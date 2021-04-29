== لمتنا في رمضان ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,179
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
خاوتي خياتي نتمنى تكونوا كامل بخير
المهم بغيت نلمكم كيما كل عام كامل هنا باش نرجعو يامات فاتوا
يالوكان غير شهر رمضان اومبعد كل واحد يشوف حياتو
اصلا مابقاش قد لي فات خلونا نعيشوا احلى ايام ماتتنساش
فكرة الموضوع اتخيل اللمة داركم والمنتديات الغرف والأعضاء خاوتك
احكي وفرغ وقول واش بغيت خاص بشهر رمضان
هايا ماتحشموش ادخلوا بلا ماطبطبوا ولا كيما يقولوا دقدقوا
جليلو خيكم
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,179
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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