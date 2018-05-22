برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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إنضم
20 سبتمبر 2009
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أهلاً ومرحباً بكم معنا في برنامجكم الجديد والمميز والذي نتمنى أن ينال إعجابكم




سأقوم بتقديم الحلقة الثانية من البرنامج
الحلقة الأولى من تقديم أختي
@سكون الفجر
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز

أما وصفة اليوم فهي كيكة مالحة :

صدر دجاج
مطهو مع توابل:ملح /فلفل أسود/كركم/رند
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أقوم بتفتيته مع 5 بيضات /جبن/كسبر /ملعقتين شابلير

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أضعه في مول مدهون بالزبدة ثم الى الفرن
3.gif
في الأخير أسقيه بالمرق الذي طهوت فيه الدجاج
بالصحة والعافية
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في الأخير أتمنى أن تعجبكم الوصفة
وآسفة على رداءة التصوير
لم يتركوا لي مجالا لالتقاط الصور بتركيز :rolleyes::rolleyes::rolleyes:o_O






 
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