خُـــــبز خفيـف و هش في الفـــرن

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
الســــلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا بكم جميعا زوار و اعضاء منتدى اللمة و محبي أقسام الطبخ :giggle:

البارح جربت خبز جديد نصحــــوني بيه حبيت نشارككم الوصفة و الطريقة
ننصحكم تجربوه مش رح تندمو



2 بيض
2 مغارف كبار سكر
2 مغارف كبار خميرة الخبز
3 كيسان فرينة
2 كيسان سميد
2 كيسان حليب
مغرف صغيرة ملح
ربع كاس زيت

طريقة التحضير :

نجيبو اناء كبيرة ندير فيه البيض و نضربوه مليح و نزيدو عليه السكر و نخلطو حتى يذوب السكر و نزيدو الخميرة
نخلط المكونات كامل مع بعض و نخلو الملح مع الاخير لانو الملح ميخليش الخميرة تتفاعل اذا درناها في الاول





نفرغو الفرينة و نديرو فوقها الملح و نخلطو بالعقل و نزيدو زوج كيسان سميد و نلموا العجينة حتى تولي خليط متجانس

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و العجينة لازم تكون طرية متيبسوهاش اكتفوا بالمقادير فقط متديروا حتى اضافة

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بعد ما نكملوا العجين نجيبو المول لي رح نطيبو فيه ندهنوه بالزيت و نرشو فوقو الفرينة و نفرغوا العجينة
و ندهنوها من الفوق بالبيض و نزينوها بالسانوج او جلجلان يعني التزيين اختياري
مبعد نحطوها في مكان دافئ و نخطوها بمنشفة او اي شيء نظيف و نخلوها تختمر بعدما تخمر نحطوها في الفرن لي تكوني سخنتيه من قبل

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IMG_20180521_140333.jpg



مدة الطهي و درجة حرارة الفرن ترجع للفرن ديالك ماهيش محددة


و بعد ما تطيب تقطعيها و تقدميها للعائلة
و شهية طيبة

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IMG_20180521_140814.jpg


و هذه النتيجة

IMG_20180521_140924.jpg

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نلتقي في وصفات اخرى
في امان الله
 
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
173
الإعجابات
458
النقاط
13
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
ماشاء الله اختي خرجلك يهبل و باين بنين
سخفت عليه مممم خخخخخخخخخخخ
بصحتكم خيتووو ^^
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,595
الإعجابات
36,501
النقاط
451
#4
خبز يشهي ماشاء الله ربي يبارك في طعامكم ويرزقكم من حلاله صحا فطوورك
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,427
الإعجابات
59,496
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#5
وعليكم السلام
يممم خبز يشهي تسلم يديك
ومشكورة على الوصفة الناجحة
 
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