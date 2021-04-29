== لمتنا في رمضان ==

السلام عليكم

خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير

المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا

يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو

اصلا مابقاش قد لي فات خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش

فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك

احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان

هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا

جليلو خيكم ​