برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1





أهلاً بكم جميعاً وأعتذر عن التأخير في طرح الوصفة
هنا تجدون الوصفات القديمة

برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
واليوم سأقدم لكم وصفة شهية جداً ولذيذة
أهلاً بكم مع برنامج



***معجنات بالدجاج والجبن***

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كوب حليب : 240 ملل
نصف كوب زيت
2 بياض بيض
والصفار اتركه للدهن
سر طراوة العجين في استعمال بياض البيض
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبير خميرة الخبز
كوبين فرينة
اخلط بالفرشاة جيدا
نغطيها حوالي 10 دقائق
ثم نضيف كوبين اخرين فرينة
وملعقة صغيرة ملح
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نلم العجينة مع دلك خفيف حتى نتحصل على عجينة طرية ثم أغطيها لمدة ربع ساعة أخرى
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أحضر الحشو أنا استعملت دجاج متبل وجبن
ثم شكّلت خبزات ودهنتهم بصفار البيض والسنوج
وطهيتهم على 180 درجة
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أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى مع وصفة جديدة










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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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29 أوت 2013
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#2
ما شاء الله لا قوة الا بالله
وصفة شهية تسلم ايديكِ
رح اخطف وحدة منشان اكلها مع كاسة شاي هيههي
تسلمي حبوبتي
بصحتكم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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27 جويلية 2014
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أزمير
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أنثى
#3
السلام عليكم
مشاء الله حبيبتي شوشو رووووعة
عجبتني الفكرة بزاف ايلا لقيت وقت نجربها لانو ساهلة و خفيفة
يعطيك الصحة
و بصحتكم
 
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