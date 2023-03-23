لمتنا_في_رمضان

سعداء كوننا هنا في اللمة وهذه معجزة الهنود الحمر وحارو فينا هههه كيفاش مانقرضناش

المهم الحمد لله على كل حال ونتمناو فقط ان يكون الجميع بخير وعلى خير وفي خير