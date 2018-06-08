برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثاني عشر-مثلجات سهلة لذيذة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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أهلاً وسهلاً بكم من جديد في برنامج







تجدون الحلقات الماضية من هذا البرنامج هنا ..

برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة التاسعة- فطائر سبانخ
برنامج الطبخ الرمضاني عصير منعش الحلقة العاشرة
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الحادية عشرة- شوربة عدس

وصفتنا لهذا اليوم شهية ولذيذة وبسيطة في الآن نفسه
طبقنا لهذا اليوم ..

مثلجات.....



علبة فلون نوارة
ملعقتان كريمة الشانتيي
كاس حليب بارد

نخلط كلش بالخلّاط واضعه يبرد

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إلى الملتقى بإذن الله
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
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النقاط
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي ام ياسمين
مشاء الله شحال راني حابة نجربو بصح ملقيتش الفرصة
ان شاء الله نقدر نطبق الوصفة تاعك خارطش خرجلك روووعة
يعطيك الصحة يشهههي
بصحتكم
 
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