== اللمة دارنا في رمضان ==

السلام عليكم

هاني جيت

مرحبا بيكم جميعا، واش احوالكم؟

اسومة شكرا على العرضة وخويا جليل شكرا على الموضوع

ايمان مرحبا بيك وأمورة على سلامتك

وصح رمضانكم كامل

تقول نيدر في استخبار ههههه قبل مانبدا الغناية​