= = لمتنا في رمضان = =

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

السلام عليكم


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خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير

المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا

يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو

اصلا مابقاش قد لي فات خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش

فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك

احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان

هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا


الموضوع و الفكرة للآخ
@جليلوس
جليلو خيكم
 
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