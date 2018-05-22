== اللمة دارنا في رمضان ==

جليلوس
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طاقم المشرفين
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السلام عليكم
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا
جليلو خيكم
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا
جليلو خيكم