برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,560
- الإعجابات
- 59,898
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
تجدون الوصفات السابقة هنا ..
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا
أهلاً بكم من جديد ومع حلقة جديدة من برنامجكم
وصفتنا لهذا اليوم
---بريوش محشي بالشوكولاطة--
4 ملاعق سكر
نصف كاس شاي زيت
علبة ياغوورت
علبة الياغورت الفارغة مكيال للحليب الدافي
بيضتين واحدة كاملة وبياض وصفارها للدهن
ملعقة كبيرة خميرة
قرصة ملح
الفانيلا
مبشور الليمون
3كؤوس ونص فرينة
-اضع الخميرة مع القليل من السكر والحليب لتخمر جانبا.
-في اناء اضع البيضة والبياض والزيت والياغورت والفانيلا +4ملاعق سكر والحليب وقرصة الملح ونخلط حتى يذوب السكر بملعقة جيدا.
ثم اضيف الفرينة والخميرة .
العجينة تكون طرية ادلكها قليلا فقط واجمعها
ندهن اناء بالزيت واضعها اغطيها لتختمر
بعد ان تختمر اشكل دوائر في وسطها الشوكولاطة ادهنها بصفار البيض به القليل من الفانيلا واضع عليها السكر واتركها مجددا تختمر
تطهى على درجة 180 وبالصحة والهناء
أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله