برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة التاسعة- فطائر سبانخ

سكون الفجر
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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أهلاً بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المميز
تجدون الحلقات الماضية هنا ..
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثامنة-بريوش بالشوكولاطة
وصفة اليوم مميزة وسهلة جداً
- فطائر السبانخ -
1 كيلو سبانخ
1 حبة رمان
3 حبات متوسطة بصل
4 ملاعق كبيرة سمّاق
ملح حسب الرغبة
1 ليمون
نصف كوب فول سوداني مطحون (حسب الرغبة )
4 كوب دقيق
ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة
زيت
ماء لجمع العجين
قمت بتحضير العجينة وقطعتها وشكلتها على شكل كريات وتركتها لمدة نصف ساعة
ثم قمت بتقطيع البصل وفرغت حبيبات الرمان و بدأت بعمل الحشوة
عن طريق خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض
وأضفت الملح وعصير الليمون
تابعوا معي
وهذا هو السمّاق عن قرب لمن لا يعرفه
وبعد هذه الخطوة قمت بفتح كريات العجين باليد ولم أستخدم المفرد أبداً
بل نفرد القطع بالقليل من الزيت ثم أضع الحشوة وأغلقها
تابعوا معي
ثم وضعتها في الصينية المعدة لدخول الفرن
تدخل الفرن على درجة حرارة 200 إلى أن تتحمر وتصبح على هذا الشكل
وهذا هو شكلها من الداخل
أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفة جديدة