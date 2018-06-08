برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثاني عشر-مثلجات سهلة لذيذة

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلاً وسهلاً بكم من جديد في برنامج
تجدون الحلقات الماضية من هذا البرنامج هنا ..
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة التاسعة- فطائر سبانخ
برنامج الطبخ الرمضاني عصير منعش الحلقة العاشرة
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الحادية عشرة- شوربة عدس
وصفتنا لهذا اليوم شهية ولذيذة وبسيطة في الآن نفسه
طبقنا لهذا اليوم ..
مثلجات.....
علبة فلون نوارة
ملعقتان كريمة الشانتيي
كاس حليب بارد
نخلط كلش بالخلّاط واضعه يبرد
إلى الملتقى بإذن الله