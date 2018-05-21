خُـــــبز خفيـف و هش في الفـــرن

نجيبو اناء كبيرة ندير فيه البيض و نضربوه مليح و نزيدو عليه السكر و نخلطو حتى يذوب السكر و نزيدو الخميرة نخلط المكونات كامل مع بعض و نخلو الملح مع الاخير لانو الملح ميخليش الخميرة تتفاعل اذا درناها في الاول

نجيبو اناء كبيرة ندير فيه البيض و نضربوه مليح و نزيدو عليه السكر و نخلطو حتى يذوب السكر و نزيدو الخميرة نخلط المكونات كامل مع بعض و نخلو الملح مع الاخير لانو الملح ميخليش الخميرة تتفاعل اذا درناها في الاول

نفرغو الفرينة و نديرو فوقها الملح و نخلطو بالعقل و نزيدو زوج كيسان سميد و نلموا العجينة حتى تولي خليط متجانس

و العجينة لازم تكون طرية متيبسوهاش اكتفوا بالمقادير فقط متديروا حتى اضافة

بعد ما نكملوا العجين نجيبو المول لي رح نطيبو فيه ندهنوه بالزيت و نرشو فوقو الفرينة و نفرغوا العجينة

و ندهنوها من الفوق بالبيض و نزينوها بالسانوج او جلجلان يعني التزيين اختياري

مبعد نحطوها في مكان دافئ و نخطوها بمنشفة او اي شيء نظيف و نخلوها تختمر بعدما تخمر نحطوها في الفرن لي تكوني سخنتيه من قبل

مدة الطهي و درجة حرارة الفرن ترجع للفرن ديالك ماهيش محددة

و بعد ما تطيب تقطعيها و تقدميها للعائلة

و شهية طيبة

نلتقي في وصفات اخرى

في امان الله

و هذه النتيجة