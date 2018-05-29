برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلاً بكم جميعاً وأعتذر عن التأخير في طرح الوصفة
هنا تجدون الوصفات القديمة
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
واليوم سأقدم لكم وصفة شهية جداً ولذيذة
أهلاً بكم مع برنامج
***معجنات بالدجاج والجبن***
كوب حليب : 240 ملل
نصف كوب زيت
2 بياض بيض
والصفار اتركه للدهن
سر طراوة العجين في استعمال بياض البيض
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبير خميرة الخبز
كوبين فرينة
اخلط بالفرشاة جيدا
نغطيها حوالي 10 دقائق
ثم نضيف كوبين اخرين فرينة
وملعقة صغيرة ملح
نلم العجينة مع دلك خفيف حتى نتحصل على عجينة طرية ثم أغطيها لمدة ربع ساعة أخرى
أحضر الحشو أنا استعملت دجاج متبل وجبن
ثم شكّلت خبزات ودهنتهم بصفار البيض والسنوج
وطهيتهم على 180 درجة
أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى مع وصفة جديدة