== اللمة دارنا في رمضان ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
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جزر القمر
#1
السلام عليكم
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا
جليلو خيكم
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
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#2
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أزمير
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#2
الســـــــــــــــلآم عليكم خويا جلال مرحبا بيك هلال رمضان ولا البوراك هههههههههه
صح رمضانك
واش حوالك ان شاء الله امورك الصحية راهي احسن ؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
جزر القمر
#3
قال عآشقة الجنـة:
الســـــــــــــــلآم عليكم خويا جلال مرحبا بيك هلال رمضان ولا البوراك هههههههههه
صح رمضانك
واش حوالك ان شاء الله امورك الصحية راهي احسن ؟
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اهلا بيك وصحا رمضانكم تقبل الله منا ومنكم
الحمد لله بخير يسال عليك الخير ربي يحفظك
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,599
الإعجابات
41,708
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1,251
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أزمير
الجنس
أنثى
#4
قال جليلوس:
اهلا بيك وصحا رمضانكم تقبل الله منا ومنكم
الحمد لله بخير يسال عليك الخير ربي يحفظك
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الحمد لله بخير خويا
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
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#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله الموضوع هادا عندي فيه ذكريات جميلة كنت نخمم فيه قلت لوكان غير يولي تقول سمعتوني ههههه
ان شاء الله احوالكم بخير وما غلبكمش رمضان
واسماء اني نسنا فيك فالكوزينة نوضي تعاوني ههههه
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
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أزمير
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أنثى
#7
قال faith8:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله الموضوع هادا عندي فيه ذكريات جميلة كنت نخمم فيه قلت لوكان غير يولي تقول سمعتوني ههههه
ان شاء الله احوالكم بخير وما غلبكمش رمضان
واسماء اني نسنا فيك فالكوزينة نوضي تعاوني ههههه
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و عليكم السلام
ههههه بصح واش نطيبو حنونة هههه
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#11
إنضم
9 جوان 2013
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أنثى
#11
قال عآشقة الجنـة:
و عليكم السلام
ههههه بصح واش نطيبو حنونة هههه
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على بالي تحلية بالشوكولا نتكل عليك
باقي الفطور فريتها اني وجدت كلش بلا ما ننساو الشليطة هههههه توجور حاضرة فالمايدة ديالي
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
9 جوان 2013
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الجزائر العاصمة
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#12
قال AmiR@RoRo:
سلاموووو
وين يكونو اللمات تكون اسما ههه
تموت على الشياخات :ROFLMAO:
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شفتي هههه
ايا نوضي انتي تان تعاوني الكوزينة تنادي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم
هاني جيت
مرحبا بيكم جميعا، واش احوالكم؟
اسومة شكرا على العرضة وخويا جليل شكرا على الموضوع
ايمان مرحبا بيك وأمورة على سلامتك
وصح رمضانكم كامل
تقول نيدر في استخبار ههههه قبل مانبدا الغناية​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
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أزمير
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#14
قال AmiR@RoRo:
سلاموووو
وين يكونو اللمات تكون اسما ههه
تموت على الشياخات :ROFLMAO:
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هههههههههه علاش تحرقي فيا علاش
كاش فطور ولا خليتي خالتو زوزو وحدها
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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أزمير
الجنس
أنثى
#16
قال faith8:
على بالي تحلية بالشوكولا نتكل عليك
باقي الفطور فريتها اني وجدت كلش بلا ما ننساو الشليطة هههههه توجور حاضرة فالمايدة ديالي
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هههههه اعطيها لاميرة مكسرة اليدين تديرها انا راني تعبانة
الله يبارك شاطرة نزوجوك و منخافوش
ايه هههههههه حاجة مهمةةة
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
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أزمير
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أنثى
#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
هاني جيت
مرحبا بيكم جميعا، واش احوالكم؟
اسومة شكرا على العرضة وخويا جليل شكرا على الموضوع
ايمان مرحبا بيك وأمورة على سلامتك
وصح رمضانكم كامل
تقول نيدر في استخبار ههههه قبل مانبدا الغناية​
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و عليكم السلام
اهلا زينة واش حوالك
شوفي يا مريم كي راهم يضحكو عليا احكي معاهم يخطوني هههههههههه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#19
هيا خليو أسومة ترونكيل مسكينة فيها غير الحكايات تحب تقرعج وتحكي هههه
امورة الله يسلمك حبيبتي، من فوق نقولك خلي اسماء
وهنا نقولك واش راكي هههه
واش نحبها انا تاني نموت عليها :love: ارواحي عندي
تجي ختي نديرلها كامل واش تحب​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#20
إنضم
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الإعجابات
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النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
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أنثى
#20
قال AmiR@RoRo:
مريومة الله يسلمك ختي
صح رمضانك نتي تاني
كاش ما ؤاكي موجدتلنا من شباح السفره يسخفونيييي :love:
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علاش نتي يديك مكسرين
وجدي وحدك
 
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