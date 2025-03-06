مملحات ميني شوصون خفاف ويوجدوا في اسرع وقت

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
28 جانفي 2025
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السلام عليكم وصح سحوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم ميني شوصون بعجينة خفيفة و سهلة التحضير
الوصفة :
كأس حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
3 ملاعق كبيرة زيت
حبة بيض
ملعقة صغيرة ملح
فرينة
طريقة التحضير :
نخلط كأس حليب دافئ مع الخميرة و السكر وتغطيه لمدة 2 دقيقتين حتى تتفاعل الخميرة بعدها نضيف عليه 3 ملاعق زيت و بياض بيضة و الصفار للدهن و قليل من دقيق والملح ونخلط ونضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة تتلاسق و نتركها حتى يتضاعف حجمها.
للحشو :
لحم مفروم مع بصل مقطع و ملح وفلفل أسود و معدنوس في الاخير
نتركه يبرد + الجبن الطري في عملية حشو العجينة
دامت بيوتكم عامرة و ادام الله علينا و عليكم النعم وزادنا وإياكم من فضله 🤗🌙 إلى وصفة اخرى بإذن الله. سلام.
الوصفة على الرابط
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مملحات ولااروع
شكرا
 
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