برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية

أهلاً بكم جميعاً وأعتذر عن التأخير في طرح الوصفة

هنا تجدون الوصفات القديمة

***معجنات بالدجاج والجبن***

كوب حليب : 240 ملل

نصف كوب زيت

2 بياض بيض

والصفار اتركه للدهن

سر طراوة العجين في استعمال بياض البيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبير خميرة الخبز

كوبين فرينة

اخلط بالفرشاة جيدا

نغطيها حوالي 10 دقائق

ثم نضيف كوبين اخرين فرينة

وملعقة صغيرة ملح



نلم العجينة مع دلك خفيف حتى نتحصل على عجينة طرية ثم أغطيها لمدة ربع ساعة أخرى



ثم شكّلت خبزات ودهنتهم بصفار البيض والسنوج

وطهيتهم على 180 درجة

أحضر الحشو أنا استعملت دجاج متبل وجبنثم شكّلت خبزات ودهنتهم بصفار البيض والسنوجوطهيتهم على 180 درجة

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ونالت رضاكم