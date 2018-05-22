برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلاً ومرحباً بكم معنا في برنامجكم الجديد والمميز والذي نتمنى أن ينال إعجابكم
سأقوم بتقديم الحلقة الثانية من البرنامج
الحلقة الأولى من تقديم أختي
@سكون الفجر
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
أما وصفة اليوم فهي كيكة مالحة :
صدر دجاج
مطهو مع توابل:ملح /فلفل أسود/كركم/رند
أقوم بتفتيته مع 5 بيضات /جبن/كسبر /ملعقتين شابلير
أضعه في مول مدهون بالزبدة ثم الى الفرن
في الأخير أسقيه بالمرق الذي طهوت فيه الدجاج
بالصحة والعافية
في الأخير أتمنى أن تعجبكم الوصفة
وآسفة على رداءة التصوير
لم يتركوا لي مجالا لالتقاط الصور بتركيز
الحلقة الأولى من تقديم أختي
@سكون الفجر
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
أما وصفة اليوم فهي كيكة مالحة :
صدر دجاج
مطهو مع توابل:ملح /فلفل أسود/كركم/رند
أقوم بتفتيته مع 5 بيضات /جبن/كسبر /ملعقتين شابلير
أضعه في مول مدهون بالزبدة ثم الى الفرن
في الأخير أسقيه بالمرق الذي طهوت فيه الدجاج
بالصحة والعافية
في الأخير أتمنى أن تعجبكم الوصفة
وآسفة على رداءة التصوير
لم يتركوا لي مجالا لالتقاط الصور بتركيز