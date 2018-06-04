برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة التاسعة- فطائر سبانخ

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
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النقاط
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الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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أهلاً بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المميز

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تجدون الحلقات الماضية هنا ..

برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة

وصفة اليوم مميزة وسهلة جداً

- فطائر السبانخ -

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1 كيلو سبانخ
1 حبة رمان
3 حبات متوسطة بصل
4 ملاعق كبيرة سمّاق
ملح حسب الرغبة
1 ليمون
نصف كوب فول سوداني مطحون (حسب الرغبة )

4 كوب دقيق
ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة
زيت
ماء لجمع العجين

قمت بتحضير العجينة وقطعتها وشكلتها على شكل كريات وتركتها لمدة نصف ساعة

ثم قمت بتقطيع البصل وفرغت حبيبات الرمان و بدأت بعمل الحشوة
عن طريق خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض
وأضفت الملح وعصير الليمون
تابعوا معي ;)

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وهذا هو السمّاق عن قرب لمن لا يعرفه

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وبعد هذه الخطوة قمت بفتح كريات العجين باليد ولم أستخدم المفرد أبداً
بل نفرد القطع بالقليل من الزيت ثم أضع الحشوة وأغلقها
تابعوا معي :love:

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ثم وضعتها في الصينية المعدة لدخول الفرن


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تدخل الفرن على درجة حرارة 200 إلى أن تتحمر وتصبح على هذا الشكل

IMG_9590.JPG

وهذا هو شكلها من الداخل

IMG_9587.JPG

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفة جديدة


 
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