بيه حبيت نشارككم الوصفة و الطريقة
ننصحكم تجربوه مش رح تندمو
2 بيض
2 مغارف كبار سكر
2 مغارف كبار خميرة الخبز
3 كيسان فرينة
2 كيسان سميد
2 كيسان حليب
مغرف صغيرة ملح
ربع كاس زيت
طريقة التحضير :
نجيبو اناء كبيرة ندير فيه البيض و نضربوه مليح و نزيدو عليه السكر و نخلطو حتى يذوب السكر و نزيدو الخميرة
نخلط المكونات كامل مع بعض و نخلو الملح مع الاخير لانو الملح ميخليش الخميرة تتفاعل اذا درناها في الاول
اهلا بكم جميعا زوار و اعضاء منتدى اللمة و محبي أقسام الطبخ
البارح جربت خبز جديد نصحــــوني بيه حبيت نشارككم الوصفة و الطريقة
ننصحكم تجربوه مش رح تندمو
2 بيض
2 مغارف كبار سكر
2 مغارف كبار خميرة الخبز
3 كيسان فرينة
2 كيسان سميد
2 كيسان حليب
مغرف صغيرة ملح
ربع كاس زيت
طريقة التحضير :
نجيبو اناء كبيرة ندير فيه البيض و نضربوه مليح و نزيدو عليه السكر و نخلطو حتى يذوب السكر و نزيدو الخميرة
نخلط المكونات كامل مع بعض و نخلو الملح مع الاخير لانو الملح ميخليش الخميرة تتفاعل اذا درناها في الاول
نفرغو الفرينة و نديرو فوقها الملح و نخلطو بالعقل و نزيدو زوج كيسان سميد و نلموا العجينة حتى تولي خليط متجانس
و العجينة لازم تكون طرية متيبسوهاش اكتفوا بالمقادير فقط متديروا حتى اضافة
بعد ما نكملوا العجين نجيبو المول لي رح نطيبو فيه ندهنوه بالزيت و نرشو فوقو الفرينة و نفرغوا العجينة
و ندهنوها من الفوق بالبيض و نزينوها بالسانوج او جلجلان يعني التزيين اختياري
مبعد نحطوها في مكان دافئ و نخطوها بمنشفة او اي شيء نظيف و نخلوها تختمر بعدما تخمر نحطوها في الفرن لي تكوني سخنتيه من قبل
مدة الطهي و درجة حرارة الفرن ترجع للفرن ديالك ماهيش محددة
و بعد ما تطيب تقطعيها و تقدميها للعائلة
و شهية طيبة
و هذه النتيجة
نلتقي في وصفات اخرى
في امان الله