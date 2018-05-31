برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة

---بريوش محشي بالشوكولاطة--

4 ملاعق سكر

نصف كاس شاي زيت

علبة ياغوورت

علبة الياغورت الفارغة مكيال للحليب الدافي

بيضتين واحدة كاملة وبياض وصفارها للدهن

ملعقة كبيرة خميرة

قرصة ملح

الفانيلا

مبشور الليمون

3كؤوس ونص فرينة



-في اناء اضع البيضة والبياض والزيت والياغورت والفانيلا +4ملاعق سكر والحليب وقرصة الملح ونخلط حتى يذوب السكر بملعقة جيدا.

ثم اضيف الفرينة والخميرة .

-اضع الخميرة مع القليل من السكر والحليب لتخمر جانبا.-في اناء اضع البيضة والبياض والزيت والياغورت والفانيلا +4ملاعق سكر والحليب وقرصة الملح ونخلط حتى يذوب السكر بملعقة جيدا.ثم اضيف الفرينة والخميرة .



ندهن اناء بالزيت واضعها اغطيها لتختمر

بعد ان تختمر اشكل دوائر في وسطها الشوكولاطة ادهنها بصفار البيض به القليل من الفانيلا واضع عليها السكر واتركها مجددا تختمر

العجينة تكون طرية ادلكها قليلا فقط واجمعهاندهن اناء بالزيت واضعها اغطيها لتختمربعد ان تختمر اشكل دوائر في وسطها الشوكولاطة ادهنها بصفار البيض به القليل من الفانيلا واضع عليها السكر واتركها مجددا تختمر

تطهى على درجة 180 وبالصحة والهناء